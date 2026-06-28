«Мужу говорили, что не выживу или инвалидом останусь»: как врачи спасли беременную студентку. Видео

Дмитрий и Владислав Штадлеры рассказали, как спасли Марину и ее малышку Источник: Городские медиа, Елена Вахрушева

В июне 2025 года Марина готовилась к защите диплома в колледже, поступлению в вуз и к родам: она была на 25-й неделе беременности. 12-го числа у нее разболелась голова настолько, что пришлось вызывать скорую. Врачи предположили, что у девушки наркотическое отравление, и увезли ее в Городскую клиническую больницу № 2 Перми.

По дороге в стационар у студентки начали отказывать руки и ноги, она потеряла сознание и ее подключили к ИВЛ. Уже в больнице выяснили, что Марина не употребляла наркотики. У нее разорвалась аневризма и случился геморрагический инсульт.

«К мужу вышли врачи, сказали, что 20%, что она выживет. Либо инвалидом останусь», — вспоминает Марина.

Пациентку согласился принять в Городской клинической больнице № 4 заведующий отделением нейрохирургии Дмитрий Штадлер. Ее прооперировал его сын Владислав.

«Ее состояние резко ухудшалось, беременность усложняла течение. Это всегда самые тяжелые пациенты — ответственность за две жизни. Было страшно, но со страхом пришлось бороться. Ошибка здесь приведет к фатальным результатам прямо во время операции», — рассказал 59.RU нейрохирург Владислав Штадлер.

Операция прошла успешно: и Марина, и ее на тот момент не родившаяся дочь выжили. Девушка пришла в себя и начала заново учиться ходить. Спустя некоторое время после операции врачи поняли, что требуется еще одно хирургическое вмешательство, чтобы устранить подтекание спинномозговой жидкости. Дальше была реабилитация, а 10 октября она родила здоровую дочку.