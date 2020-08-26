Пустят пока не всех: в Ярославской области разрешили спортивные матчи

На спортивные матчи пустят зрителей
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о новых послаблениях коронавирусных ограничений. Они касаются проведения спортивных матчей.
— В социальных сетях ежедневно получал от вас комментарии и сообщения с просьбой разрешить спортивные мероприятия. Особенно переживали болельщики футбольного клуба «Шинник» и фанаты «Локомотива». Хоккей и футбол — страсть многих ярославцев. Долгое время не могли пойти вам навстречу. Но сейчас, когда Министерство спорта совместно с Роспотребнадзором детально проработали регламент проведения соревнований, считаем возможным разрешить их проведение с учетом соблюдения всех необходимых противовирусных мер, — сообщил глава региона.
Правда, пока загрузка трибун не должна превышать 30%. Но, возможно, вскоре это условие изменится.
— Окончательное решение о допустимом количестве зрителей для каждого мероприятия будет приниматься с учетом рекомендаций общероссийской федерации по соответствующему виду спорта, — добавил Миронов.
Напомним, в области продолжает действовать масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий и некоторые другие ограничения.