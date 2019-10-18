«Так работает наша медицина?». В Ярославле мужчина 45 минут пролежал на земле, пока ехала скорая

В редакцию 76.RU обратился ярославец Давид Оганян, которого возмутила история, случившаяся на Нефтестрое.

На улице Титова, 10 стало плохо молодому мужчине. Он упал и начал биться в судорогах.

— Мы подбежали, чтобы оказать ему первую помощь, вызвали первым делом скорую. Самое отвратительное в истории то, сколько ехала скорая помощь: ровно 45 минут! Парень стал замерзать, так как лежал на сырой земле. Мы стали его утеплять как могли, а это картонки, взятые с рынка! У прохожих был аппарат для измерения сахара — мы измерили ему сахар, сахар был высокий. За 45 минут мы сделали звонков 15, но скорая ехала очень долго. А когда приехала, из машины вышел водитель лет 70, который сам еле передвигался. Парня в итоге отвезли в больницу, но как же так работает наша медицина?