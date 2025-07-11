«Есть законы природы, которые невозможно обойти». Диетолог рассказала, как похудеть без вреда для здоровья

В погоне за идеальной фигурой мы часто становимся заложниками модных диет и изнурительных тренировок. Подсчет калорий, литры воды, отказ от любимых продуктов — всë это ради заветного отражения в зеркале. Но так ли эффективны эти методы? И что на самом деле нужно, чтобы сбросить вес и сохранить результат надолго? Чтобы разобраться в этих вопросах, наши коллеги из NGS22.RU обратились к диетологу Наталье Кареловой.
- Сколько килограммов можно сбрасывать в неделю и за месяц без вреда для здоровья?
- Как правильно пить воду, чтобы ускорить метаболизм?
- Действительно ли генетика играет решающую роль в нашей фигуре?
- Какие бывают полезные перекусы?
- Как правильно считать калории?
- Какие упражнения помогут похудеть?
- Какая основная причина ожирения?
- Почему тянет на сладкое?
- Как эффективнее всего худеть?
- Какую диету выбрать?
Сколько килограммов можно сбрасывать в неделю и за месяц без вреда для здоровья?
— Важно понимать, что жировая ткань не исчезает мгновенно. В среднем организм способен избавляться примерно от 500 граммов жира в неделю. Конечно, бывают индивидуальные колебания, и у некоторых людей процесс идет быстрее. Однако если вес уходит слишком стремительно, стоит задуматься, за счет чего это происходит. Зачастую это потеря жидкости, что не является долгосрочным решением.
Хуже всего, когда организм начинает расщеплять мышечную массу, что может случиться при недостатке белка в рационе или в периоды сильного стресса. Поэтому ориентируйтесь на то, что безопасный и здоровый темп похудения — это около 2–4 килограммов в месяц, учитывая возможную потерю жидкости.
Как правильно пить воду, чтобы ускорить метаболизм?
— Чтобы поддерживать водный баланс, ориентируйтесь на потребление жидкости из расчета 30 мл на килограмм идеального веса. Идеальный вес можно приблизительно рассчитать, вычтя 100 из вашего роста в сантиметрах. Например, если ваш рост 160 см, то ваш идеальный вес — 60 кг. В этом случае вам нужно около 1800 мл жидкости в день.
Важно помнить, что это общее количество жидкости, которое включает в себя не только воду, но и чай, компот, супы и другие напитки. Старайтесь отдавать предпочтение чистой воде и травяным чаям.
Если ваш фактический вес значительно превышает идеальный, расчет жидкости всë равно производится исходя из идеального веса. Так, если при росте 160 см вы весите 90 кг, вам всë равно рекомендуется употреблять около 1800 мл жидкости в день.
Действительно ли генетика играет решающую роль в нашей фигуре?
— Хотя гены играют роль в развитии ожирения, их влияние не абсолютно. Примерно в 30% случаев избыточный вес обусловлен генетической предрасположенностью. Остальные 70% зависят от образа жизни, в первую очередь от уровня физической активности.
Какие бывают полезные перекусы?
— Главное правило — избегать сладкого Почему? Всë просто: быстрые углеводы вызывают резкий скачок инсулина, что провоцирует набор веса и усиливает аппетит.
Идеальный перекус — это белок или углеводы с низким гликемическим индексом. Например, отличным вариантом будет бутерброд из цельнозернового хлеба с авокадо и запеченным нежирным мясом. Или горсть орехов с небольшим количеством сухофруктов. Такие перекусы насыщают надолго и не вредят фигуре.
Как правильно считать калории?
— Сбросить лишний вес — задача, требующая осознанного подхода к питанию. Как и в управлении финансами, где мы тщательно следим за доходами и расходами, в диете необходимо контролировать потребление калорий. Есть законы природы, которые невозможно обойти: если энергии поступает больше, чем расходуется, излишки неизбежно превратятся в жировые запасы.
Однако просто считать калории недостаточно. Важно обращать внимание на то, из каких продуктов они поступают. 400 калорий из сладкой булочки с маслом и вареньем и 400 калорий из порции гречки с курицей и овощами окажут совершенно разное воздействие на организм. Выбирайте питательные продукты, богатые витаминами, минералами и клетчаткой.
И, наконец, не стоит опускаться ниже определенного порога калорийности. Для женщин это примерно 1200 калорий в день, а для мужчин — 1500. Это минимальное количество энергии, необходимое для поддержания основных функций организма. Слишком низкая калорийность может привести к потере мышечной массы, что негативно скажется на здоровье и метаболизме. Помните, цель — здоровое и устойчивое снижение веса, а не истощение организма.
Какие упражнения помогут похудеть?
— Физическая активность — это всегда плюс для здоровья, но важно подходить к ней разумно. Нагрузка должна быть посильной и комфортной, учитывая ваше состояние здоровья и вес.
Для тех, кто стремится похудеть, наиболее эффективны аэробные упражнения — те, что выполняются с умеренной интенсивностью и большим количеством повторений. Важно помнить, что в первые полчаса организм использует углеводы из крови в качестве топлива. Только после этого начинается сжигание жира. Поэтому первые 30 минут тренировки можно рассматривать как разминку, которая подготавливает тело к более интенсивной работе.
И самое главное — выбирайте те упражнения, которые вам нравятся. Регулярные занятия, приносящие удовольствие, гораздо полезнее, чем редкие, но изнурительные тренировки. Лучше делать хоть что-то, чем ничего!
Какая основная причина ожирения?
— Вес может набираться в силу ряда различных причин. Например, это проблемы с эндокринной системой, такие как гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), нарушения в работе надпочечников или нарушение выработки половых гормонов, это может способствовать набору веса. Если вам трудно похудеть, несмотря на усилия, стоит обратиться к эндокринологу, чтобы исключить эти заболевания.
Важно помнить, что за ожирение иногда ошибочно принимают скопление жидкости в организме, вызванное проблемами с печенью, почками или сердечно-сосудистой системой. В таких случаях лучше начать с посещения терапевта, который при необходимости назначит обследования.
Если же серьезные заболевания исключены, то наиболее вероятной причиной ожирения является сочетание малоподвижного образа жизни и неправильного питания, когда потребление калорий превышает их расход.
Почему тянет на сладкое?
— Тяга к сладкому — знакомое многим состояние, и причин у него может быть несколько. Зачастую это просто сформировавшаяся привычка, когда мы с детства привыкли заедать стресс конфетой или пить чай с печеньем после обеда.
Но часто за повышенным желанием сладкого скрывается дефицит положительных эмоций. Скука, усталость, стресс — всë это может толкать нас к сладкому, ведь еда — это самый простой и быстрый способ получить удовольствие, успокоиться и утешить себя. Однако не стоит исключать и физиологические причины. Например, повышенная тяга к сладкому может быть связана с гиперинсулинизмом — состоянием, при котором в крови слишком много инсулина. Реже, но всë же возможно, причиной может быть резкое снижение уровня сахара в крови, вызванное, например, передозировкой сахароснижающих препаратов. Но гиперинсулинизм встречается гораздо чаще.
В любом случае, если тяга к сладкому становится навязчивой и мешает вам жить, стоит разобраться в причинах и, возможно, обратиться к врачу.
Как эффективнее всего худеть?
— Сбросить лишний вес — задача, успех которой складывается из множества факторов. Важно понимать, что это не просто вопрос диеты и упражнений. На эффективность похудения напрямую влияет ваше здоровье. Наличие хронических заболеваний, гормональный фон (особенно состояние щитовидной железы), уровень витаминов, сахара и инсулина в крови — всë это играет ключевую роль. Разобраться в этих нюансах и выявить возможные препятствия может только квалифицированный врач.
Кроме того, образ жизни также имеет значение. Ненормированный рабочий день, тяжелый физический труд и постоянный стресс могут существенно затруднить процесс снижения веса.
Однако, несмотря на все сложности, главное в похудении — это комплексный подход, сильная мотивация и регулярность предпринимаемых усилий. Настойчивость и труд обязательно принесут свои плоды.
Чтобы эффективно контролировать вес и поддерживать здоровье, стоит придерживаться нескольких простых правил.
Во-первых, дайте своему организму время на переработку пищи: старайтесь делать перерывы между приемами пищи не менее четырех часов. Это поможет избежать резких скачков инсулина.
Во-вторых, уделите внимание ужину. Важно, чтобы еда успела покинуть желудок до сна, поэтому ужинайте как минимум за три-четыре часа до отхода ко сну.
В-третьих, во второй половине дня ограничьте потребление сладкой и жирной пищи, так как она может не успеть переработаться и отложиться в виде лишних килограммов. Если же голод все-таки дает о себе знать, утолите его небольшим количеством белковой пищи — это поможет избежать нежелательного набора веса.
Какую диету выбрать?
— Вокруг диет всегда много споров и разных подходов. И это неудивительно, ведь не существует одной-единственной, универсальной и эффективной диеты, которая подойдет абсолютно всем.
Секрет успеха в другом: важно, чтобы питание во время похудения было разнообразным и полноценным. Оно должно обеспечивать организм всеми необходимыми витаминами, макро- и микроэлементами. Поэтому выбирайте ту диету, которая вам больше нравится и кажется наиболее комфортной, но не забывайте о разнообразии в рационе. Главное, чтобы процесс питания был сбалансированным и приносил удовольствие.