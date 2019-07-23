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Здоровье

Власти отказали тяжелобольному ярославцу в бесплатных лекарствах

Из-за отсутствия препаратов у мужчины участились приступы и пропала речь

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Без лекарств мужчина почувствовал себя хуже

Фото: Александра Савельева

Власти отказались выписывать бесплатные лекарства больному эпилепсией.

30-летний мужчина уже несколько лет страдает от этого тяжёлого заболевания. Мужчина ежегодно ходил на консультацию к специалистам в свою поликлинику, после этого ему давали направление на осмотр у комиссии в департаменте здравоохранения.

Вплоть до февраля 2019 года больной получал два препарата, которые входят в перечень жизненно важных, бесплатно.

— В феврале комиссия, осмотрев мужчину, приняла решение отказать ему в выписке бесплатных лекарств. На фоне отсутствия лекарственной терапии у мужчины участились приступы с потерей речи, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Прокуратура направила исковое заявление в суд. Суд также встал на сторону больного и обязал департамент здравоохранения выдать больному бесплатные лекарства.

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здоровьебесплатные лекарства

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КОММЕНТАРИИ (5)

Найдобрейший
23 июл 2019 в 14:29

и пару "ласковых слов" теперь про нашу "власть" нельзя и промолвить ..

23 июл 2019 в 14:33

Почему департамент отказал то ?Денег нет,просто людоеды там или здоров пациент? Лень написать новость по нормальному?

Гость
23 июл 2019 в 13:45

Позор