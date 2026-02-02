«Кожа — зеркало внутренних органов»: большое интервью с трихологом о перхоти, облысении и мытье волос

Наталья Бруенок — трихолог с многолетним стажем Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Здоровье волос стало целой индустрией. Мужчинам хочется остановить стремительное облысение, женщинам — сохранить шелковистость и густоту локонов. Современная трихология (раздел медицины о коже головы и волосах) старается решить эти проблемы, и часто это даже получается, хоть и стоит огромных денег.

72.RU попросил врача-трихолога Наталью Бруенок ответить на главные вопросы о том, как сохранить здоровье волос, чтобы потом не лететь на пересадку в Турцию. Разобрались, откуда берется перхоть, от чего мы лысеем, как часто надо мыть голову и почему нельзя доверять народной медицине.

Наталья Бруенок — врач-трихолог высшей категории, дерматовенеролог. Стаж работы — более 20 лет, 18 из которых доктор отработала в клинике по лечению волос. Сейчас ведет прием в NEO-Clinic.

Волосы на подушке — повод идти к врачу?

— Как определить, что тебе нужна помощь трихолога?

— Если замечаете выпадение. В литературе описано, что норма выпадения волос в сутки составляет 80–100 штук. Я с этим не совсем согласна, потому что это всё очень индивидуально. Если, допустим, вы никогда раньше не обращали внимание, что на подушке после сна или при мытье остаются волосы, а тут их стало больше, чем обычно, это повод насторожиться.

Бывает и наоборот: самих выпавших волос можно не замечать, но уменьшается их объем на голове, идет истончение, поредение. Это скрытое течение: пациент вовремя не обращает на себя внимания, а процесс уже очень затянутый.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Чаще всего ко мне приходят именно с выпадением волос, но в зависимости от сезона могут появляться пациенты с проблемами кожи головы.

— Чаще мужчины или женщины приходят?

— Скажем так, 75% — это женщины, остальные — мужчины.

— Можно ли как-то подготовиться к приему трихолога? Может, какие-то анализы заранее сдать?

— Можно сдать общий анализ крови, биохимический анализ крови развернутый, витамин D, ферритин, гормоны щитовидной железы и провериться на паразитарную инфекцию, потому что сейчас она часто встречается именно у пациентов с очаговой алопецией.

Нам нужно посмотреть всё. Трихологи стараются, скажем так, читать анализы между строк. Для терапевта, например, белок может быть в пределах нормы, но трихолог отметит, что он уже на нижней границе. Это дает понять, что происходят какие-то изменения, влияющие на состояние волос.

— Часто ли вас удивляют пациенты, которые приходят? Какими-то странными заблуждениями, народными методами и так далее?

— Часто бывает, что пациенты приходят и обсуждают со мной мнение всяких блогеров, которые часто бывают очень далеки от медицины, но доверия к ним почему-то больше. Это меня очень удивляет.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Конечно, еще и всякие методы с телевидения, которое любят смотреть особенно возрастные женщины. Иногда это приводит к плачевным ситуациям. Однажды ко мне пришла пациентка, которая послушала одного известного популяризатора народной медицины и сделала на волосы маску с солью по его рецепту. При этом женщина решила наложить ее не на 30 минут, а всю ночь с ней проспать, чтобы эффект был лучше. Утром проснулась просто без волос.

Помочь мы ей в итоге не смогли, потому что волосы не просто выпали, у нее были ожоги на голове, а на коже уже образовалась рубцовая ткань.

Откуда берется перхоть и как выбрать правильный шампунь

— Мы часто говорим про жирные и сухие волосы. А с точки зрения медицины что это значит?

— В этих случаях мы говорим о типах волос: жирный, сухой, смешанный и нормальный. Когда у человека очень активно работает сальная железа, он будет иметь жирный тип волоса. Таким пациентам мы рекомендуем мыть голову каждый день. Бояться этого не нужно: наоборот, если этого не делать, то состояние волос будет ухудшаться. В итоге это может привести к выпадению волос и даже облысению.

Если у вас тип волоса сухой, то ежедневное мытье противопоказано, потому что вы действительно пересушите кожу головы. И соответственно, волосы тоже. Таким людям мы рекомендуем мыть голову по мере загрязнения, но не реже раза в неделю.

Специальный аппарат позволяет проверить состояние волос и кожи головы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Смешанный тип — это когда сами волосы сухие по длине, а у корневой системы жирные. Нормальный тип — это волосы, которые не склонны ни к жирности, ни к сухости. Наверное, этим людям повезло больше всего, но таких меньшинство.

— Качество воды может влиять на состояние волос?

—Да, может. Потому что в воде используются реагенты для очищения, хлор для дезинфекции, сода и так далее. Все эти компоненты пересушивают волосы. Но это зависит еще и от района города, в котором вы живете, от состояния труб, по которым течет вода.

Дерматолог из нашей клиники делилась со мной случаем. Пациентку лечили от себорейного дерматита. Всё перепробовали, но ничего не помогало. А потом она просто переехала в другой район, где с водой получше, и проблема ушла.

— Многие тюменцы мучаются с перхотью. Откуда она берется?

— Самая простая причина — неправильно подобранный шампунь. Если он вам не подходит, то будет пересушивать кожу головы, и она будет шелушиться. Это называется сухая себорея — в простонародье перхоть. Но есть и более глубокие причины, которые идут изнутри.

Кожа, [в том числе на голове] — это зеркало ваших внутренних органов. [Если появляется перхоть], это может указывать на нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Вполне возможно, что вы употребляете очень много сладкого, и это может провоцировать шелушение на коже головы и различные дерматиты.

— А как, кстати, подобрать шампунь?

— В первую очередь, смотрим на тип волоса, окрашенный он или нет. Второе — это, конечно, состав — в нем должно быть минимум 15 полезных компонентов. В том числе и сульфаты, кстати. Ко мне иногда приходят и говорят, что пользуются только безсульфатным шампунем. Но я противник таких составов, потому что сульфаты тоже нужны, они качественно промывают волосы.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Если вы боитесь, что такой состав пересушит кожу и волосы, используйте шампуни, которые в составе имеют еще и увлажняющие компоненты — масла, витамины, растительные компоненты. И конечно же, используйте после шампуня хороший бальзам, маску для волос.

— Наши читатели спрашивали, обязательно ли, чтобы шампунь и бальзам были одной марки…

— Нет, это, конечно, необязательно.

Почему не стоит брить младенцев и можно ли поседеть от страха

— Давайте пройдемся по нескольким общим вопросам, которые часто задают трихологам. Знаете, иногда показывают в кино: человек пережил что-то страшное, и мгновенно его волосы побелели. Правда ли, что можно поседеть от стресса?

— Причин поседения может быть много. Самая первая — это наследственность и генетика. Бывает такое, что человеку 16 лет, а он уже полностью седой, и ничего ты с этим не сделаешь. Есть и этносы, которые больше склонны к седине, например.

Вторая причина — это действительно стресс. Это может случиться и у молодого человека, и у возрастного, потому что стресс может привести к нарушению кровотока в корневой системе. А третья причина — это эндокринные нарушения. Остановить седину мы не можем, однако посоветуем, как замедлить этот процесс.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Еще есть такой миф, что если побриться налысо, то волосы потом могут обратно не отрасти. Такое и правда может быть?

— Ну такое бывает у младенцев, например. Если их побрить, то новые волосы могут вырасти слабыми или не вырасти совсем. Но во взрослом возрасте само по себе бритье не повреждает волосы, потому что наша корневая система находится глубоко под кожей. Поэтому если такое и случится, то только от некачественного бритья, то есть может случиться травматическое облысение.

— Как трихологи относятся к окрашиванию волос? Это портит волосы?

— Разумеется, окрашивание, как и любое химическое воздействие, будет портить волосы, даже если вы используете самые высококачественные краски. Не существует на сегодняшний день красителей, которые бы не испортили состояние волос.

Но, разумеется, мы можем выбрать более качественный состав, который навредит минимально. В этом могут помочь специалисты. При необходимости вы можете даже сделать тест вашей краски у трихолога или в парикмахерской.

— Сразу несколько вопросов поступило от женщин, которые жалуются на волосы после беременности. Почему их качество страдает?

— Когда женщина вынашивает ребенка, у нее для этого создается определенный гормональный фон. После родов гормональный фон резко изменяется, и женщина получает очень сильный стресс. Как следствие, это может сказаться на волосах, в частности привести к их выпадению. Бывает даже так, что может измениться цвет волос.

К тому же, если женщина кормит грудью, большинство полезных элементов отдает с молоком ребенку. Поэтому, даже если у нее все анализы, как у здоровой, проблемы могут случаться, так как может не хватать микроэлементов. В таком случае я рекомендую обращаться к специалисту.

— Еще один распространенный миф касается мужчин. Якобы если мужик лысый, значит, у него высокий тестостерон.

— Это миф. Количество тестостерона в данном случае не играет роли. А вот чувствительность рецепторов, которые есть в волосах, действительна важна. У мужчины тестостерон может быть в норме, выше или ниже нормы, но рецепторы в волосах у одного чувствительны, у другого — нет.

Мы даже не назначаем анализы на тестостерон, потому что только в очень редких случаях есть влияние.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Облысение и пересадка волос

— А почему мы в целом лысеем?

— Причин очень много. Это и наследственный фактор, и стресс, и эндокринные нарушения, и дефицит железа. Паразитарная инфекция очень часто может приводить к выпадению волос. Соответственно, сколько причин, столько же и диагнозов по алопеции (научное название облысения. — Прим. ред.).

— Есть много методов борьбы с облысением: мезотерапия, лазерная терапия и так далее. Какой способ самый эффективный?

— Смотрите, самое крутое, самое эффективное в борьбе с алопецией — это найти причину выпадения волос. Мы можем до бесконечности лечить пациента всеми способами, хорошими способами, но это как, например, лить воду в ведро с дырой — оно не заполнится, пока не устранишь течь.

Поэтому сначала находим причину и лечимся комплексно. Это могут быть и препараты внутрь и комбинированная терапия.

— А можете про методы терапии подробнее рассказать?

Есть, например, мезотерапия. Это когда ставят уколы в кожу головы, обеспечивая доступ к корневой системе витаминов, аминокислот, препаратов для улучшения кровотока — всего, что необходимо корню волоса. Есть плазмолифтинг. Специалисты забирают вашу кровь, помещают ее в центрифугу и из нее делают препарат, который подкалывается в кожу. Эта процедура влияет на усиление кровоснабжения, на обогащение необходимыми компонентами. Еще у нас не так давно появилась лазерная терапия.

Все эти способы в комплексе будут давать результат, как только вы разберетесь с причинами облысения.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Многие сейчас делают пересадку. Как вы относитесь к этой операции?

— Я отношусь положительно, но когда пациент уже прошел лечение. Я всегда сначала рекомендую стабилизировать процесс, потому что сама по себе пересадка не избавляет от выпадения волос.