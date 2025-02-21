НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

4 м/c,

зап.

 768мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,51
EUR 92,48
Полеты в Пермь из Ярославля
Апартаменты за 400 тысяч
Плюсы и минусы легкого метро
Масштабная стройка
Опустевший ТЦ
Красотки с конкурса красоты
Закрыли больницу
Обзор нового трамвая
Как отдохнуть зимой по-русски
Здоровье Защищает от деменции, сохраняет ясность ума и снижает сахар в крови. Ученые назвали самый полезный сорт чая и самый вредный

Защищает от деменции, сохраняет ясность ума и снижает сахар в крови. Ученые назвали самый полезный сорт чая и самый вредный

Главное — помнить о мере употребления этого напитка

477
6 комментариев
Китайский зеленый чай особенно хорош | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКитайский зеленый чай особенно хорош | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Китайский зеленый чай особенно хорош

Источник:

В магазинах можно найти огромный ассортимент чая: классические черный и зеленый, молочный улун, травяные, ягодные, с различными добавками и вкусами. У каждого сорта есть свои полезные свойства, говорят ученые. Однако именно зеленый чай эксперты рекомендуют включить в свой ежедневный рацион. Например, он помогает снизить уровень сахара в крови, тем самым предотвращая развитие диабета. Также было доказано, что напиток помогает повысить чувствительность к инсулину, благодаря чему гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, может эффективнее поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Подробности — в материале наших коллег из «Доктора Питера».

Специалисты из Университета Каназавы в Японии в своем исследовании обнаружили еще одно полезное свойство зеленого чая: он защищает мозг в пожилом возрасте. До этого эксперты заявляли о том, что напиток помогает улучшать когнитивные функции, сохраняя память, внимание и концентрацию. Однако японские исследователи решили более детально изучить этот вопрос, сконцентрировавшись на людях старше 65 лет.

В эксперименте приняли участие более 8 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше. Участники предоставили данные о своем ежедневном потреблении зеленого чая и кофе — их просили заполнить специальные опросники, в которых люди рассказывали о своих пищевых привычках.

Кроме того, все добровольцы прошли МРТ-сканирование мозга. Это помогло ученым оценить объем органа, его возможные изменения, а также активность. При анализе данных эксперты сделали поправки на вредные привычки, анамнез и другие факторы.

Результаты показали: зеленый чай помогает сохранять здоровье мозга. Те люди, которые выпивали минимум три чашки напитка в день, имели меньший объем поражения белого вещества по сравнению с теми, кто пил меньше или не пил вовсе.

Белое вещество — компонент центральной нервной системы, состоящий главным образом из пучков аксонов, покрытых миелином. Находится в центральной части головного мозга.

Белое вещество отвечает за сообщения между различными отделами центральной нервной системы посредством передачи нервных импульсов от нейрона к нейрону. То есть выполняет функцию транспортной магистрали, тем самым контролируя скорость сигналов и все процессы.

Ученые также обнаружили, что потребление кофе не оказало существенного влияния на состояние белого вещества.

Из всего исследования эксперты делают главный вывод: зеленый чай нужно включать в ежедневный рацион. Оптимально, если вы будете выпивать 600 миллилитров, то есть примерно три чашки в день.

При этом ученые отмечают, что напиток будет полезен как для молодых, так и для пожилых людей. Зеленый чай оказывает благоприятное воздействие на здоровье мозга, защищает от деменции и в целом помогает чувствовать себя лучше.

От какого чая нужно отказаться

Специалисты из Барселонского автономного университета в Испании провели исследование, в котором изучали, сколько микропластика содержат чайные пакетики. Результаты опубликованы в Science Direct.

В лабораторных условиях ученые тщательно изучали чайные пакетики из нейлона, целлюлозы, полипропилена. Эксперты сканировали материал, используя различные методы, а также расщепляли его, чтобы увидеть происходящие химические реакции. Например, в одном из экспериментов ученым удалось отследить движение наночастиц в пакетиках.

Что в итоге? Оказалось, что некоторые чайные пакетики выделяли миллионы частиц микропластика и нанопластика. Речь идет о пакетиках, которые производятся на полимерной основе. Самый яркий представитель — красивые полупрозрачные пирамидки из нейлона.

Вот несколько выводов ученых.

  1. При заваривании нейлоновые пакетики выделяют 8,18 миллиона частиц на 1 миллилитр напитка.

  2. Полипропилен (герметизирующий пластик для склейки пакетиков) выделяет около 1,2 миллиарда частиц на 1 миллилитр.

  3. Самые безопасные — пакетики из целлюлозы, обработанной древесины. Они выделяют около 135 миллионов частиц на 1 миллилитр.

— Мельчайшие частицы пластика поглощаются клетками кишечника, достигают кровотока и распространяются по всему организму. Они способны проникать даже в самое ядро клетки, где хранится генетический материал, — комментирует исследование ученых врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Микропластик токсичен и опасен, он может проникать в мозг, сердце и другие органы. Как ранее выяснили ученые, изначально на микропластик реагирует иммунная система. Его частички провоцируют воспаление — это универсальная реакция на любой чужеродный объект в организме. Они также разрушают эндокринную систему, могут навредить будущему ребенку, провоцируют ожирение и рак.

Эксперты советуют как можно реже пить пакетированный чай. Самый лучший вариант — это заваривать рассыпной. Он не только насыщеннее и ароматнее, но еще и принесет пользу здоровью. Черный, зеленый, белый, красный — любой напиток по-своему хорош. Чай продлевает молодость, снижает риск развития онкологии, бодрит, защищает от стресса.

— Не пейте чай во время еды. Перерыв между чаепитием и приемом пищи должен быть не менее часа, иначе напиток вытянет из съеденного полезные вещества и организм ничего не усвоит. Идеальная температура чая, при которой лучше начинать пить, — ниже 60 градусов. Это еще горячо, но уже не обжигает, — заключила Зухра Павлова.

ПО ТЕМЕ
Чай Старческая деменция Зеленый чай Полезный чай Чай в пакетиках Повышенный сахар в крови
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Как хорошо было в СССР. Было всего 3 сорта чая: Азербайджанский, Грузинский и Краснодарский. Но из-за всеобщего дефицита они не всегда были доступны для советских граждан. Полезным считался тот чай, который удалось достать. Если не удавалось купить ни какой из них, то полезным считался чай из зверобоя, матьмачехи, лопуха ну или чего удавалось достать.
Гость
1 час
Китайские братья сыпят туда столько химии и пестицидов, а сушиться это на земле в грязи - пейте сами
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление