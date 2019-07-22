«Нам дали 250 миллионов на спорт»: в Ярославской области построят три новых ФОКа

В ФОКах в Ярославле и Рыбинске будет футбольное поле, оборудованное хоккейной коробкой на зимний период, беговые дорожки, площадки для стритбола, уличных тренажеров, универсальная игровая площадка, а также сборно-разборные трибуны на 100 мест. А в Красных Ткачах ФОК включит в себя универсальный игровой зал и административно-бытовой корпус.

— 250 миллионов рублей выделено нашему региону на строительство трех ФОКов открытого и закрытого типа — в Ярославле, Рыбинске, посёлке Красные ткачи — и реконструкцию рыбинского стадиона «Сатурн», — уточнил Дмитрий Миронов.

На рыбинском стадионе «Сатурн» должны восстановить восточную трибуну, футбольное поле и беговые дорожки, а также обновят легкоатлетические сектора.



Осенью прошлого года губернатор уже обещал, что в 2019-м будут построены ФОКи в Семибратове и Угличе. Они пока до сих пор не открыты, но с мест чиновники сообщают, что оба объекта уже близки к этому.

