НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

сев.

 754мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,59
EUR 93,84
Стал миллионером, выиграв в лотерею
Ярославский бренд покорил Россию
Сроки строительства третьего моста
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Как Радулов стал звездой хоккея
Какие обследования пройти осенью
Скандал с Кридом и Мизулиной
Отзыв на поездку на «Метеоре»
Задержка поездов
Здоровье В России изменили правила выдачи больничных: теперь болеть больше можно только определенное количество раз

В России изменили правила выдачи больничных: теперь болеть больше можно только определенное количество раз

Нововведения действуют с 1 сентября

533
2 комментария
Для больничного более трех дней теперь потребуется разрешение врачебной комиссии. | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RUДля больничного более трех дней теперь потребуется разрешение врачебной комиссии. | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Для больничного более трех дней теперь потребуется разрешение врачебной комиссии.

Источник:

Густаво Зырянов / NGS.RU

В России изменились правила выдачи больничных листов. Теперь врачи будут строго следить за тем, как часто люди берут больничные. Минздрав ввел ограничения, касающиеся количества дней нетрудоспособности.

Теперь, если за полгода человек взял больничный четыре раза или даже больше, то следующий больничный ему дадут только на три дня. Однако в этой ситуации есть исключения, например больничные по уходу за больными родственниками, лечению после травм или серьезных болезней.

Если пациенту понадобится больничный больше чем на три дня, то нужно будет получить разрешение специальной врачебной комиссии. В настоящее время нет ограничений на количество больничных, но есть ограничения на их срок: врач может дать больничный на срок до 15 дней, а фельдшер или стоматолог — до 10 дней.

Продлить больничный также может комиссия, но иногда это делает заведующий отделением, если у него есть такие права. В спорных случаях, когда пациент хочет больничный, а врач считает, что это не нужно, собирается полная комиссия.

Еще россияне могут получить больничный даже при отсутствии заболевания. И сделать это можно на абсолютно законных основаниях.

Кроме того, в России изменили порядок расчета отпускных и больничных. Подробнее об этом мы писали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Больничные Здоровье Работа Минздрав Врач
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
51 минута
Что поделать — в бюджете дыра в почти 5 триллионов. А к новому году может удвоится. Так что будут урезать все гражданские расходы.
Гость
6 минут
"или серьезных болезней" а что если человек себя плохо чувствует , простудился , отравление , это не серьёзное ? или надо идти на работу ? А если он водитель , работает с людьми, не успели определить диагноз ? Многие тяжёлые болезни начинаются с лёгких сиптомов. Б..я , куда мы катимся, просто хочется свалить от сюда раз и на всегда , маразм полный просто. И так никакого лечения давно уже нет , одна болтовня пустая
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление