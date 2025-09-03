В России изменили правила выдачи больничных: теперь болеть больше можно только определенное количество раз

Для больничного более трех дней теперь потребуется разрешение врачебной комиссии. Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

В России изменились правила выдачи больничных листов. Теперь врачи будут строго следить за тем, как часто люди берут больничные. Минздрав ввел ограничения, касающиеся количества дней нетрудоспособности.

Теперь, если за полгода человек взял больничный четыре раза или даже больше, то следующий больничный ему дадут только на три дня. Однако в этой ситуации есть исключения, например больничные по уходу за больными родственниками, лечению после травм или серьезных болезней.

Если пациенту понадобится больничный больше чем на три дня, то нужно будет получить разрешение специальной врачебной комиссии. В настоящее время нет ограничений на количество больничных, но есть ограничения на их срок: врач может дать больничный на срок до 15 дней, а фельдшер или стоматолог — до 10 дней.

Продлить больничный также может комиссия, но иногда это делает заведующий отделением, если у него есть такие права. В спорных случаях, когда пациент хочет больничный, а врач считает, что это не нужно, собирается полная комиссия.

Еще россияне могут получить больничный даже при отсутствии заболевания. И сделать это можно на абсолютно законных основаниях.