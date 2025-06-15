Что делать, чтобы избежать инфаркта и инсульта. Узнали секрет

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сложности с сосудами у многих, но, конечно же, никто не хочет погибнуть от инфаркта или потерять дееспособность из-за инсульта. И есть легкое решение, как избежать таких страшных последствий. Простые, но эффективные способы помогут снизить риск сердечных заболеваний. О них »Доктору Питеру» рассказал сосудистый хирург Ашот Григорьян.

Ашот Григорьян — эндоваскулярный хирург, детский эндоваскулярный хирург, к. м. н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

Причины инфаркта

Инфаркт и инсульт — это острая нехватка кислорода, доставляемого по сосудам к сердцу и головному мозгу. Причина, по которой наступает это состояние, — прекращение поступления артериальной крови.

В основе остановки кровотока по сосудам сердца и головного мозга — прогресс атеросклероза сосудов, участвующих в кровоснабжении данных органов. Но неверно полагать, что только отложения холестерина на сосудистой стенке ответственны за развитие этих двух патологических процессов. Дело всё в том, что атеросклеротическая бляшка развивается медленно и постепенно приводит к сужению просвета артерии.

Такое постепенное уменьшение просвета артерии становится причиной развития ишемической болезни сердца и клиники стенокардии (давящие боли за грудиной). Любая выполняемая физическая нагрузка требует увеличенного притока к органам и тканям. Этот приток обеспечивается сердцем посредством увеличения частоты сокращений.

К сожалению, имеющиеся бляшки в сосудах сердца на фоне такого увеличения частоты работы могут надрываться. А это приводит к тому, что циркулирующие в крови тромбоциты устремляются к этому разорванному участку и приводят к закупорке сосуда.

Почему случается инсульт

В генезе инсульта различают два момента в зависимости от его типа. Причина геморрагического инсульта — разрыв сосуда. Сосуды могут разрываться, если сосудистая стенка изменена вследствие наличия аневризмы либо из-за частых колебаний артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью, у тех, кто ее не лечит.

Причиной ишемического инсульта являются эмболы, которые устремляются в сосуды, кровоснабжающие головной мозг, приводя к остановке кровотока по этим самым сосудам. Эмболом может стать фрагмент атеросклеротической бляшки, располагающейся в устье внутренней сонной артерии, вегетации на клапанах сердца, тромбы в ушке левого предсердия у пациентов с нарушениями ритма сердца.

Как защитить себя

Простое правило — периодические медицинские осмотры у специалистов разного профиля. Даже если вам кажется, что нет особых жалоб, или те жалобы, что беспокоят, появляются крайне редко и только на фоне чрезмерной нагрузки, всё равно необходимо обратиться к специалисту. А зная факторы, которые лежат в основе развития этих патологических состояний, можно воздействовать на них, снижая риск развития инфаркта и инсульта.

Коль скоро в основе двух заболеваний лежит атеросклероз, то основной упор следует делать на снижение поступления холестерина извне. Прогресс атеросклероза немыслим без поступления в наш организм продуктов, богатых животными жирами и быстро усваиваемыми углеводами. То есть в наших силах уменьшить их потребление, убрав привычный фастфуд, перекусы, напитки с высоким содержанием сахара.

Взять за правило:

есть продукты, богатые клетчаткой, заправлять салаты растительным маслом;

вместо перекусов всевозможными снеками, печеньями, есть фрукты, различные ягоды или орехи (при отсутствии аллергии на них).

Не стоит забывать и о физической активности. Утром делать зарядку, в течение дня или по его окончании совершать пешие прогулки. Такая активность будет способствовать утилизации накопленных жиров, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти правила касаются профилактики инфаркта и инсульта как результата прогресса атеросклероза.

Чтобы не было ишемического инсульта

Ишемический инсульт может быть последствием миграции эмбола в сосуд головного мозга. Эмболом называют любой органический либо неорганический материал, который перемещается по кровеносной системе.

Неорганический материал попадает в кровеносную систему при выполнении какой-либо операции. А органическим материалом может быть тромб, вегетация на клапане. При определенных условиях эти органические элементы «отрываются» от стенки сосуда или камеры сердца и, перемещаясь с током крови, могут оказаться в сосудах головного мозга, становясь причиной ишемического инсульта.

Единственная профилактика развития данного инсульта заключается в своевременном проведении профилактических осмотров с выявлением вегетаций или сформированных тромбов и их устранении.

Если дело в аневризме

Профилактика инсульта, причина которого — разрыв сосудов головного мозга, заключается в проведении диспансеризации. Именно при ней и выполнении ультразвукового исследования органов и сосудов можно заподозрить возможность аневризмы сосудов головного мозга.

Также следует контролировать показатели артериального давления, так как частые колебания этих показателей приводят к повреждению сосудистой стенки посредством ряда процессов, происходящих в ее толще, что в конечном итоге приводит к разрыву сосуда и развитию геморрагического инсульта. Образ жизни, физическая активность, пищевые привычки и привычка проходить диспансеризацию — вот простые правила, позволяющие избежать развития инфаркта и инсульта.

Ранее мы рассказывали о том, как полезна для сосудов диетическая рыба навага.

Она ценится в кулинарии за нежное мясо, низкую калорийность и богатый состав питательных веществ. Однако у наваги есть особенности, которые важно учитывать.

— Этот вид рыбы — диетический, в 100 г содержится всего около 70–80 ккал. Она богата белком (легко усваивается организмом), жирными кислотами омега-3 (полезны для сердечно-сосудистой системы), минералами (йод, селен, магний, фосфор), витаминами группы В, А и D, — говорит врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Рустем Садыков — диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom.

Мясо наваги отличается мягкой текстурой и слегка сладковатым вкусом. Рыба идеально подходит для варки, запекания или тушения.

— Некоторые люди отмечают, что при поедании наваги возникают зуд или жжение на губах, — продолжает врач. — Это связано с природными веществами, содержащимися в коже рыбы, которые могут раздражать слизистые оболочки. Эффект исчезает после термической обработки и удаления кожи перед приготовлением.