Полезный стресс или путь в больницу? Уролог объяснил, насколько опасно окунание в проруби

Полезный стресс или путь в больницу? Уролог объяснил, насколько опасно окунание в проруби

Как ничего себе не отморозить в купели

Купание в проруби может быть полезным, если правильно к этому подготовиться. Но есть ряд противопоказаний, при которых такие мероприятия могут быть для организма крайне опасны. Что нужно знать перед окунанием и кому погружаться в холодную воду точно не стоит, рассказал UFA1.RU уролог Камиль Хамидуллин.

Экстремальные температурные воздействия, такие как посещение проруби, при определенных условиях можно отнести к полезному стрессу, уверен врач.

«Организм хорошо реагирует на такое. Допустим, физические нагрузки — это правильный, полезный стресс, благодаря которому организм адаптируется к возникшим условиям и становится крепче, выносливее, сильнее и так далее. С температурой то же самое, но только если воздействие происходит по определенной методике», — объяснил Хамидуллин.

Доктор советует перед походом в прорубь подготовиться — попробовать дома контрастный душ или обливание холодной водой. Если же решили искупаться на Крещение без подготовки, то лучше не погружаться с головой — именно воздействие на сосуды головы представляет наибольшую опасность.

После выхода из холодной воды не надо стоять на морозе, накинув полотенце, и рассказывать всем о своих впечатлениях — сперва зайдите в теплое помещение, высушитесь, попейте горячий напиток (только не алкоголь) и переоденьтесь. Затем уже можно выходить на улицу.

«Если у вас имеются какие-либо жалобы со стороны мочеполовой системы — учащенное мочеиспускание, какие-то боли внизу живота и другие проблемы — откажитесь от посещения проруби», — добавил уролог.

Ранее мы публиковали список адресов прорубей в Ярославской области.

Андрей Сивец
Андрей Сивец
