«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт

Решение, которое изменило отношение к еде, спорту и самой себе Источник: Мария Мишукова / Voronezh1.ru

После новогодних праздников мы все немножко вышли из формы. Хотите похудеть? О том, как это сделать, мы попросили рассказать корреспондента Voronezh1.RU Марию Мишукову, которая на собственном опыте знает: невозможное возможно!

Далее — рассказ от первого лица.

Всю свою жизнь я была уверена в одном: похудеть — невероятно сложно. Для кого-то, может быть, это и раз плюнуть, но уж точно не для меня. Я смотрела на истории преображений и думала: «У них, наверное, быстрый метаболизм», «Им просто повезло», или классическое — «У меня никогда не получится». Мой лишний вес казался неотъемлемой частью меня — что-то данное раз и навсегда.

Но оказалось, что это не так. Килограммы ушли. И самое удивительное — процесс оказался не адским испытанием, а, как ни странно, путешествием к себе.

Сразу оговорюсь: это не призыв к действию и не универсальная инструкция. Это мой личный опыт. Наш организм — уникальная и сложная система. Кто-то может добиться похожих результатов быстрее, кому-то потребуется больше времени, а для кого-то путь будет совсем иным. Но, возможно, в этой истории вы найдете не столько рецепт, сколько ту самую каплю веры в себя, которой когда-то так не хватало мне.

Момент, когда открылись глаза

Я никогда не была «той самой девочкой с ожирением» из социальной рекламы. Мой вес всегда был в границах «есть что поправить», но не кричащим. Проблема в том, что эти границы имеют свойство незаметно расширяться. Лишние килограммы пришли не за один день, они накапливались постепенно, особенно во время стресса, когда «заедала грусть». Я их не замечала. Вернее, замечала отдельные моменты: любимые джинсы стали чуть туже, где-то появился лишний сантиметр, фото в полный рост я стала избегать. Но, когда весы показали 80 килограммов при росте 176 сантиметров, я задумалась.

У меня, конечно, был «опыт». Первые попытки что-то сделать с фигурой начались лет в 13, на волне подростковых комплексов. Тогда я садилась на абсурдные диеты из интернета, делала пару упражнений и ждала чуда за три дня. Чуда не случалось, потому что чудо было не нужно, — на тот момент у меня и не было лишних килограммов.

Но декабрь 2024 года был другим. Это была не истерика, а решение. Спокойное и железное. Я больше не хотела «похудеть». Я поставила цель — измениться. Изменить отношение к еде, к движению, к себе. И впервые за все попытки это ощущалось не как наказание, а как долгожданный старт.

Мои фото до похудения Источник: Мария Мишукова / Voronezh1.ru Лишние килограммы набирались постепенно Источник: Мария Мишукова / Voronezh1.ru

От дивана до тренажерного зала

Первые дни после «озарения» я провела в раздумьях: с чего же начать? Глобальные цели пугали, а готовых решений не было. И по старой нехорошей привычке я решила начать с малого — с домашних тренировок. Моего энтузиазма хватило недели на две. Оказалось, что между мной и эффективной тренировкой стоит диван, холодильник и непреодолимое желание залипнуть в телефон.

Тогда я приняла радикальное решение. Прямо 1 января, как символический жест самой себе, я купила полугодовой абонемент в спортзал. Не на месяц — «попробовать», а сразу на полгода, отрезая пути к отступлению. Деньги уплачены — надо ходить.

Скажу честно: я никогда не любила спорт. Любая физическая активность ассоциировалась с одышкой и страданием. Но в этот раз было иначе, я осознала, что мне это необходимо.

Первый месяц я ходила на групповые занятия на всё тело. Там можно было раствориться в толпе, повторять за инструктором и не привлекать к себе внимания. Да, первые разы я краснела, смотрела себе под ноги и путала лево и право. Но в этой общей энергии, в том, что все были заняты своим процессом, постепенно растворилась и моя стеснительность. Я просто делала.

Время шло — фигура менялась Источник: Мария Мишукова / Voronezh1.ru Снова захотелось делать фото в полный рост Источник: Мария Мишукова / Voronezh1.ru

А потом пришло время для следующего рубежа — тренажерного зала. Огромный зал, полный непонятных железных машин, где все будто знали, что делают. Моим главным страхом была даже не возможная травма (хотя и она тоже), а насмешки. Мне казалось, что все уставятся на новичка, который не знает, как подойти к тренажеру. Это, конечно, оказалось величайшим заблуждением.

Чтобы перебороть этот барьер, я сразу взяла несколько занятий с тренером. Это было лучшее решение. Он не только показал, как всё работает и зачем, но и просто своим присутствием создал «безопасный пузырь» для первых шагов. Оказалось, что в зале каждому по-своему тяжело, каждый сосредоточен на себе, а не на тебе.

Так и закрутилось. Я выстроила ритм: три тренировки в неделю. Не «когда получится», а как важную встречу, которую нельзя переносить. Пропускала я их только в исключительных случаях. Было ли легко? Нет. Половину времени я шла в зал через «не хочу», пересиливая внутреннего лентяя, который шептал: «Останься дома, ты и так молодец». Но я шла. И что удивительно — со временем стало проще. Тело привыкло, мозг перестроился. То, что сначала было героическим усилием, стало просто частью жизни.

И случилась со мной удивительная вещь, которую я никак не ожидала. Энергия, которую я начала тратить в спортзале, странным образом не заканчивалась, а наоборот, копилась. Я ловила себя на том, что вместо того чтобы проехать одну остановку на автобусе, я с легкостью выбирала пешую прогулку. Хотелось чаще выбираться куда-то, гулять. Я даже во время перерыва на работе гуляла рядом с офисом, а по выходным бегала у озера рядом с домом.

Про питание

Спорт — это хорошо, но я быстро поняла, что его одного для похудения недостаточно. На кухне происходило 80% всей битвы. Пришлось разобраться с питанием.

Я пошла по классическому, хоть и не самому популярному в некоторых кругах пути — начала считать калории. Да, я знаю, многие против, говорят, что это ведет к нездоровой фиксации. Но для меня калькулятор калорий стал не врагом, а лучшим другом и объективным учителем. Это как вести бюджет: когда видишь цифры, понимаешь, на что уходят твои «ресурсы». Сначала я скрупулезно взвешивала всё на кухонных весах и вбивала в приложение. Сейчас, спустя время, я уже на глаз могу прикинуть калораж тарелки — выработался ценный навык.

Пример одного из приемов пищи Источник: Мария Мишукова / Voronezh1.ru

Главное правило, на котором всё держится, — дефицит калорий. Нужно тратить больше, чем потребляешь. Я не стала изобретать велосипед и просто соблюдала это правило.

Пришлось пересмотреть продуктовую корзину. От некоторых вещей пришлось отказаться. Самой большой жертвой для меня стали булочки. Я могла их есть хоть круглосуточно. Но я убрала их из ежедневного рациона, оставив лишь для особых случаев. Меньше стало и сахара: шоколадки заменила на протеиновые батончики. Но здесь ловушка — не все они полезны. Главный критерий: первым в списке должен идти белок, а не жиры.

Да, я слышала мантру «можно есть всё, но в меру». И это чистая правда, если говорить только о математике веса. Но я для себя решила пойти немного дальше. Я не просто создавала дефицит, а старалась «накормить» этот дефицит максимально питательной едой. На столе стало больше овощей во всех видах, куриной грудки, рыбы, круп типа гречки и риса, домашних супов. Это были не диетические муки, а вкусная и сытная еда.

И еще один важный момент — вода. Я поставила на рабочий стол спортивную бутылку на 700 мл и сделала правило: опустошать ее трижды за день в офисе. Плюс одна такая же — на тренировке и дома. Это не было насилием, это стало ритуалом. Кожа стала лучше, голод между приемами пищи притупился.

И знаете, что самое удивительное? Я не страдала. Не ходила голодной и злой. Моя тарелка была полной, разноцветной и вкусной. Исчезло то зверское чувство, когда готов съесть слона. Оказалось, можно есть меньше, но качественнее, и чувствовать себя при этом отлично. Тело, получающее нормальное топливо, перестало паниковать и требовать его в тройном размере.

Когда движение и внимание к себе стали образом жизни

И всё это — шаг за шагом, день за днем — начало работать. По-настоящему. Я не взвешивалась каждый день, стараясь избегать невроза, но когда в июле 2024 года встала на весы и увидела цифру 61 кг, внутри что-то тихо щелкнуло. Это была не просто отметка. Это была точка, ниже которой мой вес уже не опускался, стабилизировавшись на новом, комфортном для меня уровне. Цифра стала лишь подтверждением того, что я уже чувствовала телом: легкость, сила, иное ощущение себя в пространстве.

Изменения начали замечать и окружающие. Даже коллеги на работе, обычно сдержанные, стали осторожно интересоваться, как я добилась таких результатов. Эти вопросы были для меня лучшей наградой — они означали, что изменения были не придуманными, а видимыми.

Фото до похудения Источник: Мария Мишукова / Voronezh1.ru Уже после Источник: Мария Мишукова / Voronezh1.ru

Помимо спорта и питания, я добавила в рутину одну маленькую, но приятную процедуру — массаж лица скребком гуаша. Тот самый, купленный когда-то на волне популярности и пылившийся в шкафу. Я просто нашла в Сети первую попавшуюся технику и начала делать: каждое утро без исключений, а по возможности — и вечером. Это стало моим пятиминутным ритуалом заботы о себе. И знаете, это сработало. Лицо действительно стало более четким, подтянутым, ушли отеки, появился здоровый цвет.

Но самое главное, что я поняла, достигнув цели, — это лишь середина пути. Настоящая задача началась потом. Ведь главное в похудении — не сбросить вес, а удержать его. Можно изнурять себя полгода, но если потом с чувством выполненного долга вернуться к тоннам фастфуда, жаренной на масле картошке и булочкам на ночь, всё вернется. И, к сожалению, может даже стать хуже.

В этих джинсах я ходила до похудения Источник: Мария Мишукова / Voronezh1.ru

Именно поэтому я старалась менять не диету, а привычки. Не на полгода, а навсегда. Это не значит, что я теперь никогда не съем кусок пиццы или десерт. Это значит, что я знаю им цену, место и могу насладиться ими без чувства вины, потому что они — исключение, а не правило моей новой реальности.

Еще раз повторю: это не универсальная таблетка и не руководство к действию. Это просто мой путь, со всеми его пробками, сомнениями и открытиями. Кто-то придет к этому быстрее, кто-то выберет другую дорогу. Но для меня он стал доказательством одной простой вещи: я действительно смогла сделать то, что когда-то казалось недостижимым. И сейчас, глядя на свою историю со стороны, я испытываю не просто удовлетворение, а тихую глубокую гордость.