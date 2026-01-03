В Роспотребнадзоре предупредили о риске заразиться смертельно опасными заболеваниями на популярных курортах: что нужно знать перед поездкой

На популярных для россиян курортах, включая Таиланд, Бангладеш, Индию, Шри-Ланку и Филиппины, широко распространены малярия, желтая лихорадка, лихорадки денге, чикунгунья и Зика. Также сохраняется риск заражения кишечными инфекциями. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.
«В странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании с экваториально-тропическим климатом — Таиланд, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Филиппины и другие — широко распространены заболевания желтая лихорадка, лихорадка денге, малярия, лихорадка чикунгунья, лихорадка Зика и другие, передающиеся кровососущими насекомыми: комарами, мошками, клещами, слепнями и так далее», — сообщили в пресс-службе.
Малярия — опасное паразитарное заболевание, вызываемое малярийными плазмодиями. Основные симптомы: высокая лихорадка, озноб, анемия. Оно может привести к серьезным осложнениям и летальному исходу.
Желтая лихорадка — тяжелая вирусная инфекция, поражающая печень и почки. Характерный симптом — желтуха.
Лихорадка денге — острое инфекционное заболевание, которое сопровождается сильнейшими болями в суставах и мышцах, высокой (до 39–41 °C) температурой тела, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При тяжелом тячении может привести к летальному исходу.
Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, главный признак — сильнейшие боли в суставах, которые могут сохраняться месяцами.
Лихорадка Зика — вирусное заболевание, часто протекающее относительно легко с сыпью и конъюнктивитом. Главная опасность — тяжелые пороки развития у плода при заражении беременных женщин.
Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через:
сырую воду;
недостаточно обработанные продукты питания;
кровососущих насекомых;
при контакте с больным человеком.
Помимо этого, в ряде стран, таких как Индия, Бангладеш, Эфиопия, Шри-Ланка, Таиланд и другие, существуют риски заражения кишечными инфекциями, в том числе дизентерией, гепатитом A, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Дизентерия — острая бактериальная инфекция, поражающая кишечник. Проявляется интоксикацией, болями в животе и частым жидким стулом, часто с примесью слизи и крови.
Гепатит А — вирусное поражение печени, передающееся через воду и пищу. Симптомы: повышение температуры, слабость, желтуха.
К поездке важно правильно подготовиться:
Уточните эпидситуацию в стране планируемого отдыха.
Сделайте прививку против желтой лихорадки (это обязательное требование для въезда в некоторые страны) и проверьте свой статус вакцинации против кори и других инфекций по Национальному календарю.
Проконсультируйтесь с врачом о необходимости приема противомалярийных препаратов.
Чтобы избежать проблем, в ведомстве составили правила поведения на отдыхе:
защита от насекомых: используйте репелленты, москитные сетки, носите закрытую одежду светлых тонов;
безопасность воды и пищи: пейте только бутилированную воду, откажитесь от льда неизвестного происхождения. Избегайте уличной еды, питайтесь в проверенных местах. Все продукты животного происхождения должны быть тщательно приготовлены;
гигиена: чаще мойте руки с мылом, используйте антисептики, следите за чистотой в месте проживания.