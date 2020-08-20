20 августа четверг
СЕЙЧАС +14°С
usd 73.77
eur 87.43
Тема дняПодорожает коммуналка

Все новости

Все новости

В ярославском детском саду коронавирус нашли у одного из родителей. Садик на карантин не закрыли

Как это объяснило руководство учреждения

1 341
3Обсудить

Поделиться

Ярославский садик № 30 не закрыли на карантин после обнаружения у родителя COVID

Ярославский садик № 30 не закрыли на карантин после обнаружения у родителя COVID

Ярославский детсад не закрыли на карантин после выявления там COVID

Если у родителя выявят коронавирус, группу детсада, куда ходит его ребенок, закроют на карантин? Видимо, эта мера борьбы с COVID уже себя изжила. В редакцию 76.RU обратился житель Ярославля, чей ребенок ходит в детский сад № 30. Читатель поделился странной историей, которая произошла в детском учреждении.

— 14 августа поступила информация от одного из родителей о том, что у него обнаружен коронавирус. Руководство детсада сообщило об этом в Роспотребнадзор и департамент образования. Сегодня уже 20 августа, но ни детский сад, ни группу, в которую ходит ребенок заболевшего родителя, не закрывают, — рассказал читатель 76.RU.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине Всё о коронавирусе и карантине

Мы обратились в департамент образования, чтобы подробнее узнать о ситуации. Факт заболевания у родителя одного из малышей редакции 76.RU подтвердили.

— 13 августа в 16:00 направлена информация о положительном тесте на ковид у родителя (папы). Дети данного родителя на следующий день не были допущены в группу. Была проведена дезинфекция, о ситуации сообщено в Роспотребнадзор. За детьми группы ежедневно идет усиленный контроль медицинского работника. Родители в группу не заходили, встречали детей на улице. Новой информации по заболевшим в департамент образования мэрии Ярославля не поступало. Дети и супруга заболевшего мужчины направлены на сдачу теста, — прокомментировали случившееся в департаменте образования.

О том, почему группу, как это делалось раньше в других садиках, не закрыли на карантин, в департаменте не ответили. А вот в детсаду ситуацию прояснили:

— По новому распоряжению Роспотребнадзора группу закрывают только тогда, когда заболевает ребенок. Из-за болезни родителей на карантин никого не отправляют.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ярославльдетсадкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!