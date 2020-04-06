6 апреля понедельник
СЕЙЧАС +2°С
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня +2 подозрительных теста на COVID-19 в Ярославле
СЕЙЧАС +2°С
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Меры предприняты, чтобы пациенты не заразились коронавирусом в больнице

Меры предприняты, чтобы пациенты не заразились коронавирусом в больнице

Правительство приостановило оказание части медицинских услуг из-за коронавируса. Согласно опубликованному на сайте кабмина постановлению, диспансеризации и плановые осмотры не будут проводить до конца года.

— Мы временно приостанавливаем лишь проведение профилактических мероприятий, например диспансеризаций и плановых осмотров, из-за риска контакта с заболевшими. На лабораторные и другие исследования и плановую госпитализацию будут направлять врачи, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он пообещал, что все пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкологией, а также находящиеся на диализе продолжат получать медпомощь в полном объеме. Для тех, кто не успел завершить оформление или перевыпуск полиса ОМС, сроки действия выданных временных свидетельств будут продлены.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусмедицинская помощьдиспансеризацияМихаил Мишустин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!