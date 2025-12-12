Поехал отдыхать за границу и умер в дорогом отеле. Как понять, что в вашем номере травили насекомых опасной химией

При заселении в номер убедитесь, что всё безопасно Источник: Ксения Воронежцева / GigaChat

Этой осенью произошло два случая массового отравления химикатами в отелях. В Стамбуле погибла семья, на Бали девушка-туристка и еще несколько человек попали в реанимацию. Как понять, что номер гостиницы был обработан химикатами от насекомых? В этом разбирались коллеги из «Доктора Питера».

2 сентября 25-летнюю китаянку Дэцин Чжуогу нашли мертвой в номере отеля на Бали. Девушка лежала на полу в луже рвоты. Как выяснилось позже, за несколько дней до этого в гостинице проводили дезинфекцию из-за нашествия клопов. Подруга погибшей рассказала, что соседний номер закрывали на обработку. В результате еще 10 человек попали в реанимацию со рвотой и другими признаками отравления.

А спустя два месяца, 12 ноября, похожая трагедия произошла в Стамбуле. Там в одном из отелей в районе Старого города отравилась семья из Германии. Мать, отец и двое детей трех и шести лет скончались в больнице. И хотя вначале грешили на пищевое отравление, результаты вскрытия показали: семью погубил высокотоксичный газ фосфин, который использовали для борьбы с клопами.

Возможно, кто-то скажет: «Не нужно экономить на гостиницах». Однако даже высокий рейтинг не всегда гарантирует безопасность. Так, в 2018 году в одном из пятизвездочных отелей Хургады из-за обработки соседнего номера погибла пожилая пара из Великобритании.

Можно ли как-то определить, что комната и весь отель обрабатывались химией? Ведь пары химикатов способны распространяться по другим номерам через вентиляцию и кондиционеры. И что стоит сделать в первую очередь, когда вы заходите в номер? Эти и другие вопросы наши коллеги из «Доктора Питера» задали эксперту в области туризма Роману Сабиржанову.

Роман Сабиржанов, председатель МОО «Союз отельеров», основатель консалтинговой компании «HC consulting: аналитика и архитектура в туризме».

«В России любая дезинфекция подтверждается актом проведения дезинфекции. Если гость тревожится, он может запросить информацию. Отель, который дорожит своей репутацией и гостями, конечно же, проконсультирует. По нормам Роспотребнадзора, дезинфекцию нужно проводить регулярно. В отеле ведут записи о дезинфекциях в специальном журнале. С его помощью можно успокоить гостя», — рассказывает «Доктору Питеру» председатель организации «Союз отельеров» Роман Сабиржанов.

По словам эксперта, узнать о недавней дезинфекции можно по запаху.

«Визуально номер может выглядеть абсолютно чистым, но при этом содержать остаточные пары инсектицидов. Свежий специфический запах — горьковатый, кислый, металлический — первый сигнал. Однако тот, кто не сталкивался с таким запахом, скорее всего, его не определит, — отмечает Роман Сабиржанов. — После дезинфекции проходит тщательная уборка номеров, и запах практически улетучивается. Но если человек опытный и сталкивался с запахом таких средств, он всё равно учует его в микроскопических дозах.

Повышенная влажность воздуха, ощущение пленки на стекле или зеркале, мухи или тараканы в состоянии судорог на полу — всё это указывает на недавнюю химическую обработку. Еще один признак — запечатанные соседние номера или закрытые этажи, особенно в отелях с открытым коридорным типом доступа».

Что делать при заселении в номер

Первое, что нужно сделать при заселении, — проветрить номер.

«Даже если нет явного запаха, желательно открыть окна и включить вытяжку в ванной. При наличии сплит-системы с функцией „приток“ включить ее в режиме вентиляции, — советует эксперт. — Однако в жарких странах окна в номерах часто не открываются, поэтому, если в комнате чувствуется стойкий запах химии, лучше сразу спросить у персонала, можно ли переселиться.

Поверхности вроде пульта, ручек, столешниц можно дополнительно протереть влажной салфеткой. Однако это не поможет при наличии паров в воздухе: основные риски связаны с дыханием, а не с контактным путем».

Выявят ли химию анализаторы воздуха

Сейчас в продаже на маркетплейсах есть портативные анализаторы качества воздуха по вполне доступной цене. Помогут ли такие устройства при обнаружении пестицидов?

«Карманные анализаторы воздуха измеряют концентрацию формальдегида, TVOC (летучих органических соединений), углекислого газа. Но большинство пестицидов, используемых в дезинсекции, бытовой детектор не обнаружит, — отвечает эксперт. — Приборы, которые могут обнаружить инсектициды, есть только у СЭС и профессиональных лабораторий, в продаже для обычных людей их не найти.

Поэтому единственный рабочий способ — ориентироваться на запах и симптомы: головную боль, першение, затрудненное дыхание. При малейшем подозрении стоит отказаться от проживания.

Проблема в том, что сами отельеры часто не контролируют подрядчиков, которые проводят обработки, особенно в регионах с высокой конкуренцией и аутсорсинговыми схемами управления. Дезинсекцию проводят ночью, с минимальными перерывами на оседание вещества, персоналу не выдают листы безопасности, а гостиничные менеджеры не проходят инструктаж по веществам. Поэтому часто номера запускают в продажу до полного проветривания. У отеля нет юридической обязанности информировать гостя об этом факте, если вещество сертифицировано и используется по инструкции. Так что единственный способ снизить риски — это быть осмотрительным».

Итак, если вы чувствуете любой подозрительный запах или замечаете признаки недавней обработки, лучше всего сразу обратиться на стойку и запросить другой номер.

«Случаи отравлений туристов показывают, что даже в гостиницах высокого класса бывают нарушения регламента обработки. Риск минимален, если номер проветривался минимум 8–12 часов и в нем не ощущается химический запах», — подчеркивает Роман Сабиржанов.

Кстати: названа самая вредная вещь в детской комнате

Но иногда опасность подстерегает нас не только за границей, но и в собственной квартире. Причем риску подвержены в первую очередь маленькие дети. Почему?

Многие родители покупают детям деревянные игрушки, переживая за токсичный пластик, стараются выбирать одежду только из натуральных материалов, но даже не догадываются, где кроется главная опасность.

Увлажнитель и очиститель воздуха, белый шум и правильное освещение — мы стараемся, чтобы климат в детской был идеальным. Тогда малыш хорошо спит и со здоровьем проблем нет.

Но все эти старания сводятся на нет, если у ребенка некачественный матрас. И нет, дело не только в степени жесткости и его ортопедических свойствах. Недавнее исследование канадских ученых из Университета Торонто показало: матрас может быть самой вредной вещью в детской комнате, особенно для малышей до 4 лет.

Есть такое понятие, как микросреда сна. Она включает себя постельное белье, подушки, матрас, игрушки и окружающий воздух в непосредственной близости от детской кроватки. Дети от 0 до 4 лет, как правило, проводят в своей микросреде сна большую часть дня — до 18 часов в сутки. Но вот что страшно: этот крошечный мир малыша может источать огромный букет вредных химических веществ, также могут быть грибки, клещи и бактерии.

Итак, для начала ученые измерили концентрацию химических веществ в 25 спальнях детей от полугода до четырех лет. Авторы обнаружили повышенную концентрацию более двух десятков фталатов, антипиренов и УФ-фильтров в воздухе детской. И больше всего химикатов витало вокруг кроваток.

«Наши исследования показали, что дети в возрасте от 1 до 4 лет подвергаются воздействию повышенных уровней полулетучих органических соединений в микросреде сна», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Авторы предположили, что маленькие дети могут вдыхать и поглощать вредные вещества из своих матрасов во время сна. Чтобы проверить свою теорию, они купили 16 новых детских матрасов. Все образцы продавались в Канаде, но большая часть содержала материалы, произведенные в США, Мексике и других странах.

«Мы обнаружили 21 полулетучее органическое соединение четырех классов (ортофталаты, органофосфатные эфиры, бензофеноны и салицилаты) во всех 16 детских матрасах. Один матрас превысил нормативный предел содержания дибутилфталата, другой содержал высокие уровни трис (2-хлорэтил) фосфата (TCEP), который более десяти лет запрещен к использованию в Канаде. Другие матрасы имели от 1 до 3% нескольких эфиров органофосфата», — сообщают авторы.

Более того, когда ученые смоделировали температуру и вес тела ребенка на матрасах, под давлением и теплом химические выбросы увеличились в несколько раз.

При этом жесткость матраса и тип полимера никак не влияли на концентрацию химикатов. Матрасы из жесткого поливинилхлорида оказались такими же вредными, как и из гибкого полипропилена.

Авторы исследования предупредили, что обнаруженные фталаты и эфиры антипиренов вызывают гормональные и неврологические нарушения. Из-за этого дети могут хуже усваивать информацию, у них ухудшается память, появляются проблемы с поведением. Некоторые из найденных химикатов связаны с астмой и раком. При этом дети особенно уязвимы к воздействию вредных веществ. У них более проницаемая кожа, они дышат в десять раз чаще, чем взрослые, а их организм еще не окреп и очень восприимчив.

Ученые подчеркивают, что для производства матрасов необходимы более строгие правила, а также жесткий контроль выпускаемой продукции. Родителям же авторы дают несколько советов: