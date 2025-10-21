«Сердце разбухло, легкие плавали в жидкости». Как умер многодетный отец, которому месяц не могли поставить верный диагноз

Дочери Владислава Снегового уверены: если бы папе сразу поставили диагноз, его можно было бы спасти Источник: Полина Авдошина

В городе-спутнике Волгограда — Волжском — 50-летний отец четверых детей Владислав Снеговой скончался в больнице один в палате, когда его легкие и сердце, со слов родных, буквально плавали в жидкости. Дочери умершего считают, что врачи проигнорировали его критическое состояние, лишь спустя несколько часов обнаружив его без признаков жизни. Всё, что известно о трагедии в семье Снеговых, наши коллеги из V1.RU собрали в отдельном материале.

Как говорят дочки, папа редко жаловался на здоровье Источник: родные Владислава Снегового

«У папы температура под 40, но в больницу его не везли»

Как рассказали V1.RU дочки Владислава, их папа работал на абразивном заводе в Волжском и был начальником отдела по планированию. Воспитывал сына, трех красавиц-дочерей, увлекался рыбалкой и обожал готовить. Дома родные называли его личным шеф-поваром. Всё было хорошо, пока в июне у Владислава не поднялась температура.

«В июне этого года папа заболел. Изначально мы не поняли чем. У него поднималась температура до 40 градусов. Мы вызывали скорую. Но скорая либо не приезжала, либо отказывалась его везти в больницу, — рассказывают дочки Владислава. — Говорили, идите в поликлинику и лечитесь амбулаторно. Папе прописали антибиотики, но потом они перестали помогать. Мы стали вызывать скорую практически каждый вечер. Скорая, скорая, скорая…»

Ему весь июль даже не пытались поставить диагноз. Почему сразу не взяли бакпосев? Почему? дочери умершего Владислава

«У папы скапливалась жидкость в легких»

Только через месяц, со слов дочек, папу увезли в инфекционную больницу № 2 Волжского. Там ему сбили температуру, его состояние немного улучшилось, и его отправили домой. Однако уже на следующий день после выписки Владиславу снова стало хуже.

«Мы вызвали скорую, его забрали сначала в инфекционную, но там его не положили и зачем-то отправили в больницу Фишера в урологическое отделение. Потому что в инфекционной сказали, что якобы от почек у него температура. Меньше недели он там пролежал, и его выписали 31 июля. У папы опять поднялась температура, — говорят дочки. — После наших многочисленных жалоб его перевели в областную больницу № 1 Волгограда в кардиологическое отделение. Там ему впервые поставили диагноз — инфекционный эндокардит. В начале августа взяли бакпосев, который выявил стафилококковую инфекцию. У папы скапливалась жидкость в легких, ему ее выкачивали. Прописали антибиотики, папе становилось лучше, но там он заболел ковидом. Его опять перевели в инфекционную в Волжский, где он находился до 10 сентября.

По словам дочерей, папе месяц не могли поставить диагноз Источник: Константин Завриков / V1.RU

«Последнее, что он написал маме, что не может заснуть»

Как говорят дочки, они добивались, чтобы папу снова перевели в областную больницу № 1 Волгограда, где ему впервые поставили диагноз и где ему действительно становилось лучше. Однако его оставили в Волжском, госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3 в кардиологическое отделение.

«15 сентября папе сделали рентген, который показал застой в легких, двухстороннюю пневмонию. 29 сентября сделали УЗИ. У папы был двухсторонний гидроторакс: два литра жидкости в одном легком и литр в другом. Папе было трудно дышать, он уже не мог спать, — говорят девочки. — Помощи нашему папе никто не оказывал. 29 сентября главный врач при дневном обходе пациентов даже не удосужился к нему зайти и осмотреть его. Он лежал всё это время один в палате. Неоднократно он сам жаловался врачам, что не может спать, не может лежать, ему трудно дышать. Врачи только развели руками и сказали, что хирурга у них нет, они вызовут его только 30 сентября, откачают жидкость. Но утром 30 сентября наш папа умер, так и не дождавшись помощи от врачей».

Семья написала обращения в Минздрав России и СК с просьбой провести проверку и наказать виновных Источник: Константин Завриков / V1.RU

Девочки, которые ждали папу дома, вспоминают, как им позвонила мама и сказала, что папы больше нет.

«Папа ночью написал маме, что не может спать, и спросил, что ему выпить, чтобы уснуть. Это было последнее его сообщение. Утром мама начала звонить ему, но он не брал трубку. Я говорю: „Мам, беги в больницу“. Она зашла в палату, увидела пустую койку… Она мне звонит и говорит: „Папа умер… Всё“, — вспоминает старшая дочь. — Маме на посту отдают его вещи. Мама спрашивает: „Что с ним произошло?“ Ей говорят: „Ну тромб оторвался, наверное“. Она летит к главврачу, у них там было какое-то собрание. Начинает выяснять, почему умер муж, как всё произошло. Они сидят и говорят ей: „А что вы так разговариваете?“ Мама говорит: „Почему вы не откачали ему жидкость?“ Они отвечают: „У нас не было хирурга“. В 05:30 его нашли… Сказали, что наступила клиническая смерть, что он уже был без сознания, пульса и сердцебиения не было. Но они провели какую-то реанимацию и констатировали смерть в 06:00».

Ему в тот момент даже помочь никто не смог. Может, он и звал на помощь, кричал от боли, но никто не отреагировал. дочки умершего Владислава

«Легкие папы плавали в жидкости, а сердце было разбухшее»

Как говорят девочки, одной из официальных причин смерти папы медики называют инфаркт. Однако дочки сомневаются в этом.

«Официальная причина смерти — инфаркт миокарда, недостаточность левого желудочка, инфекционный эндокардит. Врач-патологоанатом сначала толком ничего не объяснила маме. Сказала, что папа умер от инфаркта миокарда, а от трех литров жидкости в легких не умирают. Хотя уже после похорон, 3 октября, она сказала, что при вскрытии легкие папы плавали в жидкости, сердце было большое, разбухшее. Сказала, что у нее есть вопросы к результатам вскрытия», — говорят девушки.

Со слов родных, мужчина умер один в палате Источник: родные Владислава Снегового

Семья Владислава Снегового добивается уголовного наказания для врачей, из-за бездействия и халатности которых, по их словам, папа умер.

«Я очень хочу добиться справедливости. Я считаю, что нашего папу просто убили, когда обязаны были лечить. Это оставление в опасности, это бездействие. Недавно произошла похожая ситуация в Волжском с многодетным отцом, который тоже трагически умер. Я не удивлюсь, если эти истории связаны», — говорит старшая дочь.

К чему приводит инфекционный эндокардит?

Заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор и кардиолог Михаил Стаценко простыми словами объяснял, что представляет собой инфекционный эндокардит.

«Инфекционный эндокардит — это когда появляются образования на клапанах сердца — вегетации, которые представляют колонии микроорганизмов. И когда вегетации отрываются, они перемещаются в сосуды мозга (тогда случается инсульт), сердца (случается инфаркт) и так далее», — говорит врач.

Участник проекта «ФактЧек: здоровье без мифов», заведующая кардиологическим отделением клиники № 1 Екатерина Павляк объяснила, откуда может взяться эта болезнь, и назвала ее симптомы.

«Причины развития: попадание бактерий или грибков в кровь, которые закрепляются на поврежденных или искусственных клапанах, создавая колонии (вегетации). Это может случиться при зубных операциях, инфузиях, хронических инфекциях или ослабленном иммунитете, — объясняет эксперт. — Основные признаки этой болезни: длительная лихорадка, слабость, потливость, потери веса, сердечные шумы и кожные высыпания».

Как говорит врач, инфекционный эндокардит, если вовремя его не выявить и не назначить лечение, приводит к серьезным осложнениям: сердечная недостаточность, абсцессы, эмболии (мозг, почки, селезенка), инсульты, гломерулонефрит (заболевание почек), септический шок.

«Уже сердечная недостаточность может привести к скоплению жидкости в легких, а эмболия — к инфаркту. При этом инфаркт мог развиться и в том случае, даже если бы жидкость откачали», — уточняет врач.

Проводится проверка. За дело взялся Бастрыкин

Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, который приказал местным следователям доложить ему всё о ходе и результатах процессуальной проверки.

«В июне мужчина неоднократно обращался в больницу, однако прибывшей бригадой скорой медицинской помощи в госпитализации ему было отказано. Лишь в июле местный житель был доставлен в больницу, где после непродолжительного лечения его выписали, несмотря на то, что точный диагноз не был установлен, — уточняют в ведомстве. — В связи с тем, что необходимая помощь мужчине не была оказана своевременно, спустя непродолжительное время он скончался».

В комитете здравоохранения Волгоградской области на запрос V1.RU ограничились кратким ответом: «Проводится проверка обстоятельств, отраженных в запросе».

Ранее мы рассказывали историю про 52-летнего жителя Жирновского района Сергея Попова, который умер после того, как ему более полугода не могли поставить правильный диагноз врачи местной больницы. Семь месяцев его мучили высокая температура, боли в конечностях, а в последние месяцы жизни он невыносимо кашлял по ночам и задыхался. Однако, по словам его близких, найти причину недомоганий врачи Жирновской районной больницы никак не могли. И только когда состояние мужчины дошло до критического, его всё же согласились перевести в областную больницу Волгограда. Там поставили диагноз — инфекционный эндокардит, но было уже слишком поздно — через две недели мужчина скончался.