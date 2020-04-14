В Ярославской области резко снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 6 по 12 апреля число заболевших в сравнении с предыдущей неделей сократилось на 35%. Показатели заболеваемости также значительно ниже эпидемического порога.

— В структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему наибольший удельный вес составляют доли вирусов гриппа субтипа Н1N1-09 (свиной грипп) и гриппа В. В структуре респираторных вирусов не гриппозной этиологии наиболее активны РС-вирусы, риновирусы, — добавили в Роспотребнадзоре.

