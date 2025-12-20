«Кофе не враг, а в баню — только с умом»: 10 советов для здоровья сердца от профессора-кардиохирурга

Начните с визита к терапевту. Дальше кардиолог составит ваш персональный маршрут. Цель — за годы до возможной катастрофы выявить риск и начать профилактику (коррекция образа жизни, при необходимости — лекарства).

Базовый минимум — для всех после 40 лет и молодежи с факторами риска:

Визит к терапевту/кардиологу: оценка давления, веса, семейной истории. Анализы крови: липидный профиль (ЛПНП, ЛПВП, триглицериды), глюкоза и гликированный гемоглобин (HbA1c), креатинин (оценка функции почек). Проведение ЭКГ в состоянии покоя.

Этого часто достаточно для первичной оценки риска.

Углубленная диагностика назначается только лечащим врачом, если есть отклонения, симптомы или высокий риск. В нее обычно включены: