Забудьте про 10 тысяч шагов! Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы прожить дольше

Расслабляться рано, встать с дивана и начать двигаться всё-таки придется Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мы все знаем эту мантру для долголетия, счастья и фигуры мечты заодно: «Нужно пройти 10 тысяч шагов в день». Это почти как священное писание для каждого, кто хоть раз держал в руках фитнес-браслет. И вот вы, полные решимости, выходите на прогулку, медленно переставляя ноги, подсчитывая каждый шаг, и к вечеру чувствуете себя героем, пробежавшим марафон. Но ученые выяснили, что на самом деле вы только зря топчете километры, и секрет долголетия не в количестве, а в качестве.

Ученые из Вандербильтского и Висконсинского университетов провели масштабное исследование и проанализировали образ жизни практически 80 тысяч человек. Оказалось, что медленные длительные прогулки лишь незначительно влияют на здоровье и продолжительность жизни.

— Трехчасовая ежедневная прогулка в медленном темпе снижает смертность только на 4%, — написано в исследовании.

Как оказалось, чтобы жить дольше, совсем не обязательно каждый день проходить марафон — достаточно всего четверти часа активности.

— Быстрая прогулка продолжительностью всего 15 минут в день снижает общую смертность примерно на 20%, — пишут ученые.

Важно сразу заметить, что быстрая прогулка — это не бег, а всё та же ходьба. Эндокринолог Зухра Павлова описывает интенсивность так:

— Это примерно 100–129 шагов в минуту, что соответствует скорости 4,5–6 км/ч, когда вы идете активно, но не на пределе. Если при ходьбе уже хочется чуть глубже дышать, но при этом вы можете говорить, это ваш темп, — объясняет доктор.

Зухра Павлова — врач-эндокринолог, занимается лечением ожирения, сахарного диабета, болезнями щитовидной железы. Автор канала «Доктор Павлова». Стаж работы — 25 лет.

В итоге получается, что в день вы проходите только около 1,5–2 тысяч шагов вместо 10 тысяч, но пользы и свободного времени получаете значительно больше.

В исследовании также отмечается, что быстрые прогулки оказались полезны не только здоровым людям, но и тем, у кого были хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Но прежде чем надевать кроссовки и засекать 15 минут, стоит помнить, что любой результат виден, только если прогулки проходят ежедневно.

— Регулярные прогулки, особенно быстрые, приводят к снижению смертности. Результаты подчеркивают важность популяризации быстрых прогулок как осуществимой и эффективной стратегии для улучшения показателей здоровья, — делают выводы исследователи.