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Здоровье Всё о коронавирусе Эксперт «Высокая заразность»: новый подвид коронавируса «Стратус» появился в России — его особенности и симптомы

«Высокая заразность»: новый подвид коронавируса «Стратус» появился в России — его особенности и симптомы

В других странах он уже стихает, а у нас только распространяется

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Осиплость&nbsp;— особенность этого подвида коронавируса | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОсиплость&nbsp;— особенность этого подвида коронавируса | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Осиплость — особенность этого подвида коронавируса

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России выявлено 114 случаев подвида коронавируса XFG, который назвали «Стратус», об этом сообщает Роспотребнадзор РФ. Вирусолог Сергей Нетёсов рассказал журналисту NGS.RU о том, что известно сейчас.

Где зафиксировали вирус

В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что наибольшая часть случаев заболевания приходится на Москву — 54%, также образцы были отобраны из других регионов. Первый случай в РФ был обнаружен 24 апреля 2025 года.

— «Сегодня некоторые СМИ пишут, что „Стратус“ зафиксирован в России. Но ничего страшного. Тем не менее ешьте свежие фрукты и овощи и занимайтесь физкультурой. Потому что это укрепляет иммунитет», — говорит вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

По его словам, в странах ЕС и в Соединенных Штатах Америки заболеваемость «Стратусом» уже стихает. Ему пришли на смену два других варианта. Им имена журналисты еще не дали, поэтому они имеют только шифры.

— Но надо сказать, что и «Стратус», и два других более поздних варианта, которые появились, не патогеннее, чем предыдущие варианты «Омикрона».

Врач-инфекционист «ИНВИТРО» Андрей Поздняков замечает, что появление и фиксация этого штамма и понимание его особенности — лишнее доказательство того, что ковид не является сезонным заболеванием, так как уже который раз подъем идет летом.

По его словам, подъемы связаны либо с появлением нового штамма, либо со снижением напряженности популяционного иммунитета, иногда и с тем, и с другим. Ковид не является теперь тяжелой инфекцией в массе для среднестатистического заболевшего.

— Понятно, что есть небольшая категория людей, для которых любая респираторная инфекция опасна, но в массе это нетяжелый вариант, вызывающий обычную респираторную инфекцию и не более того, — уточняет Андрей Поздняков.

По словам специалиста, в подавляющей массе данный вариант вызывает очень легкое течение заболевания, поэтому обследовать будут очень выборочно тех, кто обратился в медучреждение или попал в стационар. Но подавляющее большинство людей, скорее всего, просто отлежатся дома.

Чем характерен новый штамм

Заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов описал основные характеристики «Стратуса»: высокая заразность, симптомы в основном легкие (похожие на другие варианты «Омикрона»), часто отмечается осиплость или сиплость голоса как характерная особенность.

Не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах. Но Роспотребнадзор сейчас расценивает риск для общественного здоровья как низкий.

— Да, у «Стратуса» есть особенность: у больных — осиплый голос, но дело в том, что многие возбудители острых респираторных заболеваний вызывают такой же симптом. И никаких новых осложнений не появилось. Это типичная эволюция вирусного возбудителя: раз в три-четыре месяца предыдущий вариант коронавируса сменяется другим и пока что, и уже давно, без появления новых более патогенных вариантов, — уверяет Сергей Нетёсов.

Эксперт в области доказательной медицины, израильский врач Борис Бриль говорит, что «Стратус» появился около года назад, симптомы могут отличаться, но в целом большинство — это те, которые характерны для респираторных заболеваний.

— Сейчас у вас идет вспышка из-за того, что заболевание стало сезонным. В Израиле и в европейских странах вспышка как таковая уже проходит, но в следующем сезоне будет и будет еще одна вариация, мутация, потому что это эволюция вируса.

Врач объясняет, что осложнения, которые встречались у пациентов, были по респираторным функциям человека: кашель, высокие температуры. Также были пациенты с диареей.

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Мария ТищенкоМария Тищенко
Мария Тищенко
Обозреватель
Вирусолог Коронавирус Роспотребнадзор Стратус Вирус Новый штамм коронавируса Ковид
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