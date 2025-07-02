Опасный рефлекс: какие травмы можно получить при чихании

Чихать тоже нужно правильно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Иногда при чихании можно почувствовать резкую и сильную боль в пояснице или шее. Это не шутки, а самая настоящая травма, у которой могут быть серьезные последствия. Главный врач одной из новосибирских клиник Наталья Киденко рассказала нашим коллегам из NGS.RU, с кем такое чаще всего случается, а также как облегчить боль и избежать травмирования в дальнейшем.

Наталья Киденко — главный врач клиники «Окто», терапевт, врач превентивной медицины, акушер-гинеколог-эндокринолог первой категории, специалист УЗИ-диагностики. Стаж работы — 14 лет.

Нередкий случай

Чихание не так безобидно, как может показаться. При подготовке очередного репортажа я провела больше часа на ногах в ожидании начала мероприятия и, неожиданно сильно чихнув, сорвала спину. В тот момент казалось, что мир перестал существовать: в глазах потемнело, и исчезло всё, кроме резкой боли в пояснице. С последствиями я боролась около недели: обезболивающие таблетки, противовоспалительные мази, ЛФК, массаж. И, как говорят врачи, мой пример далеко не единственный.

Если организм не был готов, можно получить растяжение Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Наталья Киденко объяснила, что ничего удивительного в том, что человек может получить травму при чихании, нет. Она даже вспомнила случай из практики, когда у ребенка при чихании произошло смещение позвонков шейного отдела. Но у детей этот отдел часто неустойчив.

«Чихание — это достаточно мощный рефлекс. Воздух из наших легких резко выталкивается, его скорость может достигать 150 километров в час, это известный факт. В этот момент могут задействоваться межреберные мышцы, пресс и разгибатели спины, а также мышцы шеи, и если организм не был готов к такой внезапной нагрузке, можно получить растяжение», — пояснила врач.

Когда спортсмен собирается дать своим мышцам такую мощную нагрузку, он обычно сначала разогревается. Но чихание происходит внезапно, к нему нельзя подготовиться. Или все-таки можно?

Наталья Киденко отмечает, что микроразрывы волокон мышц обычно случаются при чихании после сна или долгого сидения либо стояния, когда тело затекло, закаменело.

«Так бывает, когда дети, например, долго сидят в школе. Или когда взрослые долго сидят на работе. Оказать влияние может неудачное положение тела: если чихнуть в неудобной позе, например, наклонившись или скрутившись, нагрузка распределяется неравномерно и можно растянуть связки спины, особенно поясницы», — предупредила она.

Кроме того, если мышцы находятся в спазме, чихание может даже привести к прострелу. Не исключено и защемление седалищного нерва.

Причина, по которой чихание становится таким опасным для здоровья, — это слабый мышечный корсет. Обычно он бывает у людей с малоподвижным образом жизни, которые недостаточно времени уделяют тренировкам. Кроме того, риск повышается, если у пациентов есть хронические заболевания: протрузии, нестабильность позвонков, грыжи, остеохондроз.

Первая помощь при травме от чихания

В первые минуты после травмы врач советует приложить к пострадавшей области лед, чтобы снять отек. Кроме того, нужно остановиться, не делать резких движений, дать травмированной мышце покой.

Помощь врача необходима, если не получается разогнуться Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

И хотя многие в таких ситуациях занимаются самолечением, есть несколько серьезных поводов срочно записаться на прием к специалисту. Во-первых, если боль не проходит в течение двух–трех дней, а особенно, если она только усиливается. Во-вторых, если чувствуется онемение в ноге или в руке — это признак защемления нерва. Наконец, помощь врача необходима, если не получается разогнуться.

«Пациенту могут потребоваться уколы, массаж, походы к мануальному терапевту. И здесь, конечно, нужно заниматься с неврологами и остеопатами. Они должны разрабатывать схемы по нормализации образа жизни и обучать, как после такой травмы восстанавливаться», — подчеркнула Наталья Киденко.

Как чихать безопасно?

Чтобы снизить риск травмы, Наталья Киденко советует не задерживать дыхание, не чихать «в себя» и не зажимать нос.

«Потому что, если мы зажимаем нос, это увеличивает давление в грудной клетке и приводит еще к большим травмам. Можно придерживать поясницу рукой, если есть нестабильность поясничного отдела. Можно перед тем, как чихать, согнуть колени», — посоветовала врач.