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Здоровье

«Так работает наша медицина?». В Ярославле мужчина 45 минут пролежал на земле, пока ехала скорая

В департаменте здравоохранения назвали причины задержки медиков

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Прохожие подстелили мужчине картонки с рынка

Прохожие подстелили мужчине картонки с рынка

В редакцию 76.RU обратился ярославец Давид Оганян, которого возмутила история, случившаяся на Нефтестрое.

На улице Титова, 10 стало плохо молодому мужчине. Он упал и начал биться в судорогах.

— Мы подбежали, чтобы оказать ему первую помощь, вызвали первым делом скорую. Самое отвратительное в истории то, сколько ехала скорая помощь: ровно 45 минут! Парень стал замерзать, так как лежал на сырой земле. Мы стали его утеплять как могли, а это картонки, взятые с рынка! У прохожих был аппарат для измерения сахара — мы измерили ему сахар, сахар был высокий. За 45 минут мы сделали звонков 15, но скорая ехала очень долго. А когда приехала, из машины вышел водитель лет 70, который сам еле передвигался. Парня в итоге отвезли в больницу, но как же так работает наша медицина?

На станции скорой помощи разбираются в ситуации.

— По предварительным данным, скорая ехала 30 минут — пробиралась по пробкам, — рассказали специалисты на станции.

Позже медики дадут более развернутый ответ — мы тоже его опубликуем.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    18 окт 2019 в 07:49

    Интересно, для чего тогда скорым мигалка? Если они так долго едут по пробками

    Гость
    18 окт 2019 в 07:45

    Судя по фото, приехал не реанимобиль. Следовательно, накосячил тот, кто не правильно сделал вызов. Товарищи, "мужчине плохо, он лежит на земле" и "мужчина без сознания, у него судороги, тело холодеет" — разные вещи. И хоть 100 раз вы позвоните, скорая быстрее не приедет. Их банально мало, медики заняты написанием отчётов после каждого вызова, из-за малочисленности штата там ещё и не такие деды работают.