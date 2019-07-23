Власти отказали тяжелобольному ярославцу в бесплатных лекарствах

Власти отказались выписывать бесплатные лекарства больному эпилепсией.

30-летний мужчина уже несколько лет страдает от этого тяжёлого заболевания. Мужчина ежегодно ходил на консультацию к специалистам в свою поликлинику, после этого ему давали направление на осмотр у комиссии в департаменте здравоохранения.

Вплоть до февраля 2019 года больной получал два препарата, которые входят в перечень жизненно важных, бесплатно.

— В феврале комиссия, осмотрев мужчину, приняла решение отказать ему в выписке бесплатных лекарств. На фоне отсутствия лекарственной терапии у мужчины участились приступы с потерей речи, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.