Уехать после салюта: в Ярославле в День города запустят специальные маршруты транспорта

В Ярославле в День города запустят специальные маршруты транспорта
В субботу, 12 сентября, в Ярославле общественный транспорт будет работать дольше. Также власти решили ввести дополнительные автобусные маршруты, чтобы вечером после салюта в честь Дня города все смогли разъехаться по домам (программа Дня города).
— Размер платы за перевозку пассажиров и провоз багажа будет составлять 28 рублей, также будут действовать проездные билеты долговременного пользования с предоставлением всех действующих льгот по оплате проезда, — сообщили в мэрии Ярославля.
Последние рейсы троллейбусов
От остановочного пункта «Площадь Волкова»:
— № 1 «Ярославль Главный — ЯШЗ» в 21:23, 21:35, 21:49.
От остановочного пункта «Красная площадь»:
— № 9 «Улица Нефтяников — ЯШЗ» в сторону Московского проспекта в 21:27, 21:42.
От остановочного пункта «Богоявленская площадь»:
— № 5 «Улица Рыкачёва — Богоявленская площадь» в сторону улицы Рыкачёва в 21:17, 21:36.
От остановочного пункта «Торговый переулок»:
— № 8 «Улица Волгоградская — Торговый переулок» в 21:14, 21:38.
Последние рейсы автобусов
От остановочного пункта «Богоявленская площадь»:
— № 4 «Богоявленская площадь — посёлок Куйбышева» в 21:13, 21:30, 21:40, 22:00, 22:15, 22:40, 22:50;
— № 4К «Богоявленская площадь — улица Спортивная» в 21:25, 21:45, 22:05, 22:35, 22:45;
— № 13 «Богоявленская площадь — 5 МКР» в 21:35, 21:55, 22:21, 22:38, 22:55;
— № 41Б «Богоявленская площадь — улица Индустриальная» в 21:17, 21:28, 22:27, 22:39;
— № 41К «Богоявленская площадь — улица Светлая» в 21:00, 21:23, 21:41, 21:51, 22:06, 22:16, 22:32, 22:51, 23:00.
От остановочного пункта «Торговый переулок»:
— № 6Т «Торговый переулок — НЗКИ» в 21:15, 21:45, 22:15, 22:47;
— № 11Т «Торговый переулок — 15 МКР» в 21:25, 21:35, 21:50, 22:05, 22:20, 22:40, 22:55;
— № 44К «Торговый переулок — улица Чкалова» в 21:01, 21:09, 21:18, 21:27, 21:36, 21:43, 21:52, 21:59, 22:07;
— № 12 «Нижний посёлок — Торговый переулок» в 21:17, 21:31, 22:10;
— № 9Т «Торговый переулок — ЯЗХМ» в 21:20, 21:40, 22:00;
— № 32Т «Торговый переулок — улица Сахарова» в 21:22, 21:55, 22:30.
От остановочного пункта «ЯШЗ»:
— № 24 «ЯШЗ — Долматово» в 21:30.
От остановочного пункта «Красная площадь»:
— № 21 «Красная площадь — Очапки» в 21:24.
Дополнительные автобусы
От Богоявленской площади:
— № 4К «Богоявленская площадь — улица Спортивная»;
— № 41К «Богоявленская площадь — улица Светлая».
От Торгового переулка:
— № 6Т «Торговый переулок — НЗКИ»;
— № 9Т «Торговый переулок — ЯЗХМ»;
— № 11Т «Торговый переулок — 15 МКР»;
— № 32Т «Торговый переулок — улица Сахарова».