«Потерять до 10% исходного веса»: что такое интервальное голодание и как оно работает — разбор

Разбираемся с диетологом, что такое интервальное голодание Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Среди множества диет и техник похудения одним из наиболее обсуждаемых способов является интервальное голодание. Существуют разные точки зрения насчет эффективности данного вида похудения. Мы решили разобрать их с диетологом клиники PsyDi Clinic Евгенией Жариковой.

Врач объяснила 76.RU, в чем заключается принцип интервального голодания и стоит ли худеть с помощью него.

— Интервальное голодание — это метод питания, при котором существует период времени, когда человек не употребляет пищу (голодает), и период времени, когда ест (прием пищи). Такой подход называется интервальным, так как питание происходит в определенные промежутки времени, — пояснила Евгения Жарикова.

Этот метод питания получил широкое распространение из-за потенциальной пользы для здоровья. Мол, и вес снижается, и обмен веществ улучшается, и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается.

— Интервальное голодание хорошо еще тем, что может помочь организму очиститься от вредных веществ и токсинов. Когда мы не употребляем пищу в течение определенного времени, организм начинает процесс очищения и восстановления клеток, — рассказала диетолог.

Интервальное голодание может подойти для тех, кто хочет контролировать свой вес и улучшить здоровье. Однако врач настаивает: этот метод питания не стоит применять детям, беременным женщинам, людям с нарушениями в работе пищеварительной системы, а также тем, кто страдает эмоциональными или психологическими проблемами, связанными с питанием.

— Людям с низким давлением тоже не рекомендуется использовать методы интервального голодания, — предостерегла Евгения Жарикова.

Существует несколько видов интервального голодания. Вот самые популярные из них:

16/8. Подразумевает 16 часов голода, 8 часов питания (например, завтрак в 8:00, обед в 12:00, ужин в 16:00, и 16 часов длится период отказа от пищи);

5/2. Заключает в себе 5 дней нормального питания и 2 дня ограниченного питания;

Eat-Stop-Eat . Режим полного голодания в течение 24 часов 1–2 раза в неделю;

Warrior Diet. Подразумевает 20 часов голодания и 4 часа питания (например, завтрак в 8:00, обед в 12:00 и отказ от еды в течение 20 часов).

— В период приема пищи важно употреблять разнообразную и питательную еду, включая в рацион фрукты, овощи, белки, здоровые жиры и углеводы. Время может быть разным, в зависимости от выбранного метода питания, важно помнить о соблюдении интервалов голодания и питания в указанные временные рамки, — объяснила диетолог.

Как утверждает специалист, при интервальном голодании следует избегать продуктов, богатых сахаром, насыщенных жирами и простыми углеводами. Необходимо пить достаточное количество воды во время периода голодания. Не рекомендуется употреблять алкоголь, это может нарушить общий режим диеты и метаболизм. Стоит помнить, что человек может набрать вес, если его потребление калорий превысит их расход.

Длительность использования данной диеты варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев, зависит от состояния здоровья человека и поставленных целей.

— Максимальный вес, который можно снизить при интервальном голодании, определяется исходя из многих факторов, включая начальный вес, образ жизни, физическую активность и так далее, — объяснила Евгения Жарикова.

Некоторые люди могут потерять до 10% своего исходного веса за несколько месяцев интервального голодания. Необходимо помнить, что результаты индивидуальны и могут сильно различаться. Евгения Жарикова диетолог

По словам диетолога, при правильном соблюдении интервалов питания первые изменения можно заметить уже через 2–3 недели. Однако такая диета не является универсальным методом похудения.