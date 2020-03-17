В Ярославской области подтвердили первый случай коронавирусной инфекции

Сегодня, 17 марта, в Ярославской области официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный Роспотребнадзор. Всего за сутки в России выявили 21 новый случай заболевания новым вирусом.
— По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, — сообщает Роспотребнадзор.
Инфекцию подцепила 40-летняя ярославна, что о ней известно на данный момент.
Всего в стране на 17 марта зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции: 111 — у россиян, 2 — у граждан Китая, 1 — у гражданина Италии. Выздоровели 6 человек.
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