Метеозависимым не поздоровится: календарь магнитных бурь на сентябрь 2025 года

Метеозависимые, держитесь: ваше самочувствие будет скакать так же, как вспышки северного сияния на ночном небе Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Осень принесет с собой не только золотые листья, но и серьезные геомагнитные колебания. Мощные всплески солнечной активности и пиковые периоды в сентябре спровоцируют у метеозависимых скачки давления, мигрень и бессонницу. В этом календаре — полное расписание опасных дней, а еще мы собрали для вас советы врачей и проверенные способы снизить воздействие бурь на здоровье. Не дайте магнитным штормам испортить ваши планы!

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это космическая «встряска» нашего общего защитного щита, магнитного поля Земли. Сначала на Солнце случается вспышка или гигантский выброс вещества. В пространство летит поток заряженных частиц — солнечный ветер. Через день-два этот поток долетает до Земли и врезается в ее магнитное поле, которое нас защищает. Тогда защитная оболочка нашей планеты начинает «трястись» и «вибрировать» от этого удара — вот это и есть магнитная буря.

Представьте, что магнитное поле — это барометр или невидимый атмосферный фон. Когда его резко «качает», организм некоторых людей (особенно чувствительных) может реагировать:

головной болью или мигренью;

скачками давления;

усталостью, бессонницей или перепадами настроения.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Магнитные бури в сентябре 2025 года

Начало сентября будет спокойным, и небесная канцелярия даст возможность метеозависимым подготовиться к серьезному испытанию на прочность. 3 и 4 сентября ожидается возмущение геомагнитной обстановки, затем 5 сентября последует слабая магнитная буря уровня G1. 6 сентября геомагнитный шторм чуть подутихнет, однако нагрянет с новой силой 7 сентября. Последующие два дня будет сохраняться возмущенная геомагнитная обстановка.

С 10 по 13 сентября метеозависимые смогут прийти в себя: геомагнитный фон будет в норме. А потом снова запасайтесь таблетками и приготовьтесь к новому испытанию: 15 сентября специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют магнитную бурю, до и после этого, 14 и 16 сентября, ожидается возмущенная магнитосфера.

Впрочем, остаток месяца, начиная с 17 сентября, метеозависимым будет не о чем беспокоиться: в прогнозе магнитных бурь все дни помечены зеленым, то есть магнитосфера земли будет спокойной.

Первая помощь метеозависимым

А если вы почувствуете дискомфорт при возмущенной магнитосфере, то следуйте простым советам, чтобы самочувствие улучшилось:

сократите физические нагрузки;

пейте больше воды;

чаще бывайте на свежем воздухе;

откажитесь от кофе, курения и спиртного;

займитесь медитацией;

ложитесь пораньше спать.