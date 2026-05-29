Здоровье Проктолог объяснил, какая туалетная бумага лучше — 4-слойная или 2-слойная

Ответ вас удивит

122
Четырехслойные рулоны стоят заметно дороже. Но стоит ли переплачивать?

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Многие еще застали времена, когда газету брали в туалет не только ради чтения. К счастью, эта эпоха в прошлом: использовать прессу вместо туалетной бумаги не просто некомфортно, но и опасно для здоровья из-за токсичных компонентов в типографской краске.

Знали бы мы тогда, что когда-нибудь на магазинных полках появится бумага всевозможных цветов и запахов, со смываемой втулкой и множеством слоев. Правда, как потом выяснилось, многие из этих дополнительных опций не только не нужны, но даже вредны, рассказывает «Доктор Питер».

Например, ароматизаторы и красители могут вызвать аллергию и раздражение у людей с чувствительной кожей. Кроме того, у женщин химические вещества в цветной или ароматизированной туалетной бумаге способны нарушать pH-баланс влагалища, что создает идеальные условия для роста грибков Candida с последующей молочницей.

А что насчет количества слоев в туалетной бумаге? Действительно ли четырехслойная лучше справляется со своими обязанностями, чем двухслойная? Вот что говорят врачи.

«Какая разница между двухслойной и четырехслойной туалетной бумагой? Никакой! Они одинаково вредные», — отвечает проктолог Вячеслав Булаев на своем канале в ВК.

По словам врача, сколько бы слоев мы ни взяли, они все равно не очистят так тщательно, как это требуется.

«А если есть трещины, геморрой или какое-то воспаление, туалетная бумага просто „вцарапывает“ остатки кала в область ануса, то есть наносит ей повторную травму, — объясняет проктолог. — Почему же бумага в четыре слоя продается лучше? Это просто сплошной маркетинг».

Вместо бумаги врач советует использовать гигиенический душ.

«Водичка мягко, нежно убирает остатки кала из этой области. Поэтому я всегда за подмывание», — подчеркивает Булаев.

Если такой возможности нет, проктолог советует использовать влажную туалетную бумагу, в составе которой только растворимая основа и вода. Но для тех, кто пока не готов переходить на воду и влажную версию, эксперты называют идеальное количество слоев обычной туалетной бумаги.

Итак, однослойная бумага, с одной стороны, более дешевая, к тому же быстрее растворяется и, как правило, более экологична. С другой стороны, она хуже впитывает, легче рвется, что требует большего расхода. А еще однослойный продукт более грубый и менее приятный на ощупь, чем многослойные аналоги.

В то же время бумага в четыре и даже пять слоев стоит гораздо дороже, при этом с ней куда больше шансов засорить канализацию, особенно если речь про дома со старыми трубами.

Поэтому эксперты советуют использовать туалетную бумагу в два или три слоя. Она достаточно мягкая, хорошо впитывает и при этом стоит дешевле более «слоистых» аналогов.

Ранее мы рассказывали, как быстро полип в толстой кишке превращается в рак. По словам эндоскописта, любая опухоль развивается именно из полипа. Проблема в том, что при его обнаружении врачи точно не могут сказать, переродится он со временем в онкологию или нет: четких критериев нет. Поэтому все обнаруженные образования принято сразу удалять — прямо во время колоноскопии.

Узнайте также, какие 8 привычек день за днем разрушают ваш кишечник.

Туалетная бумага Проктолог Здоровье
Комментарии
2
Гость
27 минут
Очень важная и нужная информация/!
Гость
8 минут
Газетная самая лучшая.
