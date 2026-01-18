НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -15

0 м/c,

 768мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
История зоотаксиста
Жизнь с четверняшками
Как прошел концерт Шамана. Фото и видео
Бизнес на котах
Ярославна — на «Четыре свадьбы»
Адреса купелей
Здоровье Отменили круглосуточный прием: в Ярославле изменили режим работы травмпункта

Отменили круглосуточный прием: в Ярославле изменили режим работы травмпункта

Публикуем актуальное расписание

734
В Ярославле в травмпункте больницы имени Семашко отменили круглосуточный прием пациентов | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Ярославле в травмпункте больницы имени Семашко отменили круглосуточный прием пациентов | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле в травмпункте больницы имени Семашко отменили круглосуточный прием пациентов

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле изменили режим работы травмпункта при больнице имени Семашко на улице Носкова. Об этом предупредили в соцсетях медучреждения 16 января.

«С 15 января 2026 года неотложная и плановая помощь по профилю „травматология“ для жителей Красноперекопского района будет оказываться в Клинической больнице имени Н. А. Семашко по новому графику», — предупредили жителей Красноперекопского района.

График работы травмпункта им. Семашко:

  • понедельник — пятница: с 8:00 до 20:00;

  • суббота: с 8:00 до 13:00;

  • воскресенье: выходной день.

Напомним, еще один травмпункт работает при больнице им. Соловьева, он находится по адресу: Ярославль, ул. Загородный сад, д. 11.

«В случае угрозы жизни и здоровью (тяжёлые травмы, ДТП, острые состояния) незамедлительно звоните по телефону 103 или 112», — предупреждают специалисты.

Летом 2025-го стало известно о переходе травмпункта больницы имени Семашко на сокращенный график. Изначально сообщалось, что круглосуточно пациентов будут принимать лишь по определенным дням — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Больница Травмпункт График работы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Травмироваться строго по часам работы травмпункта!
Гость
1 час
Главное чтобы СКОРАЯ этот график увидела..!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Рекомендуем