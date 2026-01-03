В Роспотребнадзоре предупредили о риске заразиться смертельно опасными заболеваниями на популярных курортах: что нужно знать перед поездкой

В отпуске нужно быть особенно осторожным с водой

На популярных для россиян курортах, включая Таиланд, Бангладеш, Индию, Шри-Ланку и Филиппины, широко распространены малярия, желтая лихорадка, лихорадки денге, чикунгунья и Зика. Также сохраняется риск заражения кишечными инфекциями. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Малярия — опасное паразитарное заболевание, вызываемое малярийными плазмодиями. Основные симптомы: высокая лихорадка, озноб, анемия. Оно может привести к серьезным осложнениям и летальному исходу.

Желтая лихорадка — тяжелая вирусная инфекция, поражающая печень и почки. Характерный симптом — желтуха.

Лихорадка денге — острое инфекционное заболевание, которое сопровождается сильнейшими болями в суставах и мышцах, высокой (до 39–41 °C) температурой тела, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При тяжелом тячении может привести к летальному исходу.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, главный признак — сильнейшие боли в суставах, которые могут сохраняться месяцами.

Лихорадка Зика — вирусное заболевание, часто протекающее относительно легко с сыпью и конъюнктивитом. Главная опасность — тяжелые пороки развития у плода при заражении беременных женщин.