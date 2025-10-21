НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Здоровье «Сердце разбухло, легкие плавали в жидкости». Как умер многодетный отец, которому месяц не могли поставить верный диагноз

«Сердце разбухло, легкие плавали в жидкости». Как умер многодетный отец, которому месяц не могли поставить верный диагноз

Родные 50-летнего Владислава Снегового уверены, что он скончался из-за халатности и бездействия врачей

60
Дочери Владислава Снегового уверены: если бы папе сразу поставили диагноз, его можно было бы спасти | Источник: Полина АвдошинаДочери Владислава Снегового уверены: если бы папе сразу поставили диагноз, его можно было бы спасти | Источник: Полина Авдошина

Дочери Владислава Снегового уверены: если бы папе сразу поставили диагноз, его можно было бы спасти

Источник:

Полина Авдошина

В городе-спутнике Волгограда — Волжском — 50-летний отец четверых детей Владислав Снеговой скончался в больнице один в палате, когда его легкие и сердце, со слов родных, буквально плавали в жидкости. Дочери умершего считают, что врачи проигнорировали его критическое состояние, лишь спустя несколько часов обнаружив его без признаков жизни. Всё, что известно о трагедии в семье Снеговых, наши коллеги из V1.RU собрали в отдельном материале.

Как говорят дочки, папа редко жаловался на здоровье | Источник: родные Владислава СнеговогоКак говорят дочки, папа редко жаловался на здоровье | Источник: родные Владислава Снегового

Как говорят дочки, папа редко жаловался на здоровье

Источник:

родные Владислава Снегового

«У папы температура под 40, но в больницу его не везли»

Как рассказали V1.RU дочки Владислава, их папа работал на абразивном заводе в Волжском и был начальником отдела по планированию. Воспитывал сына, трех красавиц-дочерей, увлекался рыбалкой и обожал готовить. Дома родные называли его личным шеф-поваром. Всё было хорошо, пока в июне у Владислава не поднялась температура.

«В июне этого года папа заболел. Изначально мы не поняли чем. У него поднималась температура до 40 градусов. Мы вызывали скорую. Но скорая либо не приезжала, либо отказывалась его везти в больницу, — рассказывают дочки Владислава. — Говорили, идите в поликлинику и лечитесь амбулаторно. Папе прописали антибиотики, но потом они перестали помогать. Мы стали вызывать скорую практически каждый вечер. Скорая, скорая, скорая…»

<p>дочери умершего Владислава</p><p>дочери умершего Владислава</p>

Ему весь июль даже не пытались поставить диагноз. Почему сразу не взяли бакпосев? Почему?

дочери умершего Владислава

«У папы скапливалась жидкость в легких»

Только через месяц, со слов дочек, папу увезли в инфекционную больницу № 2 Волжского. Там ему сбили температуру, его состояние немного улучшилось, и его отправили домой. Однако уже на следующий день после выписки Владиславу снова стало хуже.

«Мы вызвали скорую, его забрали сначала в инфекционную, но там его не положили и зачем-то отправили в больницу Фишера в урологическое отделение. Потому что в инфекционной сказали, что якобы от почек у него температура. Меньше недели он там пролежал, и его выписали 31 июля. У папы опять поднялась температура, — говорят дочки. — После наших многочисленных жалоб его перевели в областную больницу № 1 Волгограда в кардиологическое отделение. Там ему впервые поставили диагноз — инфекционный эндокардит. В начале августа взяли бакпосев, который выявил стафилококковую инфекцию. У папы скапливалась жидкость в легких, ему ее выкачивали. Прописали антибиотики, папе становилось лучше, но там он заболел ковидом. Его опять перевели в инфекционную в Волжский, где он находился до 10 сентября.

По словам дочерей, папе месяц не могли поставить диагноз | Источник: Константин Завриков / V1.RUПо словам дочерей, папе месяц не могли поставить диагноз | Источник: Константин Завриков / V1.RU

По словам дочерей, папе месяц не могли поставить диагноз

Источник:

Константин Завриков / V1.RU

«Последнее, что он написал маме, что не может заснуть»

Как говорят дочки, они добивались, чтобы папу снова перевели в областную больницу № 1 Волгограда, где ему впервые поставили диагноз и где ему действительно становилось лучше. Однако его оставили в Волжском, госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3 в кардиологическое отделение.

«15 сентября папе сделали рентген, который показал застой в легких, двухстороннюю пневмонию. 29 сентября сделали УЗИ. У папы был двухсторонний гидроторакс: два литра жидкости в одном легком и литр в другом. Папе было трудно дышать, он уже не мог спать, — говорят девочки. — Помощи нашему папе никто не оказывал. 29 сентября главный врач при дневном обходе пациентов даже не удосужился к нему зайти и осмотреть его. Он лежал всё это время один в палате. Неоднократно он сам жаловался врачам, что не может спать, не может лежать, ему трудно дышать. Врачи только развели руками и сказали, что хирурга у них нет, они вызовут его только 30 сентября, откачают жидкость. Но утром 30 сентября наш папа умер, так и не дождавшись помощи от врачей».

Семья написала обращения в Минздрав России и СК с просьбой провести проверку и наказать виновных | Источник: Константин Завриков / V1.RUСемья написала обращения в Минздрав России и СК с просьбой провести проверку и наказать виновных | Источник: Константин Завриков / V1.RU

Семья написала обращения в Минздрав России и СК с просьбой провести проверку и наказать виновных

Источник:

Константин Завриков / V1.RU

Девочки, которые ждали папу дома, вспоминают, как им позвонила мама и сказала, что папы больше нет.

«Папа ночью написал маме, что не может спать, и спросил, что ему выпить, чтобы уснуть. Это было последнее его сообщение. Утром мама начала звонить ему, но он не брал трубку. Я говорю: „Мам, беги в больницу“. Она зашла в палату, увидела пустую койку… Она мне звонит и говорит: „Папа умер… Всё“, — вспоминает старшая дочь. — Маме на посту отдают его вещи. Мама спрашивает: „Что с ним произошло?“ Ей говорят: „Ну тромб оторвался, наверное“. Она летит к главврачу, у них там было какое-то собрание. Начинает выяснять, почему умер муж, как всё произошло. Они сидят и говорят ей: „А что вы так разговариваете?“ Мама говорит: „Почему вы не откачали ему жидкость?“ Они отвечают: „У нас не было хирурга“. В 05:30 его нашли… Сказали, что наступила клиническая смерть, что он уже был без сознания, пульса и сердцебиения не было. Но они провели какую-то реанимацию и констатировали смерть в 06:00».

<p>дочки умершего Владислава</p><p>дочки умершего Владислава</p>

Ему в тот момент даже помочь никто не смог. Может, он и звал на помощь, кричал от боли, но никто не отреагировал.

дочки умершего Владислава

«Легкие папы плавали в жидкости, а сердце было разбухшее»

Как говорят девочки, одной из официальных причин смерти папы медики называют инфаркт. Однако дочки сомневаются в этом.

«Официальная причина смерти — инфаркт миокарда, недостаточность левого желудочка, инфекционный эндокардит. Врач-патологоанатом сначала толком ничего не объяснила маме. Сказала, что папа умер от инфаркта миокарда, а от трех литров жидкости в легких не умирают. Хотя уже после похорон, 3 октября, она сказала, что при вскрытии легкие папы плавали в жидкости, сердце было большое, разбухшее. Сказала, что у нее есть вопросы к результатам вскрытия», — говорят девушки.

Со слов родных, мужчина умер один в палате | Источник: родные Владислава СнеговогоСо слов родных, мужчина умер один в палате | Источник: родные Владислава Снегового

Со слов родных, мужчина умер один в палате

Источник:

родные Владислава Снегового

Семья Владислава Снегового добивается уголовного наказания для врачей, из-за бездействия и халатности которых, по их словам, папа умер.

«Я очень хочу добиться справедливости. Я считаю, что нашего папу просто убили, когда обязаны были лечить. Это оставление в опасности, это бездействие. Недавно произошла похожая ситуация в Волжском с многодетным отцом, который тоже трагически умер. Я не удивлюсь, если эти истории связаны», — говорит старшая дочь.

К чему приводит инфекционный эндокардит?

Заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор и кардиолог Михаил Стаценко простыми словами объяснял, что представляет собой инфекционный эндокардит.

«Инфекционный эндокардит — это когда появляются образования на клапанах сердца — вегетации, которые представляют колонии микроорганизмов. И когда вегетации отрываются, они перемещаются в сосуды мозга (тогда случается инсульт), сердца (случается инфаркт) и так далее», — говорит врач.

Участник проекта «ФактЧек: здоровье без мифов», заведующая кардиологическим отделением клиники № 1 Екатерина Павляк объяснила, откуда может взяться эта болезнь, и назвала ее симптомы.

«Причины развития: попадание бактерий или грибков в кровь, которые закрепляются на поврежденных или искусственных клапанах, создавая колонии (вегетации). Это может случиться при зубных операциях, инфузиях, хронических инфекциях или ослабленном иммунитете, — объясняет эксперт. — Основные признаки этой болезни: длительная лихорадка, слабость, потливость, потери веса, сердечные шумы и кожные высыпания».

Как говорит врач, инфекционный эндокардит, если вовремя его не выявить и не назначить лечение, приводит к серьезным осложнениям: сердечная недостаточность, абсцессы, эмболии (мозг, почки, селезенка), инсульты, гломерулонефрит (заболевание почек), септический шок.

«Уже сердечная недостаточность может привести к скоплению жидкости в легких, а эмболия — к инфаркту. При этом инфаркт мог развиться и в том случае, даже если бы жидкость откачали», — уточняет врач.

Проводится проверка. За дело взялся Бастрыкин

Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, который приказал местным следователям доложить ему всё о ходе и результатах процессуальной проверки.

«В июне мужчина неоднократно обращался в больницу, однако прибывшей бригадой скорой медицинской помощи в госпитализации ему было отказано. Лишь в июле местный житель был доставлен в больницу, где после непродолжительного лечения его выписали, несмотря на то, что точный диагноз не был установлен, — уточняют в ведомстве. — В связи с тем, что необходимая помощь мужчине не была оказана своевременно, спустя непродолжительное время он скончался».

В комитете здравоохранения Волгоградской области на запрос V1.RU ограничились кратким ответом: «Проводится проверка обстоятельств, отраженных в запросе».

Ранее мы рассказывали историю про 52-летнего жителя Жирновского района Сергея Попова, который умер после того, как ему более полугода не могли поставить правильный диагноз врачи местной больницы. Семь месяцев его мучили высокая температура, боли в конечностях, а в последние месяцы жизни он невыносимо кашлял по ночам и задыхался. Однако, по словам его близких, найти причину недомоганий врачи Жирновской районной больницы никак не могли. И только когда состояние мужчины дошло до критического, его всё же согласились перевести в областную больницу Волгограда. Там поставили диагноз — инфекционный эндокардит, но было уже слишком поздно — через две недели мужчина скончался.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале. Подпишитесь и оставайтесь с нами!

Елена Рублёва

Корреспондент
Елена Рублёва
