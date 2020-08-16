«Шашлык и море с медузой»: ярославцы ругаются из-за отдыха на русском юге

В конце лета особенно хочется вырваться на море. Увы, из-за пандемии выбор курортов невелик. Многие уехали на русский юг, но понравилось там далеко не всем.



Ярославцы спорят о сервисе, стоимости и комфортности отдыха на Черном море.

Гость:



— Инфраструктура на фото — просто класс. Уже и не хочется.

Любовь:

— Да все там хорошо. Прекрасно отдохнули с двумя детьми в Крыму.

Гость:

— Не понимаю людей, которые ездят в Судак по 100 раз и хвалятся тем, что им нравится. Ну нравится, так не позорьтесь, с вами и поговорить не о чем. Выпучите глаза при упоминании Памуккале, Афин, Стамбула. Конечно, у вас интересней — шашлык и море с медузой.