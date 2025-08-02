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Здоровье Обзор Забудьте про 10 тысяч шагов! Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы прожить дольше

Забудьте про 10 тысяч шагов! Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы прожить дольше

Цифры значительно отличаются

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Расслабляться рано, встать с дивана и начать двигаться всё-таки придется | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРасслабляться рано, встать с дивана и начать двигаться всё-таки придется | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Расслабляться рано, встать с дивана и начать двигаться всё-таки придется

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мы все знаем эту мантру для долголетия, счастья и фигуры мечты заодно: «Нужно пройти 10 тысяч шагов в день». Это почти как священное писание для каждого, кто хоть раз держал в руках фитнес-браслет. И вот вы, полные решимости, выходите на прогулку, медленно переставляя ноги, подсчитывая каждый шаг, и к вечеру чувствуете себя героем, пробежавшим марафон. Но ученые выяснили, что на самом деле вы только зря топчете километры, и секрет долголетия не в количестве, а в качестве.

Ученые из Вандербильтского и Висконсинского университетов провели масштабное исследование и проанализировали образ жизни практически 80 тысяч человек. Оказалось, что медленные длительные прогулки лишь незначительно влияют на здоровье и продолжительность жизни.

— Трехчасовая ежедневная прогулка в медленном темпе снижает смертность только на 4%, — написано в исследовании.

Как оказалось, чтобы жить дольше, совсем не обязательно каждый день проходить марафон — достаточно всего четверти часа активности.

— Быстрая прогулка продолжительностью всего 15 минут в день снижает общую смертность примерно на 20%, — пишут ученые.

Важно сразу заметить, что быстрая прогулка — это не бег, а всё та же ходьба. Эндокринолог Зухра Павлова описывает интенсивность так:

— Это примерно 100–129 шагов в минуту, что соответствует скорости 4,5–6 км/ч, когда вы идете активно, но не на пределе. Если при ходьбе уже хочется чуть глубже дышать, но при этом вы можете говорить, это ваш темп, — объясняет доктор.

Зухра Павлова — врач-эндокринолог, занимается лечением ожирения, сахарного диабета, болезнями щитовидной железы. Автор канала «Доктор Павлова». Стаж работы — 25 лет.

В итоге получается, что в день вы проходите только около 1,5–2 тысяч шагов вместо 10 тысяч, но пользы и свободного времени получаете значительно больше.

В исследовании также отмечается, что быстрые прогулки оказались полезны не только здоровым людям, но и тем, у кого были хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Но прежде чем надевать кроссовки и засекать 15 минут, стоит помнить, что любой результат виден, только если прогулки проходят ежедневно.

— Регулярные прогулки, особенно быстрые, приводят к снижению смертности. Результаты подчеркивают важность популяризации быстрых прогулок как осуществимой и эффективной стратегии для улучшения показателей здоровья, — делают выводы исследователи.

Проходите каждый день 10 тысяч шагов?

Уже давно живу в таком ритме, мне помогает
Всё это миф, а про быструю ходьбу уже похоже на правду
Думаю, неважно, сколько и как ты ходишь, главное — в целом двигаться
Вообще не встаю с дивана, и у меня всё прекрасно
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Спорт Прогулка Ходьба Исследование Здоровье Долголетие
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