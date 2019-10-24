24 октября четверг
СЕЙЧАС +9°С
usd 63.80
eur 70.96

Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 63.80
eur 70.96

Все новости

Все новости
Здоровье

«Неэтично»: глава департамента здравоохранения осудил ярославских врачей, зарабатывающих на жизнь

Что не понравилось Руслану Саитгарееву

Поделиться

2 636
10 Обсудить
Руслан Саитгареев — директор областного департамента здравоохранения и фармации

Руслан Саитгареев — директор областного департамента здравоохранения и фармации

Главный чиновник в сфере здравоохранения в Ярославской области осудил врачей, работающих на двух работах. Речь идёт о докторах, которые совмещают ставку в бюджетной больнице с работой в частной клинике. 

— Я считаю, это неэтично, — высказался на депутатских обсуждениях в Ярославской областной думе директор областного департамента Руслан Саитгареев. — Но врач имеет право работать и в государственной, и в частной клинике. 

Эта тема возникла из заявлений депутатов о том, что в ярославцев всё чаще отправляют на платные услуги из поликлиник. 

— Участились случаи, когда даже на обыкновенные анализы (общий анализ крови, мочи и другие) отправляют через платные услуги, — рассказала депутат Елена Кузнецова. 

— Нужно обращаться в прокуратуру в таком случае, — ответил директор департамента. 

Кстати, по отчётам чиновников, у докторов хорошие зарплаты

ТЕКСТ

ТЕГИ

врачизарплата врачей

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (10)

    рико
    24 окт 2019 в 06:28

    в больницах докторам платить не пробовали? А то действительно в больнице ставка, а в клинике работа.

    Потерявшийся Дед
    24 окт 2019 в 07:27

    Не этично лицемерить сидя в кресле.

    Гость
    24 окт 2019 в 08:07

    Платите нормально и все будет хорошо!