Пустят пока не всех: в Ярославской области разрешили спортивные матчи

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о новых послаблениях коронавирусных ограничений. Они касаются проведения спортивных матчей.



— В социальных сетях ежедневно получал от вас комментарии и сообщения с просьбой разрешить спортивные мероприятия. Особенно переживали болельщики футбольного клуба «Шинник» и фанаты «Локомотива». Хоккей и футбол — страсть многих ярославцев. Долгое время не могли пойти вам навстречу. Но сейчас, когда Министерство спорта совместно с Роспотребнадзором детально проработали регламент проведения соревнований, считаем возможным разрешить их проведение с учетом соблюдения всех необходимых противовирусных мер, — сообщил глава региона.

