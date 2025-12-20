«Кофе не враг, а в баню — только с умом»: 10 советов для здоровья сердца от профессора-кардиохирурга

Врач-кардиохирург Роман Рисберг попал в тройку номинантов Всероссийской премии среди докторов: он стал одним из лучших по отзывам пациентов. UFA1.RU познакомился с доктором и попросил рассказать об опасных симптомах сердечных болезней и принципах профилактики.
Рисберг Роман Юрьевич — доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ, практикующий сердечно-сосудистый хирург и интервенционный кардиолог (врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению) высшей квалификационной категории в ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр». За 16 лет выполнил около 7000 лечебных и диагностических эндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах. Автор 65 научных работ, 24 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий.
Как понять, что нужно немедленно обратиться к кардиологу?
Вовремя вызвать скорую — иногда это буквально вопрос жизни и смерти. Особенно опасны такие симптомы:
Ангинозная боль в грудной клетке. То есть сжимающая, давящая или жгучая боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку, лопатку, нижнюю челюсть или эпигастральную область. Ее важная отличительная черта — боль возникает при физической или эмоциональной нагрузке.
Одышка в состоянии покоя или при незначительной нагрузке. Внезапно возникшая или прогрессирующая одышка, особенно в положении лежа (ортопноэ), может указывать на острую сердечную недостаточность.
Нарушения ритма сердца. Пароксизмы учащенного сердцебиения (тахикардия), ощущение «переворотов», «замирания» или «провалов» сердца (аритмия), сопровождающиеся головокружением, слабостью или потерей сознания (синкопе).
Выраженная слабость и профузный (обильный) холодный пот. Внезапная резкая астения, не связанная с иными очевидными причинами, в сочетании с гипергидрозом — это частый компонент острой коронарной недостаточности.
Потеря сознания (синкопе). Кратковременная утрата сознания, даже единичная, требует обязательного кардиологического обследования — это нужно, чтобы исключить жизнеугрожающие аритмии.
Тактика действий: при наличии одного или нескольких из этих симптомов нужно немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Последующее динамическое наблюдение и плановое лечение должны идти под контролем врача-кардиолога.
Какие анализы и обследования стоит пройти для профилактики?
Начните с визита к терапевту. Дальше кардиолог составит ваш персональный маршрут. Цель — за годы до возможной катастрофы выявить риск и начать профилактику (коррекция образа жизни, при необходимости — лекарства).
Базовый минимум — для всех после 40 лет и молодежи с факторами риска:
Визит к терапевту/кардиологу: оценка давления, веса, семейной истории.
Анализы крови: липидный профиль (ЛПНП, ЛПВП, триглицериды), глюкоза и гликированный гемоглобин (HbA1c), креатинин (оценка функции почек).
Проведение ЭКГ в состоянии покоя.
Этого часто достаточно для первичной оценки риска.
Углубленная диагностика назначается только лечащим врачом, если есть отклонения, симптомы или высокий риск. В нее обычно включены:
Эхокардиография (УЗИ сердца): оценка структуры и функции. Для более точной диагностики назначается стресс-ЭхоКГ.
Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру): выявление скрытых аритмий.
Нагрузочный тест (тредмил): проверка работы сердца под нагрузкой.
КТ-коронарография: самый точный неинвазивный метод оценки состояния артерий. Золотой стандарт при подозрении на ИБС.
Как справиться с упадком сил при низком давлении?
Исключите опасные заболевания. Первым делом — к врачу, чтобы устранить возможные вторичные причины (анемия, проблемы с щитовидной железой, сердцем).
Вода и соль — ваши лучшие друзья. Пейте 1,5–2 литра воды в день и слегка подсаливайте пищу (по 5–10 граммов в день, если нет гипертонии).
Правильно начинайте и заканчивайте день. Не вскакивайте резко. Проснулись → полежали → сели → медленно встали. Тренируйте сосуды контрастным душем и (при ортостатической гипотонии) компрессионными гольфами или чулками.
Двигайтесь и ешьте с умом. Совершайте регулярные аэробные нагрузки (ходьба, плавание). Дробите питание на малые порции по 4–5 раз в день. Избегайте простых углеводов.
Экстренная помощь при головокружении:
сядьте/лягте и поднимите ноги выше сердца;
выпейте воды, съешьте что-то соленое;
скрестите ноги и напрягите мышцы ног и ягодиц.
Помните, что основа лечения — коррекция образа жизни. Медикаменты (флудрокортизон, мидодрин) нужно принимать только по строгим показаниям и по назначению врача.
Кофе вреден для сердца?
Кофе не враг, а сложный инструмент. Пройдемся по всем критериями.
Мерцательная аритмия. Крупные исследования (включая метаанализы) показывают, что умеренное потребление кофе не повышает риск ее возникновения. У части людей риск может даже снижаться.
Артериальное давление. Кофеин вызывает кратковременный подъем на 5–15 миллиметров ртутного столба. Но ключевое слово — «кратковременный». При регулярном умеренном употреблении этот эффект сглаживается, не приводя к стойкой гипертензии.
Холестерин. В этом плане сказывается не сам кофе, а его масла (кафестол), содержащиеся в нефильтрованном напитке (турка, френч-пресс). Решение простое: переходите на фильтрованный кофе.
Сердечная недостаточность. Метаанализ 2022 года показал: 2–3 чашки в день ассоциируются со снижением риска развития сердечной недостаточности.
Кофе — это мощный фитопрепарат. Пользуйтесь им разумно, и он раскроет свой потенциал:
1–3 чашки кофе в день — это, как правило, безопасная и часто полезная «терапевтическая» доза для большинства;
предпочтительнее фильтрованный кофе;
слушайте себя! Если после кофе вы ощущаете тахикардию, тревогу, дискомфорт, ваш организм вам сигнализирует об опасности. Уважайте его.
Опасны ли энергетики для сердца?
Меня часто об этом спрашивают, но ответ давно один: да. Энергетик — это не просто «кофе в банке», а ударная доза стимуляторов для сердечно-сосудистой системы. Вот что приходит с ними:
мгновенная нагрузка. Лошадиные дозы кофеина (часто 200 и более миллиграммов) + таурин + гуарана резко поднимают давление и пульс. Сердце вынуждено работать на износ;
риск сбоя ритма. Такая «бомбардировка» может спровоцировать аритмию — от тахикардии до жизнеугрожающих нарушений. Особенно если есть скрытая предрасположенность;
удар по сосудам. Исследования показывают, что после приема энергетика нарушается функция сосудов — это первый шаг к серьезным проблемам.
Энергетиков категорически стоит избегать:
людям с любыми проблемами сердца (гипертония, аритмия, ИБС);
подросткам и молодым людям. Система регуляции еще незрелая;
в сочетании с алкоголем или нагрузкой риск взлетает в разы.
Для здорового сердца разовое употребление напитка может пройти бесследно. Но регулярное — верный путь к гипертонии и нарушениям ритма. Если у вас есть даже малейшие кардиологические симптомы или диагноз, энергетики вам противопоказаны. Берегите свое сердце и выбирайте безопасные источники энергии.
Какие продукты следует исключить из рациона, чтобы предотвратить болезни сердца?
Здоровье сосудов начинается с вашего питания. Для профилактики атеросклероза, инфаркта и инсульта важно контролировать не только холестерин из пищи, но и системное воспаление и повреждение эндотелия сосудов. Ключевой принцип — не просто отказ, а замена. Замените продукты из списка ниже на цельные — овощи, фрукты, цельнозерновые, рыбу, орехи, оливковое масло.
Трансжиры (гидрогенизированные масла) — главный враг. Содержатся в фастфуде, маргарине, выпечке длительного хранения, кондитерских изделиях. Повышают ЛПНП («плохой» холестерин), снижают ЛПВП («хороший»), провоцируют воспаление.
Продукты с добавленным сахаром (сладкие напитки, соусы, йогурты, десерты). Избыток сахара → инсулинорезистентность → ожирение, диабет, дислипидемия → прямое повреждение сосудов.
Ультраобработанные продукты (колбасы, сосиски, готовые полуфабрикаты). Высокое содержание соли, нитратов, фосфатов и насыщенных жиров. Повышают АД, окислительный стресс.
Избыток соли (более 5 граммов в сутки). Скрытая соль содержится в хлебе, сыре, консервах. Провоцирует артериальную гипертензию — ключевой фактор риска.
Алкоголь (особенно его избыточное потребление). Прямое токсическое действие на миокард, повышение АД и триглицеридов.
Баня для сердца полезна или вредна?
Баня — это серьезная нагрузка на сердце и сосуды, почти как пробежка. Здесь важно правило: «В ложке — лекарство, в чашке — яд». Что происходит в бане:
сосуды кожи резко расширяются;
сердце начинает биться чаще, как при легкой тренировке;
давление в парилке может упасть, а при резком охлаждении (в проруби или холодном душе) — подскочить;
вы теряете много воды с потом, кровь становится гуще.
Но некоторым баню можно — с умом. Если вы здоровы, нет атеросклероза, ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, умеренная баня (недолго, не сильно горячо) — это хорошая зарядка для сосудов. Она их тренирует и помогает снять стресс.
Главные правила для безопасности сердца:
Спросите врача. Если есть любой диагноз (давление, ишемия, аритмия) — консультация кардиолога обязательна.
Без экстрима. Забудьте про ледяную купель после парилки. Охлаждайтесь плавно, под тепловатым душем. Резкий перепад — удар по сосудам.
Меньше, но чаще. 5–10 минут в парилке при 70–80 °C — достаточно. Лучше несколько коротких заходов, чем один до потери сил.
Никакого алкоголя. В бане он увеличивает риск инфаркта и инсульта в разы. Пейте воду, морс или травяной чай, только не алкоголь.
Для здорового сердца баня может быть полезна как умеренная тренировка. Для больного — опасный стресс. Слушайте свое тело: если стало плохо, закружилась голова, появилась боль или сильная одышка — немедленно выходите, прилягте, выпейте воды.
Когда в баню категорически нельзя:
при нестабильном или очень высоком давлении;
если недавно был инфаркт или инсульт;
при диагностированных сердечной недостаточности или тяжелых аритмиях;
если в сосудах есть аневризмы или тромбы.
Можно ли без тонометра и других аппаратов понять, когда давление повышенное или пониженное?
Знать свое давление критически важно, но, если тонометра нет, ориентируйтесь на симптомы. Это не диагноз, а повод насторожиться и измерить давление.
Признаки возможного повышенного давления:
пульсирующая головная боль, часто в затылке;
ощущение жара, покраснение лица;
сильное сердцебиение, пульсация в висках или ушах;
тошнота, мушки перед глазами;
необъяснимое чувство тревоги.
Эти симптомы связаны с чрезмерной нагрузкой на сосуды и активацией симпатической нервной системы в ответ на высокое давление.
Признаки возможного пониженного давления:
слабость, сонливость, разбитость;
головокружение, особенно при резком вставании (ортостатическая гипотензия);
тошнота, холодный пот, бледность;
нехватка воздуха, частые зевки;
снижение концентрации, туман в голове.
Симптомы возникают из-за недостаточного кровоснабжения мозга и тканей. Но одни только симптомы ненадежны и могут быть признаком других болезней (анемия, аритмия, гипогликемия и прочее). Многие живут с гипертонией бессимптомно (потому ее называют «тихим убийцей»).
Что делать?
При остром недомогании — срочно вызвать врача. В плановом порядке — купить тонометр и контролировать давление правильно. Берегите сердце и доверяйте технике, а не только ощущениям.
Существует ли метеозависимость и может ли она влиять на организм?
Влияние погоды на организм — не миф, а доказанный научный факт. Особенно чувствительна сердечно-сосудистая система.
Холод. Резкое похолодание вызывает спазм сосудов, повышает артериальное давление и увеличивает нагрузку на сердце. Пик инфарктов и инсультов часто приходится на зимние месяцы.
Атмосферное давление. При его падении (циклон) снижается содержание кислорода в воздухе. Сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы обеспечить органы кислородом. Это может провоцировать одышку, слабость, ухудшение состояния у пациентов с сердечной недостаточностью.
Магнитные бури. Данные противоречивы, но ряд исследований указывает на их связь с увеличением числа госпитализаций с аритмией и осложнениями гипертонии. Предполагается, что они влияют на вегетативную нервную систему и реологические свойства крови (ее вязкость).
Кто в группе риска?
Пациенты с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, перенесшие инфаркт или инсульт, люди с хронической сердечной недостаточностью.
Что делать?
Следовать не советам бабушки, а рекомендациям интервенционного кардиолога:
мониторинг. Контролируйте АД в дни резкой смены погоды;
режим. Избегайте чрезмерных физических нагрузок на холоде (например, чистка снега);
терапия. Никогда не корректируйте схему лечения самостоятельно «по погоде». Обсудите профилактическую стратегию с лечащим врачом;
профилактика. Основная защита — не народные методы, а компенсация основного заболевания: подобранные лекарства, нормализация давления и холестерина.
Метеозависимость — не диагноз, а маркер уязвимости вашей сердечно-сосудистой системы. Это сигнал обратить пристальное внимание на основное заболевание и вместе с врачом усилить контроль.
Что делать при резком скачке давления?
Если давление больше 180/120, к тому же появились боль в груди, одышка, слабость в конечностях, нарушение речи или сильная головная боль, немедленно звоните в скорую помощь.
Что делать до приезда врача:
Занять положение полусидя с опорой под спину и опущенными ногами, чтобы снизить нагрузку на сердце и облегчить мозговой кровоток.
Прекратить любую активность, установить тишину и настроить приглушенный свет. Острая гипертензия — это гиперактивация симпатической нервной системы, нужно ее «успокоить».
Дыхание по методу 4-7-8. Медленный вдох на 4 счета, задержка на 7, плавный выдох на 8. Контролируемое дыхание снижает артериальное давление за счет вагальной стимуляции.
Открыть окно и расстегнуть тесную одежду, чтобы обеспечить доступ воздуха.
Нельзя паниковать, ходить, пить кофе или алкоголь, пытаться «вымыть» давление большим объемом воды, принимать не назначенные врачом гипотензивные препараты в двойной дозе, чтобы не создавать риск резкой гипотонии и ишемии.
Критически опасен не столько уровень давления, сколько скорость его нарастания и целевое поражение органов-мишеней — мозга, сердца, почек. Оценка симптомов важнее цифры на тонометре. После купирования эпизода обязательно нужно проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать базовую терапию.