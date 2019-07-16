«Испытала стресс»: ярославна судится с мэрией из-за плохой уборки улиц

Жительница Ярославля написала заявление в прокуратуру на мэрию города после того, как упала на тротуаре. Случилось это ещё в начале марта на улице Труфанова в Дзержинском районе. 54-летняя женщина поскользнулась на плохо убранной дороге, упала и сломала ногу.

— В связи с полученными переломами женщина испытала сильную боль и стресс, моральные и нравственные страдания, не могла длительное время самостоятельно в полном объеме обслуживать себя в быту, — уточнили в прокуратуре Ярославля, куда обратилась позже с заявлением ярославна.