Надеетесь выиграть миллион в лотерею? Как можно реально привлечь удачу — советует специалист

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Россияне стали покупать больше лотереек: по данным статистики, рост продаж лотерейных билетов в 2024-м вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом. В среднем люди покупают два-три билета и тратят на это около 200 рублей. Эксперты считают, что рост рынка связан с активной рекламой лотерей и расширением ассортимента.

Почему россияне так увлеченно испытывают удачу и скупают лотерейки и как получается, что одним людям везет в жизни, а другим — нет? Наши коллеги из «Доктора Питера» узнали об этом у психолога.

Как прокачать удачу: советы психолога

— Очень многое зависит от того состояния, в котором мы находимся в тот или иной момент времени, — объяснила психолог Анастасия Тахтарова. — Если мы идем на важные переговоры в уверенном состоянии, то шанс на успех в таком случае на порядок выше. Заранее хорошо подготовились к переговорам, заметили возможность, быстро среагировали и обернули это в свою пользу — из всего этого и складывается успех. А еще из упорства, когда при первой неудаче мы не опускаем руки, а двигаемся вперед до тех пор, пока не получим желаемый результат.

Анастасия Тахтарова — преподаватель Московского института психологии (МИП), коуч PCC ICF, магистр психологии, эксперт по развитию soft skills и личной эффективности.

Надо быть внимательным, настойчивым, замечать потенциальные возможности и стараться создавать их самостоятельно, прислушиваясь к собственной интуиции. профессор Ричард Вайзман

Всё это справедливо, когда речь идет о везении в процессе какого-то действия — достижения определенной цели, например. Но как быть с такими ситуациями, когда человек полностью полагается на удачу, например играет в казино, делает ставки на спорт или покупает лотерейные билеты?

Меньше риска

— Люди, покупающие лотерейные билеты, рискуют гораздо меньше, чем любители азартных игр, — поясняет психолог. — Но причины у тех и других одни и те же. Это азарт — потребность испытывать сильные эмоции и мощные приливы адреналина. А еще желание быстро получить всё и сразу: большую сумму денег, квартиру, машину и т. д. Вспомните хотя бы свое волнение, когда вы проверяете билеты. А также причину, по которой вы их купили.

Если с нездоровой потребностью в адреналине нужно обращаться к специалисту, то в желании попытать удачи в лотерее в целом нет ничего страшного, считает эксперт.

— Это как отдать дань богу удачи, — говорит Анастасия Тахтарова. — Кстати, в Древней Греции был такой специальный бог счастливого случая — Кайрос, его почитание было связано с возможностью повлиять на свою судьбу. Но — до определенного предела.

Тревожный сигнал для любителей лотереи

— Если человек не делает больше ничего, кроме покупки лотерейных билетов, не предпринимает никаких усилий для получения желаемого, это может говорить о глубоком неверии в себя, — разъясняет Анастасия Тахтарова. — Причины этого могут быть разными. Возможно, он сдался под напором обстоятельств или страдает от так называемой «выученной беспомощности», когда человек даже не пробует что-то делать. А зачем? Всё равно ничего не получится.

Из такого состояния, конечно, есть выход. Но сначала человеку надо захотеть начать делать по-другому.

— Можно порекомендовать разбить большую цель на небольшие шаги, — продолжает психолог. — Например, сразу заработать столько денег, чтобы купить квартиру, нереально. А что тогда реально? Возможно, начать с того, чтобы поменять работу или проанализировать свои траты. Начать делать то, что сейчас возможно и легко для вас, и хвалить себя за каждый удачный шаг. Тогда и вера в свои силы будет расти.

При этом, конечно, можно продолжать покупать лотерейные билеты, но относиться к этому надо как к игре, что, кстати, увеличивает шансы на успех.

Как стать везунчиком

— Развивать свою способность к везению и прокачивать удачу вполне реально, — говорит психолог. — Ведь везение — это не просто удачный случай. Это правильные настройки нашего мозга. Их можно усилить с помощью работы с подсознанием: научиться настраиваться на волну удачи, привлекать ее осознанно. Сделать это можно с помощью легких и приятных для вас установок, которые вы даете сами себе. Например: «Чем больше я улыбаюсь, тем больше у меня денег, любви и т. д. Чем больше у меня денег, любви и т. д., тем больше я улыбаюсь».

Это очень позитивно само по себе, ведь появляется повод больше улыбаться, отмечает эксперт. Настроение повышается, улучшается гормональный фон, а всё это напрямую влияет на самочувствие и здоровье.

И хоть не сразу, а постепенно мир вокруг тоже начинает становиться всё более дружелюбным и хорошим местом, — говорит психолог. — Попробуйте, у вас получится!

Формула успеха

Выиграть хотят все. Но какова вообще вероятность того, что это получится? Ее посчитал один из ведущих российских математиков, профессор РАН и Сколтеха, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец.

— Допустим, человек получил новогоднюю премию в размере среднего бонуса — это примерно 15–20 тысяч рублей, — объяснял Иван Оселедец. — Если он решит потратить 20% этой суммы на лотерейные билеты, то вероятность остаться в минусе — около 98%, вероятность выйти в небольшой плюс (выигрыш до тысячи рублей) — примерно 1,8%, вероятность крупного выигрыша — менее 0,2%.

Даже математика подсказывает, что лучше потратить премию на подарки близким.

— Это гарантированно принесет больше радости, чем погоня за призрачным лотерейным счастьем! — уверен ученый.

Добавим, что страсть к азартным играм (а лотереи относятся именно к ним) может перерасти в болезнь. Игромания, или же лудомания, — зависимость сродни алкоголизму.

— Есть люди, для которых игра становится страстью, влечением и смыслом жизни, — рассказывал изданию «Доктор Питер» кандидат медицинских наук, психотерапевт Дмитрий Ковпак. — А любую страсть очень сложно держать под контролем, и часто стремление к игре приводит к тяжелым последствиям. Именно поэтому лудоманию сравнивают с алкоголизмом и наркоманией. В погоне за эмоциями человек отказывается от работы, семьи, общения, а понять, что с ним случилось, может зачастую только тогда, когда окажется на самом дне. Хотя болезненная страсть к азартным играм чаще наблюдается у мужчин, у женщин эта зависимость принимает более тяжелые формы: они втягиваются в опасное увлечение в три раза быстрее и тяжелее поддаются лечению. В отличие от мужчин женщины попадают в зависимость от азартных игр в более зрелом возрасте и по другим причинам. Наиболее распространенная из них — личные проблемы, от которых они пытаются уйти в игру.