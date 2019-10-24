«Неэтично»: глава департамента здравоохранения осудил ярославских врачей, зарабатывающих на жизнь

Главный чиновник в сфере здравоохранения в Ярославской области осудил врачей, работающих на двух работах. Речь идёт о докторах, которые совмещают ставку в бюджетной больнице с работой в частной клинике.

— Я считаю, это неэтично, — высказался на депутатских обсуждениях в Ярославской областной думе директор областного департамента Руслан Саитгареев. — Но врач имеет право работать и в государственной, и в частной клинике.

Эта тема возникла из заявлений депутатов о том, что в ярославцев всё чаще отправляют на платные услуги из поликлиник.