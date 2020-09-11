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Тема дняОткуда смотреть салют в честь 1010-летия Ярославля

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Увидеть салют в День города в Ярославле можно будет с двух точек

Где и во сколько будут запускать фейерверк

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Завтра салют будут запускать с набережной в «Коровниках»

Завтра салют будут запускать с набережной в «Коровниках»

Увидеть салют в День города можно будет с двух точек

В субботу, 12 сентября, в Ярославле запускать праздничный салют в честь 1010-летия города решили из непривычного для горожан места — с набережной реки Волга в «Коровниках» (обычно его запускают с баржи на реке с территории центрального пляжа). Поэтому, чтобы посмотреть салют, нужно выбирать новые места.

— Увидеть праздничный салют можно будет с двух точек, — поделились советом с горожанами в мэрии Ярославля. — Его смотреть можно со Стрелки или Которосльной набережной.

Праздничный салют запланирован на 21:00. Чтобы все смогли после этого разъехаться по домам, в городе изменили расписание общественного транспорта и ввели спецмаршруты. Ранее мы уже публиковали полную программу Дня города.

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День городапраздниксалют
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