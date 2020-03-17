В Ярославской области подтвердили первый случай коронавирусной инфекции

Сегодня, 17 марта, в Ярославской области официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный Роспотребнадзор. Всего за сутки в России выявили 21 новый случай заболевания новым вирусом.

— По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, — сообщает Роспотребнадзор.

