«Возраст — не повод для пенсии». Директор фабрики отметила свое 105-летие на рабочем месте

Коллектив компании устроил для нее торжество, которое запечатлели на видео

478
Во время празднования юбилея | Источник: скриншот видео из соцсетейВо время празднования юбилея | Источник: скриншот видео из соцсетей

Во время празднования юбилея

Источник:

скриншот видео из соцсетей

105-летняя итальянка Летиция Галли, руководитель компании, основанной еще до Второй мировой войны, отметила свой день рождения на рабочем месте. Видеопоздравление, опубликованное в Сети, на котором сотрудники чествуют свою начальницу, а она сияет от счастья, с благодарностью принимая искренние поздравления своей команды, вызвало бурю обсуждений в интернете.

Чествование юбилярши

Источник:

видео из соцсетей

Коллеги с тортом, украшенным крупными цифрами «105», вошли в кабинет Летиции, где она работала за письменным столом над бумагами, под смех и аплодисменты.

История Летиции Галли неразрывно связана с компанией, основанной ее отцом еще в 1926 году. После его кончины в 1939 году 19-летняя Летиция взяла на себя управление фабрикой. На ее плечи легла тяжелая задача — сохранить и повысить известность бренда в тяжелое военное время. Под ее руководством компания не просто выжила, но и укрепила свои позиции. Лишь в 2005 году бразды правления перешли к третьему поколению семьи Галли, но сама Летиция остается активной частью команды.

Сама долгожительница признаётся, что ее возраст — не повод для выхода на пенсию. Она продолжает искать возможности работать, чувствовать свою нужность и быть частью общества.

Новость о юбилее пожилой женщины, остающейся у руля компании, горячо обсуждалась в интернете. Пользователи восхищались жизнелюбием и энергией «юной леди».

«Дожить до 105 лет и сохранить такое хорошее здоровье — это чудо. Пусть она будет счастлива», — написал один из них.

Другой с юмором отметил: «Это невероятно! Вам 105 лет, и вы пережили столько налоговых законов!»

Секрет долголетия — оставаться у дел

Эксперты часто связывают активное долголетие с сохранением социальных связей и преданностью своему делу. Признание коллег, совместные праздники, простые разговоры за чашкой кофе или чая — всё это мощные антистрессовые факторы. Поддержание социальной активности снижает риск депрессии, тревожности и даже сердечно-сосудистых заболеваний.

Старше только Миёко

Миёко Хироясу в день празднования 113-летия | Источник: скриншот видео / longeviquest.com/Миёко Хироясу в день празднования 113-летия | Источник: скриншот видео / longeviquest.com/

Миёко Хироясу в день празднования 113-летия

Источник:

скриншот видео / longeviquest.com/

114-летняя Миёко Хироясу, признанная в мае 2025 года самым пожилым долгожителем Японии, сейчас живет в доме престарелых. Она каждый день читает газеты, рисует и играет в карточные игры. Самая любимая — пасьянс «Маджонг», пишет издание LongeviQuest. Год назад пенсионерка перенесла ковид, но поправилась, вернулась к привычным занятиям и сейчас чувствует себя хорошо.

Родилась Миёко 23 января 1911 года в городе Накацу (префектура Оита). Получив художественное образование в Токио, она преподавала искусство в Хиросиме, где и познакомилась с будущим мужем. В браке у них родилось трое детей.

Главное, заниматься тем, что нравится, и не лениться!

До преклонных лет Хироясу вела уроки каллиграфии и рисования для школьников. Однажды долгожительница впечатлила учеников, наизусть прочитав басню Эзопа «Лиса и виноград» на английском языке. Оказывается, Миёко выучила ее еще в юности и сохранила в памяти на долгие годы.

На вопрос о том, как ей удается жить так долго, Хироясу ответила: «Мои сестры, старшая и младшая, умерли рано, но я сама никогда не болела. Спасибо родителям за крепкое здоровье! Главный секрет — заниматься тем, что нравится, и не лениться». Она добавила, что просто живет в своем ритме и наслаждается свободой.

По данным на май 2025 года, Хироясу остается в ясном уме, хотя теперь немного больше отдыхает. Она считается последним жителем Оиты, родившимся в эпоху Мэйдзи (1868–1912), что делает ее уникальной частью истории Японии.

Анна Майская
Долгожительница Секрет долголетия Пенсия Юбилей
