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Спорт

«Нам дали 250 миллионов на спорт»: в Ярославской области построят три новых ФОКа

Губернатор рассказал, в каких местах появятся физкультурно-оздоровительные комплексы

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За последние годы в Ярославской области ФОКи появились в нескольких районах

Фото: Олег Ненилин

Губернатор Ярославской области сообщил, что в регионе появились деньги на строительство трёх новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

— 250 миллионов рублей выделено нашему региону на строительство трех ФОКов открытого и закрытого типа — в Ярославле, Рыбинске, посёлке Красные ткачи — и реконструкцию рыбинского стадиона «Сатурн», — уточнил Дмитрий Миронов.

В ФОКах в Ярославле и Рыбинске будет футбольное поле, оборудованное хоккейной коробкой на зимний период, беговые дорожки, площадки для стритбола, уличных тренажеров, универсальная игровая площадка, а также сборно-разборные трибуны на 100 мест. А в Красных Ткачах ФОК включит в себя универсальный игровой зал и административно-бытовой корпус.

На рыбинском стадионе «Сатурн» должны восстановить восточную трибуну, футбольное поле и беговые дорожки, а также обновят легкоатлетические сектора.

Осенью прошлого года губернатор уже обещал, что в 2019-м будут построены ФОКи в Семибратове и Угличе. Они пока до сих пор не открыты, но с мест чиновники сообщают, что оба объекта уже близки к этому.

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КОММЕНТАРИИ (6)

ФСБ
22 июл 2019 в 15:29

Обещали реконструировать парк в Брагино , уже конец июля ? Миронов снимай этого мэра ! пока мы не пришли за тобой .

Гость
22 июл 2019 в 18:56

... очень интригующее название статьи " нам дали 250 млн. " кому нам?!
что бы освоить, отдайте в Ростов на бассейн, а то детишкам плавать негде!

Ално
22 июл 2019 в 15:07

Что можно сделать за 250 миллионов рублей? Только скорей всего под открытым небом.