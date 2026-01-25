НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зачем парить ноги каждый день, даже если вы не болеете: объясняет невролог

Зачем парить ноги каждый день, даже если вы не болеете: объясняет невролог

Эта простая бесплатная и приятная процедура может помочь в разных ситуациях

341
5–10 минут в день — и вы совсем другой человек | Источник: Freepik

5–10 минут в день — и вы совсем другой человек

Источник:

Freepik

Попарить ножки зимой, особенно после долгой прогулки, — приятное занятие, не правда ли? Однако, оказывается, еще и очень полезное. Чем именно — разбирались наши коллеги из «Доктора Питера».

От стресса и головной боли

По словам врача-невролога Ксении Овсянниковой, прогревание ног успокаивает нервную систему и снимает спазм сосудов. Еще один плюс: эта процедура помогает очищению лимфатической системы, так как на стопах находится огромное количество потовых желез — выводных протоков.

«Наша нервная система так устроена, что постоянно сканирует, какое у нас состояние внутри и что снаружи. Когда регулирующие системы замечают неблагополучие, они начинают сжимать кровеносные сосуды в руках и ногах. Как это проявляется? Мы чувствуем, что руки и ноги холодные. И когда мы начинаем специально их согревать, особенно стопы по щиколотку, нервная система получает сигнал: тревожиться, переживать, нервничать, сжимать все сфинктеры, поднимать давление, увеличивать сердцебиение не надо, всё хорошо», — объяснила Ксения Овсянникова в своем телеграм-канале.

По словам врача, парить ноги очень полезно в разных ситуациях:

  • если у вас замерзли ноги;

  • вы перенервничали, заработали стресс;

  • вы чувствуете, что заболеваете, но повышенной температуры пока нет;

  • у вас повысилось давление, но не сильно — нет гипертонического криза;

  • у вас болит голова.

Сколько нужно парить

Держать ноги в горячей воде врач советует не более 5–10 минут в день. Главный критерий: в процессе вам должно быть приятно, а не больно или горячо. Поэтому не забывайте следить за температурой воды, иначе можно получить ожог.

Если хотите повысить очистительный эффект для лимфатической системы, врач рекомендует добавить в воду обычную соль и соду — не более 5 столовых ложек.

Кому нельзя парить ноги

Даже у такой простой и на первый взгляд безобидной процедуры есть свои противопоказания. Если у вас температура, подскочило давление или обострилось хроническое заболевание, парить ноги нельзя. Невролог уточняет: к противопоказаниям относятся также онкологические заболевания, воспаления и активно растущие доброкачественные образования в органах малого таза.

«Если это какие-то небольшие миомки, узелочки, ничего криминального в том, что вы будете парить ноги и снимать стресс, не будет», — добавила Ксения Овсянникова.

Специалист отметила, что парение ног снимает спазмы в том числе в желчной системе, соответственно, печень будет лучше выводить метаболиты женских половых гормонов, а значит, эта процедура пойдет на пользу женскому здоровью. Но есть нюанс: не стоит баловаться с тепловыми процедурами во время месячных.

Кстати

Горячая ванна — вообще очень полезная штука, даже круче, чем баня. Как выяснили ученые из Орегонского университета, погружение в воду температурой 40,5 градуса снижает давление и стимулирует иммунные реакции — схожий эффект имеет поход в спортзал. А еще это помогает похудеть: горячая ванна воздействует на организм примерно так же, как кардиотренировка.

Кроме того, горячая ванна помогает укрепить сердце, снизить риск образования бляшек в артериях и уменьшить жесткость сосудов. Благодаря этому снижается риск инсультов и инфарктов. Также регулярное воздействие горячей воды на организм помогает регулировать уровень сахара в крови и снимать мышечные боли.

Гость
37 минут
Париться и жариться необходимо вдвоем. Абы видеть реакцию друг друга и не дать помереть.
Гость
6 минут
В общем, парить ноги полезно, но только никому нельзя.
