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Тема дня 21 сомнительный тест на коронавирус в Ярославле
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На прошлой неделе заболевших ОРВИ и гриппом в ярославской области стало на треть меньше

На прошлой неделе заболевших ОРВИ и гриппом в ярославской области стало на треть меньше

В Ярославской области резко снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 6 по 12 апреля число заболевших в сравнении с предыдущей неделей сократилось на 35%. Показатели заболеваемости также значительно ниже эпидемического порога.

— В структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему наибольший удельный вес составляют доли вирусов гриппа субтипа Н1N1-09 (свиной грипп) и гриппа В. В структуре респираторных вирусов не гриппозной этиологии наиболее активны РС-вирусы, риновирусы, — добавили в Роспотребнадзоре.

При этом количество положительных первичных тестов на коронавирус в Ярославской области растет. На 14 апреля в регионе зафиксировано 9 новых предварительно положительных результатов. Таким образом, общее их число достигло 21. На лечении находятся 20 человек. 7 жителей выздоровели.

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