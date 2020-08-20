В ярославском детском саду коронавирус нашли у одного из родителей. Садик на карантин не закрыли

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Мы обратились в департамент образования, чтобы подробнее узнать о ситуации. Факт заболевания у родителя одного из малышей редакции 76.RU подтвердили.

— 13 августа в 16:00 направлена информация о положительном тесте на ковид у родителя (папы). Дети данного родителя на следующий день не были допущены в группу. Была проведена дезинфекция, о ситуации сообщено в Роспотребнадзор. За детьми группы ежедневно идет усиленный контроль медицинского работника. Родители в группу не заходили, встречали детей на улице. Новой информации по заболевшим в департамент образования мэрии Ярославля не поступало. Дети и супруга заболевшего мужчины направлены на сдачу теста, — прокомментировали случившееся в департаменте образования.

О том, почему группу, как это делалось раньше в других садиках, не закрыли на карантин, в департаменте не ответили. А вот в детсаду ситуацию прояснили:

— По новому распоряжению Роспотребнадзора группу закрывают только тогда, когда заболевает ребенок. Из-за болезни родителей на карантин никого не отправляют.