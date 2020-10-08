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Больше 800 человек в больницах: в Ярославской области ухудшилась статистика по коронавирусу

Актуальные данные на утро 8 октября

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С середины сентября статистика начала ухудшаться по всей стране

С середины сентября статистика начала ухудшаться по всей стране

В Ярославской области от коронавируса умер 52-летний мужчина

В Ярославской области продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. На утро 8 октября зафиксирован очередной антирекорд последних месяцев — 67 новых заболевших за сутки. Мы возвращаемся к весенним цифрам, когда весь город сидел на самоизоляции, боясь выйти из дома. По данным оперштаба, сегодня в регионе зафиксирована новая смерть — скончался 52-летний мужчина. При этом выписаны с больничных 113 человек.

— В‌ ‌Ярославской‌ ‌области‌ ‌с начала пандемии выявлено‌ ‌9064 положительных теста на COVID-19,‌ выздоровели за всё время‌ 8484 человека, умерли 48 заразившихся.

Заметно выросло число заболевших, попадающих в COVID-отделения региона — в стационарах находятся 805 человек. Из них 588 ещё не включены в статистику по коронавирусу, так как пока только ожидают результаты тестов, уже страдая от симптомов инфекции.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 11 493 положительных теста на коронавирус, 7054 выздоровевших и 191 умерший.

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