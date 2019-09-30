«Ходят по лежачим, тарелкам и матрасам»: в Ярославле депутата шокировали тараканы в больнице

Не очень-то хотелось бы встретить в своей еде таракана...

В Ярославле гремят больничные скандалы. Только все охнули, увидев разруху в больнице для ветеранов, как в этот же день депутат Елена Кузнецова выложила новую порцию шокирующих фото. На снимках — тараканы в палате урологического отделения № 1 клинической больницы № 9 Ярославля.

— Тараканы в тарелках и на матрасах. По словам очевидца, тараканы пешком ходят по лежачим больным. После увиденного он не мог ночью заснуть. Что на сей раз ответит департамент здравоохранения? — написала Кузнецова.



В комментариях под постом ей ответили представители областного департамента.