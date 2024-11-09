«Потерять до 10% исходного веса»: что такое интервальное голодание и как оно работает — разбор

Среди множества диет и техник похудения одним из наиболее обсуждаемых способов является интервальное голодание. Существуют разные точки зрения насчет эффективности данного вида похудения. Мы решили разобрать их с диетологом клиники PsyDi Clinic Евгенией Жариковой.
Врач объяснила 76.RU, в чем заключается принцип интервального голодания и стоит ли худеть с помощью него.
— Интервальное голодание — это метод питания, при котором существует период времени, когда человек не употребляет пищу (голодает), и период времени, когда ест (прием пищи). Такой подход называется интервальным, так как питание происходит в определенные промежутки времени, — пояснила Евгения Жарикова.
Этот метод питания получил широкое распространение из-за потенциальной пользы для здоровья. Мол, и вес снижается, и обмен веществ улучшается, и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается.
— Интервальное голодание хорошо еще тем, что может помочь организму очиститься от вредных веществ и токсинов. Когда мы не употребляем пищу в течение определенного времени, организм начинает процесс очищения и восстановления клеток, — рассказала диетолог.
Интервальное голодание может подойти для тех, кто хочет контролировать свой вес и улучшить здоровье. Однако врач настаивает: этот метод питания не стоит применять детям, беременным женщинам, людям с нарушениями в работе пищеварительной системы, а также тем, кто страдает эмоциональными или психологическими проблемами, связанными с питанием.
— Людям с низким давлением тоже не рекомендуется использовать методы интервального голодания, — предостерегла Евгения Жарикова.
Существует несколько видов интервального голодания. Вот самые популярные из них:
16/8. Подразумевает 16 часов голода, 8 часов питания (например, завтрак в 8:00, обед в 12:00, ужин в 16:00, и 16 часов длится период отказа от пищи);
5/2. Заключает в себе 5 дней нормального питания и 2 дня ограниченного питания;
Eat-Stop-Eat. Режим полного голодания в течение 24 часов 1–2 раза в неделю;
Warrior Diet. Подразумевает 20 часов голодания и 4 часа питания (например, завтрак в 8:00, обед в 12:00 и отказ от еды в течение 20 часов).
— В период приема пищи важно употреблять разнообразную и питательную еду, включая в рацион фрукты, овощи, белки, здоровые жиры и углеводы. Время может быть разным, в зависимости от выбранного метода питания, важно помнить о соблюдении интервалов голодания и питания в указанные временные рамки, — объяснила диетолог.
Как утверждает специалист, при интервальном голодании следует избегать продуктов, богатых сахаром, насыщенных жирами и простыми углеводами. Необходимо пить достаточное количество воды во время периода голодания. Не рекомендуется употреблять алкоголь, это может нарушить общий режим диеты и метаболизм. Стоит помнить, что человек может набрать вес, если его потребление калорий превысит их расход.
Длительность использования данной диеты варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев, зависит от состояния здоровья человека и поставленных целей.
— Максимальный вес, который можно снизить при интервальном голодании, определяется исходя из многих факторов, включая начальный вес, образ жизни, физическую активность и так далее, — объяснила Евгения Жарикова.
Некоторые люди могут потерять до 10% своего исходного веса за несколько месяцев интервального голодания. Необходимо помнить, что результаты индивидуальны и могут сильно различаться.
По словам диетолога, при правильном соблюдении интервалов питания первые изменения можно заметить уже через 2–3 недели. Однако такая диета не является универсальным методом похудения.
Перед тем как начать интервальное голодание, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские показания или ограничения в питании.