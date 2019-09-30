«Ходят по лежачим, тарелкам и матрасам»: в Ярославле депутата шокировали тараканы в больнице

В Ярославле гремят больничные скандалы. Только все охнули, увидев разруху в больнице для ветеранов, как в этот же день депутат Елена Кузнецова выложила новую порцию шокирующих фото. На снимках — тараканы в палате урологического отделения № 1 клинической больницы № 9 Ярославля.
— Тараканы в тарелках и на матрасах. По словам очевидца, тараканы пешком ходят по лежачим больным. После увиденного он не мог ночью заснуть. Что на сей раз ответит департамент здравоохранения? — написала Кузнецова.
В комментариях под постом ей ответили представители областного департамента.
— Мы сделали запрос информации у руководства больницы и получили ответ: в больнице № 9 дважды в месяц проходит дезинфекция всех отделений. Занимается этой работой подрядная организация. Руководство больницы не раз обращало внимание подрядчика на недостаточно эффективную борьбу с тараканами. Благодаря вашему сигналу завтра главный врач еще раз вызовет представителей подрядной организации и оформит претензию. А к сотрудникам хозяйственной службы будут применены меры дисциплинарного характера. Что касается урологического отделения, то в планах его отремонтировать в следующем году, — ответили депутату в ведомстве.
Скандалы с ярославскими больницами происходят уже не первый раз. Недавно ярославские родители показали ужасы детской больницы.