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Пустят пока не всех: в Ярославской области разрешили спортивные матчи

Об этом сообщил губернатор

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В Ярославской области зрителям разрешат приходить на спортивные матчи

В Ярославской области зрителям разрешат приходить на спортивные матчи

На спортивные матчи пустят зрителей

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о новых послаблениях коронавирусных ограничений. Они касаются проведения спортивных матчей.

— В социальных сетях ежедневно получал от вас комментарии и сообщения с просьбой разрешить спортивные мероприятия. Особенно переживали болельщики футбольного клуба «Шинник» и фанаты «Локомотива». Хоккей и футбол — страсть многих ярославцев. Долгое время не могли пойти вам навстречу. Но сейчас, когда Министерство спорта совместно с Роспотребнадзором детально проработали регламент проведения соревнований, считаем возможным разрешить их проведение с учетом соблюдения всех необходимых противовирусных мер, — сообщил глава региона.

Правда, пока загрузка трибун не должна превышать 30%. Но, возможно, вскоре это условие изменится.

— Окончательное решение о допустимом количестве зрителей для каждого мероприятия будет приниматься с учетом рекомендаций общероссийской федерации по соответствующему виду спорта, — добавил Миронов.

Напомним, в области продолжает действовать масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий и некоторые другие ограничения.

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