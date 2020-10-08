Больше 800 человек в больницах: в Ярославской области ухудшилась статистика по коронавирусу

В Ярославской области продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. На утро 8 октября зафиксирован очередной антирекорд последних месяцев — 67 новых заболевших за сутки. Мы возвращаемся к весенним цифрам, когда весь город сидел на самоизоляции, боясь выйти из дома. По данным оперштаба, сегодня в регионе зафиксирована новая смерть — скончался 52-летний мужчина. При этом выписаны с больничных 113 человек.

— В‌ ‌Ярославской‌ ‌области‌ ‌с начала пандемии выявлено‌ ‌9064 положительных теста на COVID-19,‌ выздоровели за всё время‌ 8484 человека, умерли 48 заразившихся.