16 июля вторник
СЕЙЧАС +21°С
usd 62.83
eur 70.86
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
usd 62.83
eur 70.86

Все новости

Все новости
Здоровье

«Испытала стресс»: ярославна судится с мэрией из-за плохой уборки улиц

Женщина сломала ногу, упав на тротуаре

Поделиться

652
1 Обсудить

Поскользнувшись на неубранном тротуаре, можно получить компенсацию с того, кто должен был его убирать

Фото: Александра Савельева

Жительница Ярославля написала заявление в прокуратуру на мэрию города после того, как упала на тротуаре. Случилось это ещё в начале марта на улице Труфанова в Дзержинском районе. 54-летняя женщина поскользнулась на плохо убранной дороге, упала и сломала ногу.

— В связи с полученными переломами женщина испытала сильную боль и стресс, моральные и нравственные страдания, не могла длительное время самостоятельно в полном объеме обслуживать себя в быту, — уточнили в прокуратуре Ярославля, куда обратилась позже с заявлением ярославна. 

Прокуратура составила иск в Дзержинский районный суд о том, чтобы взыскать с мэрии моральный ущерб. Сумма требуемой компенсации превысила сотню тысяч рублей. 

Похожий случай произошёл с девушкой в центре Ярославля. Пострадавшая отсудила у городской администрации больше 300 тысяч рублей.

ТЕКСТ

ТЕГИ

уборка города

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

tina
16 июл 2019 в 17:13

Не из своих же будут платить, так что чиновникам все равно.....