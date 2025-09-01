НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

штиль.

 748мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Суды из-за ржавых труб
Викторина для ярославцев
Потасовки в центре Ярославля
Ярославский бренд покорил Россию
Авария с КАМАЗом
Какие обследования пройти осенью
Отзыв на отдых в Таиланде
Съемки в Ярославле
Прогноз на 1 сентября
Что посмотреть в Армении
Здоровье Обзор Метеозависимым не поздоровится: календарь магнитных бурь на сентябрь 2025 года

Метеозависимым не поздоровится: календарь магнитных бурь на сентябрь 2025 года

Время от времени особо чувствительных будет штормить

38
Написать комментарий
Метеозависимые, держитесь: ваше самочувствие будет скакать так же, как вспышки северного сияния на ночном небе | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUМетеозависимые, держитесь: ваше самочувствие будет скакать так же, как вспышки северного сияния на ночном небе | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Метеозависимые, держитесь: ваше самочувствие будет скакать так же, как вспышки северного сияния на ночном небе

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Осень принесет с собой не только золотые листья, но и серьезные геомагнитные колебания. Мощные всплески солнечной активности и пиковые периоды в сентябре спровоцируют у метеозависимых скачки давления, мигрень и бессонницу. В этом календаре — полное расписание опасных дней, а еще мы собрали для вас советы врачей и проверенные способы снизить воздействие бурь на здоровье. Не дайте магнитным штормам испортить ваши планы!

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это космическая «встряска» нашего общего защитного щита, магнитного поля Земли. Сначала на Солнце случается вспышка или гигантский выброс вещества. В пространство летит поток заряженных частиц — солнечный ветер. Через день-два этот поток долетает до Земли и врезается в ее магнитное поле, которое нас защищает. Тогда защитная оболочка нашей планеты начинает «трястись» и «вибрировать» от этого удара — вот это и есть магнитная буря.

Представьте, что магнитное поле — это барометр или невидимый атмосферный фон. Когда его резко «качает», организм некоторых людей (особенно чувствительных) может реагировать:

  • головной болью или мигренью;

  • скачками давления;

  • усталостью, бессонницей или перепадами настроения.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Магнитные бури в сентябре 2025 года

Начало сентября будет спокойным, и небесная канцелярия даст возможность метеозависимым подготовиться к серьезному испытанию на прочность. 3 и 4 сентября ожидается возмущение геомагнитной обстановки, затем 5 сентября последует слабая магнитная буря уровня G1. 6 сентября геомагнитный шторм чуть подутихнет, однако нагрянет с новой силой 7 сентября. Последующие два дня будет сохраняться возмущенная геомагнитная обстановка.

С 10 по 13 сентября метеозависимые смогут прийти в себя: геомагнитный фон будет в норме. А потом снова запасайтесь таблетками и приготовьтесь к новому испытанию: 15 сентября специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют магнитную бурю, до и после этого, 14 и 16 сентября, ожидается возмущенная магнитосфера.

Впрочем, остаток месяца, начиная с 17 сентября, метеозависимым будет не о чем беспокоиться: в прогнозе магнитных бурь все дни помечены зеленым, то есть магнитосфера земли будет спокойной.

Первая помощь метеозависимым

А если вы почувствуете дискомфорт при возмущенной магнитосфере, то следуйте простым советам, чтобы самочувствие улучшилось:

  • сократите физические нагрузки;

  • пейте больше воды;

  • чаще бывайте на свежем воздухе;

  • откажитесь от кофе, курения и спиртного;

  • займитесь медитацией;

  • ложитесь пораньше спать.

Как вы реагируете на магнитные бури?

Вообще не замечаю, живу как обычно
Испытываю легкий дискомфорт
Портится настроение, но физически терпимо
Переношу тяжело: голова болит, давление скачет
Не верю я ни в какие магнитные бури
ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Магнитная буря Метеозависимость Прогноз Календарь Мигрень Головная боль Солнечная активность Земля Физика Астрономия Опасность Давление скачет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление