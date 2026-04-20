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Здоровье Даже руки не помыть: ярославцы пожаловались на отсутствие мыла в инфекционной больнице

Даже руки не помыть: ярославцы пожаловались на отсутствие мыла в инфекционной больнице

Что ответили в медучреждении

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Ярославна пожаловалась на отсутствие мыла и черноту на окнах в инфекционнной больнице | Источник: читательница 76.RUЯрославна пожаловалась на отсутствие мыла и черноту на окнах в инфекционнной больнице | Источник: читательница 76.RU

Ярославна пожаловалась на отсутствие мыла и черноту на окнах в инфекционнной больнице

Источник:

читательница 76.RU

В детском отделении ярославской областной инфекционной больницы пациенты лишены возможности помыть руки с мылом. Об этом порталу 76.RU сообщила мама одного из юных пациентов, попавших на днях на лечение.

«Получается, у нас только частные клиники о людях заботятся? Почему госорганизация в таком состоянии, тем более детская?», — возмутилась женщина.

По ее словам, персонал ей сказал, что мыло в палатах не предусмотрено. Средствами, которые стоят у раковин между палатами, тоже запретили пользоваться — якобы они только для сотрудников.

Средствами, которые стоят на раковинах в коридоре, пациентам пользоваться запрещено&nbsp;— они для персонала | Источник: читательница 76.RUСредствами, которые стоят на раковинах в коридоре, пациентам пользоваться запрещено&nbsp;— они для персонала | Источник: читательница 76.RU

Средствами, которые стоят на раковинах в коридоре, пациентам пользоваться запрещено — они для персонала

Источник:

читательница 76.RU

Кроме отсутствия мыла женщину возмутило состояние окон.

«Они покрыты черным налетом. Возможно, плесенью», — пожаловалась мама.

В больнице нам пояснили, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных заболеваний после каждого выписанного человека в палатах проводится генеральная уборка с дезинфекцией и обеззараживанием дозаторов для жидкого мыла и антисептика.

«В последующем при поступлении новых пациентов мыло выдается в палату сестрой-хозяйкой отделения по требованию пациентов», — отметили в медучреждении.

В больнице добавили, что провели проверку ситуации и указали персоналу, что отказывать в выдаче мыла пациентам недопустимо.

А вот расположенные в предбоксных помещениях дозаторы с антисептическим раствором, действительно, предназначены для обработки рук персонала — перед и после контакта с пациентом.

«Пользование ими пациентом не допускается по требованиям санитарно-эпидемиологических норм», — пояснили в больнице.

Что касается черноты на оконных рамах, то она, по словам сотрудников учреждения, появляется из-за нарушенного процесса микроциркуляции воздуха вследствие повышенной температуры и влажности при отсутствии должного проветривания помещений.

«Для недопущения данных изменений периодически проводится механическая чистка, пропитывание антисептическими и дезинфицирующими средствами оконных рам, подоконников, откосов и стен», — сообщили в больнице.

Также в учреждении добавили, что помещениях ежегодно проводится плановый косметический ремонт, так как из-за применения в уборке дезинфицирующих средств и бактерицидных облучателей быстро портится внешний вид стен, потолков, дверных и оконных проемов.

При этом, по словам нашей читательницы, мыло на момент подготовки статьи, им так и не выдали.

А вам в больнице выдавали мыло?

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Иногда было, иногда нет
Не лежал(а) в больнице
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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Инфекционная больница Пациент Ребенок Мыло
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Комментарии
33
Гость
21 апреля, 08:50
При предыдущем гл.враче вроде такого бардака не было. А при Худоян Задыне Гургеновна явно лучше не стало.
Гость
21 апреля, 04:17
Ищите на ОВИТО по КОСКИМ ценам!!!
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Гость
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