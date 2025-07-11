«Есть законы природы, которые невозможно обойти». Диетолог рассказала, как похудеть без вреда для здоровья

— Важно понимать, что жировая ткань не исчезает мгновенно. В среднем организм способен избавляться примерно от 500 граммов жира в неделю. Конечно, бывают индивидуальные колебания, и у некоторых людей процесс идет быстрее. Однако если вес уходит слишком стремительно, стоит задуматься, за счет чего это происходит. Зачастую это потеря жидкости, что не является долгосрочным решением.

Хуже всего, когда организм начинает расщеплять мышечную массу, что может случиться при недостатке белка в рационе или в периоды сильного стресса. Поэтому ориентируйтесь на то, что безопасный и здоровый темп похудения — это около 2–4 килограммов в месяц, учитывая возможную потерю жидкости.