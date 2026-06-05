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Здоровье Важные лекарства оказались под угрозой исчезновения из аптек: в чем причина

Важные лекарства оказались под угрозой исчезновения из аптек: в чем причина

На рынке препаратов появились тревожные предпосылки

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Некоторые медикаменты могут пропасть из аптек | Источник: Дарья Селенская / Городские порталыНекоторые медикаменты могут пропасть из аптек | Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Некоторые медикаменты могут пропасть из аптек

Источник:
Дарья Селенская / Городские порталы

Строгий контроль над ценами на жизненно необходимые лекарственные препараты грозит нарушением их поставок в Россию. В ближайшее время их доставка из-за рубежа может прекратиться. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) рассказала гендиректор портала Pharmedu Татьяна Ходанович.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств утверждает правительство России. Сегодня ряд зарубежных производителей предупреждает, что им придется отказаться от продаж отдельных препаратов на российском рынке из-за низкой рентабельности. Высокая себестоимость производства, сложные цепочки поставок и растущие цены на молекулы делают выпуск отдельных медикаментов невыгодным, подчеркнула Ходанович.

«Приведу простой пример: жаропонижающие свечи. Их невыгодно производить за ту цену, которую ограничило государство. А то, что осталось на рынке из российских аналогов, подходит не всем… Есть производители, которые выпускают аспириносодержащие, но такие комбинации подходят не каждому пациенту», — пояснила она.

Ходанович заявила, что необходим баланс между доступностью и экономической целесообразностью. Если продолжать ограничивать цены на оригинальные препараты, многие из них просто исчезнут с полок аптек, оставив пациентов без необходимого лечения.

Некоторые российские производители могут предложить более дешевые альтернативы, но пока не в состоянии полностью заменить все импортные препараты. Эксперт предлагает внимательнее наблюдать за ценовой динамикой и оценивать риск ухода незаменимых лекарств.

В настоящий момент с полок исчез важный препарат для беременных при повышенном давлении. Это единственное безопасное лекарство, аналогов которому нет. Из аптек также пропала вакцина от клещей.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Аналог лекарства Поставка Логистика Жизненно важные препараты Дефицит
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