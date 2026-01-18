Отменили круглосуточный прием: в Ярославле изменили режим работы травмпункта

В Ярославле изменили режим работы травмпункта при больнице имени Семашко на улице Носкова. Об этом предупредили в соцсетях медучреждения 16 января.
«С 15 января 2026 года неотложная и плановая помощь по профилю „травматология“ для жителей Красноперекопского района будет оказываться в Клинической больнице имени Н. А. Семашко по новому графику», — предупредили жителей Красноперекопского района.
График работы травмпункта им. Семашко:
понедельник — пятница: с 8:00 до 20:00;
суббота: с 8:00 до 13:00;
воскресенье: выходной день.
Напомним, еще один травмпункт работает при больнице им. Соловьева, он находится по адресу: Ярославль, ул. Загородный сад, д. 11.
«В случае угрозы жизни и здоровью (тяжёлые травмы, ДТП, острые состояния) незамедлительно звоните по телефону 103 или 112», — предупреждают специалисты.
Летом 2025-го стало известно о переходе травмпункта больницы имени Семашко на сокращенный график. Изначально сообщалось, что круглосуточно пациентов будут принимать лишь по определенным дням — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.