НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

с-з.

 752мм 53%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,06
EUR 87,40
Переходить ли с бензина на газ?
Предупредили об опасных незнакомцах
Кому делегировать бизнес-процессы?
Изнанка центральной улицы
Современная медицина рядом
Новая звезда «Локомотива»
Отбой беспилотной опасности
Ярославцы отдохнули в Китае
Афиша на выходные
Здоровье «Мужу говорили, что не выживу или инвалидом останусь»: как врачи спасли беременную студентку. Видео

«Мужу говорили, что не выживу или инвалидом останусь»: как врачи спасли беременную студентку. Видео

Девушка заново научилась ходить и родила здоровую дочку

123

Дмитрий и Владислав Штадлеры рассказали, как спасли Марину и ее малышку

Источник:

Городские медиа, Елена Вахрушева

В июне 2025 года Марина готовилась к защите диплома в колледже, поступлению в вуз и к родам: она была на 25-й неделе беременности. 12-го числа у нее разболелась голова настолько, что пришлось вызывать скорую. Врачи предположили, что у девушки наркотическое отравление, и увезли ее в Городскую клиническую больницу № 2 Перми.

По дороге в стационар у студентки начали отказывать руки и ноги, она потеряла сознание и ее подключили к ИВЛ. Уже в больнице выяснили, что Марина не употребляла наркотики. У нее разорвалась аневризма и случился геморрагический инсульт.

«К мужу вышли врачи, сказали, что 20%, что она выживет. Либо инвалидом останусь», — вспоминает Марина.

Пациентку согласился принять в Городской клинической больнице № 4 заведующий отделением нейрохирургии Дмитрий Штадлер. Ее прооперировал его сын Владислав.

«Ее состояние резко ухудшалось, беременность усложняла течение. Это всегда самые тяжелые пациенты — ответственность за две жизни. Было страшно, но со страхом пришлось бороться. Ошибка здесь приведет к фатальным результатам прямо во время операции», — рассказал 59.RU нейрохирург Владислав Штадлер.

Операция прошла успешно: и Марина, и ее на тот момент не родившаяся дочь выжили. Девушка пришла в себя и начала заново учиться ходить. Спустя некоторое время после операции врачи поняли, что требуется еще одно хирургическое вмешательство, чтобы устранить подтекание спинномозговой жидкости. Дальше была реабилитация, а 10 октября она родила здоровую дочку.

«Марина запомнилась мне на всю жизнь, — говорит Владислав Штадлер. — Моя самая первая и самая сложная пациентка в этом плане, потому что с разорвавшейся мальформацией у беременной лично я столкнулся впервые».

ПО ТЕМЕ
Наталья ПальниковаНаталья Пальникова
Наталья Пальникова
корреспондент раздела «Медицина»
Нейрохирург Геморрагический инсульт Спасение ребенка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Рекомендуем