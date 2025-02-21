Защищает от деменции, сохраняет ясность ума и снижает сахар в крови. Ученые назвали самый полезный сорт чая и самый вредный

Китайский зеленый чай особенно хорош Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В магазинах можно найти огромный ассортимент чая: классические черный и зеленый, молочный улун, травяные, ягодные, с различными добавками и вкусами. У каждого сорта есть свои полезные свойства, говорят ученые. Однако именно зеленый чай эксперты рекомендуют включить в свой ежедневный рацион. Например, он помогает снизить уровень сахара в крови, тем самым предотвращая развитие диабета. Также было доказано, что напиток помогает повысить чувствительность к инсулину, благодаря чему гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, может эффективнее поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Подробности — в материале наших коллег из «Доктора Питера».

Специалисты из Университета Каназавы в Японии в своем исследовании обнаружили еще одно полезное свойство зеленого чая: он защищает мозг в пожилом возрасте. До этого эксперты заявляли о том, что напиток помогает улучшать когнитивные функции, сохраняя память, внимание и концентрацию. Однако японские исследователи решили более детально изучить этот вопрос, сконцентрировавшись на людях старше 65 лет.

В эксперименте приняли участие более 8 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше. Участники предоставили данные о своем ежедневном потреблении зеленого чая и кофе — их просили заполнить специальные опросники, в которых люди рассказывали о своих пищевых привычках.

Кроме того, все добровольцы прошли МРТ-сканирование мозга. Это помогло ученым оценить объем органа, его возможные изменения, а также активность. При анализе данных эксперты сделали поправки на вредные привычки, анамнез и другие факторы.

Результаты показали: зеленый чай помогает сохранять здоровье мозга. Те люди, которые выпивали минимум три чашки напитка в день, имели меньший объем поражения белого вещества по сравнению с теми, кто пил меньше или не пил вовсе.

Белое вещество — компонент центральной нервной системы, состоящий главным образом из пучков аксонов, покрытых миелином. Находится в центральной части головного мозга.

Белое вещество отвечает за сообщения между различными отделами центральной нервной системы посредством передачи нервных импульсов от нейрона к нейрону. То есть выполняет функцию транспортной магистрали, тем самым контролируя скорость сигналов и все процессы.

Ученые также обнаружили, что потребление кофе не оказало существенного влияния на состояние белого вещества.

Из всего исследования эксперты делают главный вывод: зеленый чай нужно включать в ежедневный рацион. Оптимально, если вы будете выпивать 600 миллилитров, то есть примерно три чашки в день.

При этом ученые отмечают, что напиток будет полезен как для молодых, так и для пожилых людей. Зеленый чай оказывает благоприятное воздействие на здоровье мозга, защищает от деменции и в целом помогает чувствовать себя лучше.

От какого чая нужно отказаться

Специалисты из Барселонского автономного университета в Испании провели исследование, в котором изучали, сколько микропластика содержат чайные пакетики. Результаты опубликованы в Science Direct.

В лабораторных условиях ученые тщательно изучали чайные пакетики из нейлона, целлюлозы, полипропилена. Эксперты сканировали материал, используя различные методы, а также расщепляли его, чтобы увидеть происходящие химические реакции. Например, в одном из экспериментов ученым удалось отследить движение наночастиц в пакетиках.

Что в итоге? Оказалось, что некоторые чайные пакетики выделяли миллионы частиц микропластика и нанопластика. Речь идет о пакетиках, которые производятся на полимерной основе. Самый яркий представитель — красивые полупрозрачные пирамидки из нейлона.

Вот несколько выводов ученых.

При заваривании нейлоновые пакетики выделяют 8,18 миллиона частиц на 1 миллилитр напитка. Полипропилен (герметизирующий пластик для склейки пакетиков) выделяет около 1,2 миллиарда частиц на 1 миллилитр. Самые безопасные — пакетики из целлюлозы, обработанной древесины. Они выделяют около 135 миллионов частиц на 1 миллилитр.

— Мельчайшие частицы пластика поглощаются клетками кишечника, достигают кровотока и распространяются по всему организму. Они способны проникать даже в самое ядро клетки, где хранится генетический материал, — комментирует исследование ученых врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Микропластик токсичен и опасен, он может проникать в мозг, сердце и другие органы. Как ранее выяснили ученые, изначально на микропластик реагирует иммунная система. Его частички провоцируют воспаление — это универсальная реакция на любой чужеродный объект в организме. Они также разрушают эндокринную систему, могут навредить будущему ребенку, провоцируют ожирение и рак.

Эксперты советуют как можно реже пить пакетированный чай. Самый лучший вариант — это заваривать рассыпной. Он не только насыщеннее и ароматнее, но еще и принесет пользу здоровью. Черный, зеленый, белый, красный — любой напиток по-своему хорош. Чай продлевает молодость, снижает риск развития онкологии, бодрит, защищает от стресса.