«Может случиться трагедия». Почему в России призывают рожать, но закрывают акушерские стационары

В России некоторые роддома заменяют родильными залами, и федеральный Минздрав дает этому логичное объяснение Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

За последние годы по всей России десятки роддомов были перепрофилированы в так называемые ургентные родильные залы — учреждения, где помощь оказывается только в экстренных случаях. В качестве основных причин называют снижение количества родов, нерентабельность и риски для рожениц, так как медики, которые редко оказывают помощь, теряют необходимые навыки.

По задумке властей, это должно повысить качество медицинской помощи за счет централизации: лучше один роддом, но полностью оснащенный врачами и оборудованием, чем два, где не хватает всего и врачи теряют квалификацию. Но у этого решения есть и обратная сторона: в населенных пунктах, где нет роддомов, для женщин повышаются риски родить в пути, когда нет ни оборудования, ни специалистов для спасения жизни. Городские медиа не раз обращались к этой теме.

В этом материале корреспондент E1.RU Ксения Маринина разбиралась с медицинскими экспертами в плюсах и минусах централизации роддомов.

Чем ургентный зал отличается от роддома

Главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов рассказал E1.RU, что акушерские стационары делятся на три уровня оказания перинатальной помощи:

третий уровень — в эти учреждения в регионе направляются женщины с высоким риском патологии беременности и родов, в том числе для оказания высокотехнологичной помощи, если нет показаний для госпитализации в федеральные центры;

второй уровень — здесь оказывается специализированная медицинская помощь при отсутствии серьезной экстрагенитальной и акушерской патологии;

Экстрагенитальные заболевания (ЭГЗ) — это любые хронические или острые болезни, не связанные напрямую с репродуктивной системой женщины, но которые могут развиться, обостриться или осложнить беременность, роды и послеродовой период.

первый уровень представлен акушерскими стационарами для пациенток с физиологическим (то есть нормальным) течением беременности и родов либо ургентными родильными залами.

Ургентный зал — это специальное отделение в больнице для оказания срочной и неотложной помощи роженицам и новорожденным, оборудованное всем необходимым для экстренных родов и реанимации.

Как объяснила советник заместителя свердловского губернатора, начальник управления организации медицинской помощи детям и родовспоможения Елена Чадова, ургентные залы нужны для оказания неотложной помощи женщинам, которые не успели уехать на роды в перинатальный центр (куда определяют при сроке 36 недель или ранее при необходимости).

«Помощь там организована в круглосуточном режиме: есть всё необходимое оборудование и кадры. Акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи, акушерки регулярно проходят тренинги и обучение в Областном перинатальном центре и на рабочем месте. При поступлении беременной женщины в медицинское учреждение первого уровня помощь оказывается в сопровождении специалистов перинатального центра, в том числе в режиме дистанционного консультирования. В случае необходимости в медицинское учреждение выезжают специалисты центра медицины катастроф», — рассказала Елена Чадова.

Врачи планируют заранее отправлять всех рожениц из зоны риска в перинатальные центры, но вероятность экстренных родов в ургентном зале всё же остается Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Основные отличия — в масштабе и специализации. Ургентный зал нужен для быстрых, неотложных случаев и простых родов, а роддом (особенно перинатальный центр) — для комплексной поддержки беременности, родов и послеродового периода, включая осложненные случаи.

Сколько роддомов закрыли в России

Исчерпывающей информации о том, сколько роддомов закрылось за последние годы, нет. Министерство здравоохранения РФ не предоставило E1.RU эти данные, поэтому, чтобы проследить тенденцию, мы ориентировались на публикации в СМИ.

В ответе на запрос редакции свердловский Минздрав упомянул приказ от 20.10.2020 № 1130-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю „акушерство и гинекология“», на основании которого родильные дома в городах заменили ургентными залами.

В этом приказе говорится, что ургентные залы открывают при больницах в малочисленных населенных пунктах, где происходит менее 100 родов в год «с целью оказания специализированной медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде, а также новорожденным в экстренной или неотложной форме».

Малочисленный населенный пункт — это поселение с небольшим количеством жителей, обычно менее 200 человек для села или до 50 тысяч для города.

Дата публикации приказа примерно совпадают с появлением новостей о закрытии роддомов и открытии ургентных залов в разных городах.

Мы уже писали о том, что по данным Росздравнадзора, с 2019 года по середину 2024 года права принимать роды лишились более 150 государственных клиник . О закрытии роддомов в СМИ сообщалось в Москве, Подмосковье, Новосибирске, Кемерове и Новокузнецке (Кемеровская область), Екатеринбурге и Ревде (Свердловская область), Омске, Калининграде, Гусе-Хрустальном (Владимирская область), в Ульчском районе Хабаровского края, в Катайске (Курганская область), в Аксае и Батайске (Ростовской области) и других городах.

Какие есть риски для беременных

В Минздраве РФ сообщили E1.RU, что за десять лет младенческая и детская смертность по стране снизилась более чем вдвое. В глобальном рейтинге по младенческой смертности Россия по итогам 2024 года заняла 48-е место с показателем 4,2 промилле, а текущий уровень составляет 3,6 промилле. Это означает, что из 10 000 живорожденных детей 36 умирают до достижения ими одного года. С такими показателями Россия может занять примерно 40-е место в рейтинге по итогам 2025 года.

В свердловском Минздраве в ответ на запрос E1.RU уточнили, что лишь 8% беременных, состоящих сейчас на диспансерном учете в нашей области, имеют низкий риск развития осложнений при беременности и в родах. Соответственно, у 92% риски выше.

С одной стороны, рожать в роддомах второго и третьего уровня будет безопаснее, ведь они укомплектованы персоналом и оборудованием. Но врачи опасаются, что ургентные залы не спасут при внезапных осложнениях — особенно в отдаленных районах, где добираться до перинатального центра приходится часами.

Гинеколог Алеся Бергер уверена, что роды — процесс непредсказуемый даже при идеальном течении беременности. Буквально за полчаса ситуация может поменяться. Врач считает, что нормальные неосложненные роды принять в ургентном зале возможно, но в случае экстренной ситуации всё может развиваться очень быстро — и не в пользу мамы и малыша.

«Если есть возможность до родов попасть в город, где есть роддом со специалистами и оборудованием, лучше выбрать город. В моей практике были осложненные роды при нормальном течении беременности: началась гипоксия плода».

При некоторых патологиях есть всего несколько минут, чтобы начать кесарево сечение. Алеся Бергер гинеколог

Алеся Бергер подтвердила, что некоторые заболевания и аномалии можно обнаружить заранее при наблюдении и отправить беременную ее в перинатальный центр. Но бывают осложнения, которые могут случиться внезапно. Например, женщина поскользнулась, упала, и началось массивное кровотечение.

Сразу возникает много вопросов и нюансов: нужна ли реанимация ребенку и матери, сколько крови потеряла роженица. Если стационар с мультидисциплинарной командой врачей и необходимым реанимационным оборудованием находится далеко, это может закончиться плачевно.

Гинеколог посоветовала выбирать роддом второго уровня, чтобы снизить риски для мамы и малыша Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал E1.RU, что основная причина закрытия роддомов по стране — это централизация медицинской помощи с целью повышения ее качества и снижения материнской и детской смертности, поскольку именно в крупных центрах сегодня есть возможность концентрировать современные технологии, оборудование, персонал.

«К сожалению, это происходит с перегибами, порой с нарушением одной из главных составляющих здравоохранения — доступности. Поэтому эти решения надо принимать очень взвешенно, аккуратно, чтобы не жертвовать доступностью в интересах роста качества и хороших результатов выживаемости детей и матерей», — объяснил Алексей Куринный.

Он отметил, что единый механизм по замещению роддомов ургентными залами разработать для всей России сложно. Эксперт уверен, что медицинские чиновники должны учитывать все риски при разработке маршрутизации беременных и рожениц.

«Это риски, связанные с расстоянием, общественным транспортом, погодными условиями, естественно, с наличием персонала. Всё это должно учитываться при принятии решения. Иногда решения принимаются очень неграмотно, и формируются лакуны, откуда невозможно добраться и получить помощь. Даже если это один-два случая на тысячу родов, может случиться трагедия».

Нельзя допустить и того, чтобы женщина рожала по пути в машине либо в неподготовленном медицинском учреждении. Алексей Куринный заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук

Врач уверен, что в ургентном зале не должно быть плановых и даже «полуплановых» родов — он нужен только для перестраховки, ведь при родах может случиться много грозных акушерских осложнений.

«Это как раз задача органов управления здравоохранением — не допустить таких ситуаций. Нормальное течение беременности может неожиданно осложниться той же отслойкой плаценты, предугадать очень сложно. Родзал — это не альтернатива роддому, это подстраховка на экстренный случай , если кого-то не довезли. Очевидно, он не заменяет роддом», — уверен депутат.

Опыт других регионов

В Минздраве РФ сообщили E1.RU, что одна из основных задач на ближайшие годы — переоснащение перинатальных центров и акушерских стационаров, создание и расширение сети женских консультаций, особенно в сельской местности.

«Происходит не закрытие, а, наоборот, открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров в составе многопрофильных больниц. Например, в Казани открыт городской перинатальный центр на базе 7-й городской больницы, в Москве открыт перинатальный центр на базе клиники в Коммунарке. Количество вновь вводимых акушерских стационаров в стране будет только нарастать, причем специализированная помощь будет оказываться на более высоком уровне», — сообщили в ведомстве.

Там поделились позитивным опытом реорганизации роддомов в ургентные залы в других регионах. Например, с 2021 года в Башкортостане работают 39 таких родзалов.

«С тех пор, как мы закрыли родовспоможение на первом уровне и перевели роддома в ургентные родзалы, мы получили позитивные сдвиги и значительное снижение показателей младенческой и материнской смертности. Если в 2020 году показатель младенческой смертности составлял 5,8 ‰, в 2021 году — 5,4 ‰, 2022 — 4,2 ‰, в 2023-м — 3,9 ‰, то в 2024 году это уже 3,8‰. За 10 месяцев 2025 года показатель по оперативным — 3,2 ‰ промилле», — сообщили в Минздраве Башкирии.

Ситуацией поделилась также главный педиатр Минздрава республики Марий Эл Галина Мурзаева. Она сообщила, что благодаря перепрофилированию роддомов первого уровня значительно снизились показатели младенческой и материнской смертности.

«Если в 2022 году показатель младенческой смертности составлял 5,0 промилле, то за 10 месяцев 2025 года показатель по оперативным данным — 3,6 промилле», — сообщила Галина Мурзаева.