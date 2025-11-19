Инфекционист предупредил о грядущих вспышках смертельных болезней: кто в опасности

В регионах могут ввести дополнительные прививочные мероприятия Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В следующем году высок риск вспышек кори, коклюша и гриппа. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета к. м. н. Иван Коновалов. Если в регионе бушует эпидемия или есть вероятность ее появления, то начинают ставить прививки по эпидемическим показаниям.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Для нее характерны высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и характерная пятнисто-папулезная сыпь кожных покровов, общая интоксикация. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от нее погибают около 140 000 человек, в основном дети.

Коклюш — острое инфекционное заболевание дыхательной системы. Характерная особенность — приступообразный кашель, который может сохраняться в течение нескольких недель или даже месяцев. Особую опасность заболевание представляет для детей раннего возраста, особенно до 1 года. У них заболевание может протекать тяжело, с выраженными приступами удушья, рвотой, остановками дыхания и судорогами.

«В 2026 году при отсутствии своевременной иммунизации сохранится возможность возникновения случаев вакциноуправляемых инфекций: гриппа, кори, коклюша», — сказал Иван Коновалов.

В этом случае может пойти речь о прививках от этих болезней по эпидемическим показаниям. Опыт предыдущих лет показал, что даже единичные заносы инфекции быстро приводят к локальным вспышкам, если население недостаточно защищено. Поэтому для ряда регионов могут быть введены дополнительные прививочные мероприятия. Однако прогнозировать риски на следующий год сложно, но есть несколько явных, сказал врач-инфекционист «Инвитро», эксперт образовательного маркетплейса «Инфоурок» Андрей Поздняков.

«Продолжится вяло текущая эпидемия кори, потому что до сих пор, несмотря на вакцинацию, количество переболевших, уровень иммунизированных против кори не достигает отметки, при которой подъем заболеваемости снижается. Сегодня переболевших и привитых корью около 80%, а нужно от 95%», — объяснил инфекционист в беседе с «Известиями».

В России растет и число случаев внебольничной пневмонии. К ней как раз может привести заражение гриппом и коклюшем. Поэтому, чтобы не получить опасное осложнение, нужно вакцинироваться, обращаться к врачу при первых симптомам и оказывать поддержку иммунитету. В зоне особого риска дети и пожилые люди. Подробнее о заболевании и текущий эпидситуации рассказали в отдельном материале. В предстоящем эпидсезоне также ожидаются вспышки двух опасных штаммов гриппа: гонконгского и свиного. Кроме того, повысится риск заболеть коронавирусом, метапневмовирусом и кишечными инфекциями.