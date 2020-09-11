Увидеть салют в День города в Ярославле можно будет с двух точек

В субботу, 12 сентября, в Ярославле запускать праздничный салют в честь 1010-летия города решили из непривычного для горожан места — с набережной реки Волга в «Коровниках» (обычно его запускают с баржи на реке с территории центрального пляжа). Поэтому, чтобы посмотреть салют, нужно выбирать новые места.



— Увидеть праздничный салют можно будет с двух точек, — поделились советом с горожанами в мэрии Ярославля. — Его смотреть можно со Стрелки или Которосльной набережной.



Праздничный салют запланирован на 21:00. Чтобы все смогли после этого разъехаться по домам, в городе изменили расписание общественного транспорта и ввели спецмаршруты. Ранее мы уже публиковали полную программу Дня города.

