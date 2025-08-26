«И тортик съесть, и похудеть»: можно ли контролировать вес, не отказываясь от сладкого, — мнение диетологов

Многим людям, которые хотят снизить вес, сложно отказаться от сладкого Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

В погоне за стройным телом мы меняем режим дня и пересматриваем питание. Стремясь избавиться от неприятных цифр на весах, многие стараются оградить себя от сладкого, но убрать из привычного рациона полюбившиеся десерты не так просто. Наши коллеги из NGS.RU спросили у диетологов, можно ли контролировать вес и не отказываться от сладкого? Рассказываем, что ответили специалисты, а бонусом показываем два рецепта низкокалорийных десертов.

Топ сладких блюд для контроля веса не существует

Как объяснила врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Ираида Мохова, топ блюд, за счет которых человек может контролировать вес, не существует, это большая уловка. Первым правилом здорового питания является его разнообразие.

«По данным эпидемиологических исследований, у жителей России в рационе преобладают мясо и мясные продукты, сахар и кондитерские изделия. Эти тенденции в питании являются причиной развития ожирения, гипертонической болезни, сахарного диабета, других заболеваний, связанных с питанием», — сообщила Ираида Мохова.

Она добавила, что, когда оценивает дневники питания пациентов, видит ту же картину: большое количество кондитерских изделий или мясных продуктов, колбас.

Что нужно есть для поддержания веса

Для поддержания веса врач рекомендует добавить в рацион питания в первую очередь сложные углеводы. В перечне — овощи, крупы, макароны твердых сортов, цельнозерновой хлеб и картофель.

Помимо этого, человеку стоит увеличить потребление морской рыбы, добавить растительный белок, есть «правильные» кисломолочные продукты: без сахара, а также фрукты и ягоды.

«Для контроля веса питание должно быть сбалансированным. В диетологии нет запрещенных десертов, важны частота и количество, с которыми это блюдо употребляется», — уточнила Ираида Мохова.

Сладости заменять на фрукты и ягоды

К менее калорийным сладостям относятся пастила, зефир, мармелад и горький шоколад. По словам врача, сладости полезнее заменять на фрукты и ягоды.

«Десерты лучше есть после завтрака или обеда. Съесть торт вечером будет тяжело для желудочно-кишечного тракта, а также это больший риск набора веса. При самостоятельном приготовлении десертов лучше использовать цельнозерновую или ржаную муку, сахар заменять на фрукты или сухофрукты, возможно использовать сахарозаменитель на основе стевии», — сообщила Ираида Мохова.

«Как бы и тортик съесть, и похудеть»

Другой диетолог — врач превентивной медицины, нутрициолог Елена Колотилкина считает, что многим людям, которые решают снизить вес, сложно отказаться от сладкого.

«Сахар вызывает гликацию, ломкость сосудов, грубо говоря, приводит к сахарному диабету, кариесу. Это все знают, но почему-то отказаться от него людям, имеющим уже некую зависимость к сладкому вкусу, бывает очень сложно, — сказала Елена Колотилкина. — И человеческий мозг начинает искать обходные пути: как бы и тортик съесть, и похудеть. Начинаются низкокалорийные десерты».

Она объяснила, что вес набирается не только калориями, важно, что в них входит. Она рекомендует отказаться от сладкого практически на постоянной основе тем людям, у кого есть проблемы со здоровьем.

Когда можно полакомиться десертом

Елена Колотилкина объяснила, что это не означает, что человеку нельзя позволить съесть кусок торта. Но баловать себя десертами стоит реже, например, по праздникам или когда возникает сильное желание.

«Пусть он не будет низкокалорийным, вы можете себе его позволить. А вот эта обманка, что мало калорий съем, но что-то сладенькое, оно чаще всего не приводит к тому, что человек снижает вес или улучшает свои показатели биохимические, по здоровью. Моя точка зрения — сладкое в постоянной жизни убираем и редко его используем», — сказала Елена Колотилкина.

С любой зависимостью нужно справляться, считает эксперт. Поэтому в случае сладкого речь не о пользе низкокалорийных десертах, а о качестве блюд. Вместо сахара можно использовать сахарозаменители, но диетолог предупреждает, что от любого вкуса сладкого повышается аппетит.

«Человек будет переедать. Но по калорийности за счет того, что будет съедать после того, как полакомится десертом с сахарозаменителем, — уточнила Елена Колотилкина. — Я рекомендую есть, если что-то сладкое хочется, на полный желудок. Когда организм получил свои питательные вещества».

Что нужно включить в рацион

По словам диетолога, рацион должен включать белок, клетчатку, насыщенные и ненасыщенные жиры. Когда человек полноценно питается, закрывает дефицит витаминов и микроэлементов, пьет достаточно воды и социально активен, то сладкий вкус теряет свою актуальность.

«Естественно, когда человеку плохо, он в стрессе и дефицитах, чтобы как-то скрасить жизнь, он ест сладкое. Но это не выход из ситуации, — сказала врач. — Что более-менее полезно — съесть что-то фруктовое, ягоды, можно с орехами и в виде пастилы. Это будет меньшее из зол, чем если человек съест десерты, путь даже и низкокалорийные».