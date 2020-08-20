В ярославском детском саду коронавирус нашли у одного из родителей. Садик на карантин не закрыли

Ярославский детсад не закрыли на карантин после выявления там COVID
Если у родителя выявят коронавирус, группу детсада, куда ходит его ребенок, закроют на карантин? Видимо, эта мера борьбы с COVID уже себя изжила. В редакцию 76.RU обратился житель Ярославля, чей ребенок ходит в детский сад № 30. Читатель поделился странной историей, которая произошла в детском учреждении.
— 14 августа поступила информация от одного из родителей о том, что у него обнаружен коронавирус. Руководство детсада сообщило об этом в Роспотребнадзор и департамент образования. Сегодня уже 20 августа, но ни детский сад, ни группу, в которую ходит ребенок заболевшего родителя, не закрывают, — рассказал читатель 76.RU.
Мы обратились в департамент образования, чтобы подробнее узнать о ситуации. Факт заболевания у родителя одного из малышей редакции 76.RU подтвердили.
— 13 августа в 16:00 направлена информация о положительном тесте на ковид у родителя (папы). Дети данного родителя на следующий день не были допущены в группу. Была проведена дезинфекция, о ситуации сообщено в Роспотребнадзор. За детьми группы ежедневно идет усиленный контроль медицинского работника. Родители в группу не заходили, встречали детей на улице. Новой информации по заболевшим в департамент образования мэрии Ярославля не поступало. Дети и супруга заболевшего мужчины направлены на сдачу теста, — прокомментировали случившееся в департаменте образования.
О том, почему группу, как это делалось раньше в других садиках, не закрыли на карантин, в департаменте не ответили. А вот в детсаду ситуацию прояснили:
— По новому распоряжению Роспотребнадзора группу закрывают только тогда, когда заболевает ребенок. Из-за болезни родителей на карантин никого не отправляют.