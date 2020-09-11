Уехать после салюта: в Ярославле в День города запустят специальные маршруты транспорта

В субботу, 12 сентября, в Ярославле общественный транспорт будет работать дольше. Также власти решили ввести дополнительные автобусные маршруты, чтобы вечером после салюта в честь Дня города все смогли разъехаться по домам (программа Дня города).



— Размер платы за перевозку пассажиров и провоз багажа будет составлять 28 рублей, также будут действовать проездные билеты долговременного пользования с предоставлением всех действующих льгот по оплате проезда, — сообщили в мэрии Ярославля.



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От остановочного пункта «Площадь Волкова»: