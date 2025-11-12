Неочевидная защита от ОРВИ: эксперты — о том, как соблюдать водный баланс осенью и зимой

Зимой люди реже ощущают жажду, но поддерживать водный баланс также очень важно Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Водный баланс — необходимое условие для сохранения здоровья организма. В сезон ОРВИ рекомендуют пить даже больше воды, чем летом. Врачи объяснили нашим новосибирским коллегам из NGS.RU, по какой формуле рассчитать свою норму и что будет, если пить недостаточно воды.

Вне зависимости от погодных условий нужно соблюдать водный баланс: 30 миллилитров на килограмм веса, говорит терапевт сети центров семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко. При этом в сезон ОРВИ этот объем нужно увеличивать до 35–40 миллилитров. Лучше, чтобы эта жидкость была витаминизирована, например, за счет добавления лимонов или ягод, но без сахара.

«Количество выпитой воды способствует увлажнению слизистой верхних и нижних дыхательных путей. А если слизистая сохнет, влаги недостаточно, то легче поймать вирусную, бактериальную инфекцию и какие-то другие раздражающие агенты типа пыли. Потому что влагу мы теряем и при дыхании, и при мочеиспускании», — замечает Ольга Филоненко.

Поэтому, если пить достаточно воды, риск заболеть снижается.

Осенью и зимой организм реже посылает сигналы о жажде, но риск развития обезвоживания такой же, как и летом, отмечает врач-терапевт «Инвитро» Надежда Подкорытова. Центральное отопление и обогреватели способствуют потере влаги не только из воздуха, но и из организма человека.

«Из-за этого могут появиться косметические проблемы, такие как сухость и чувство стянутости кожи, тусклость волос. Кроме того, в холодное время года мы носим больше одежды и часто потеем, но не так явно, как летом», — описывает врач.

То, насколько кожа будет увлажненной, зависит не только от правильно подобранного ухода. Увлажнение кожи начинается изнутри, поэтому в течение дня нужно пить достаточно воды, подчеркивает Надежда Подкорытова.

В сезон ОРВИ нужно пить 35–45 на килограмм веса Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Особенно внимательно нужно следить за питьевым режимом детей и пожилых людей, так как они часто не замечают жажду и сигналы обезвоживания организма.

Чтобы не забывать вовремя пить воду, можно сделать дневник потребления воды и ставить напоминания.