30 сентября понедельник
СЕЙЧАС +12°С
usd 64.64
eur 70.72

Темы

СЕЙЧАС +12°С
usd 64.64
eur 70.72

Все новости

Все новости
Здоровье

«Ходят по лежачим, тарелкам и матрасам»: в Ярославле депутата шокировали тараканы в больнице

Что ответили чиновники, отвечающие за здравоохранение

Поделиться

592
1 Обсудить
Не очень-то хотелось бы встретить в своей еде таракана...

Не очень-то хотелось бы встретить в своей еде таракана...

В Ярославле гремят больничные скандалы. Только все охнули, увидев разруху в больнице для ветеранов, как в этот же день депутат Елена Кузнецова выложила новую порцию шокирующих фото. На снимках — тараканы в палате урологического отделения № 1 клинической больницы № 9 Ярославля.

— Тараканы в тарелках и на матрасах. По словам очевидца, тараканы пешком ходят по лежачим больным. После увиденного он не мог ночью заснуть. Что на сей раз ответит департамент здравоохранения? — написала Кузнецова.

В комментариях под постом ей ответили представители областного департамента.

— Мы сделали запрос информации у руководства больницы и получили ответ: в больнице № 9 дважды в месяц проходит дезинфекция всех отделений. Занимается этой работой подрядная организация. Руководство больницы не раз обращало внимание подрядчика на недостаточно эффективную борьбу с тараканами. Благодаря вашему сигналу завтра главный врач еще раз вызовет представителей подрядной организации и оформит претензию. А к сотрудникам хозяйственной службы будут применены меры дисциплинарного характера. Что касается урологического отделения, то в планах его отремонтировать в следующем году, — ответили депутату в ведомстве.

Скандалы с ярославскими больницами происходят уже не первый раз. Недавно ярославские родители показали ужасы детской больницы

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

больницамедициназдоровье

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    30 сен 2019 в 21:29

    В трешке - тоже самое было в прошлом году.