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«Шашлык и море с медузой»: ярославцы ругаются из-за отдыха на русском юге

Жители Ярославля высказались об отдыхе на Чёрном море

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На русском юге нравится не всем

На русском юге нравится не всем

Ярославцы спорят из-за качества отдыха на русском юге

В конце лета особенно хочется вырваться на море. Увы, из-за пандемии выбор курортов невелик. Многие уехали на русский юг, но понравилось там далеко не всем.

Ярославцы спорят о сервисе, стоимости и комфортности отдыха на Черном море.

Гость:

— Инфраструктура на фото — просто класс. Уже и не хочется.

Любовь:

— Да все там хорошо. Прекрасно отдохнули с двумя детьми в Крыму.

Гость:

— Не понимаю людей, которые ездят в Судак по 100 раз и хвалятся тем, что им нравится. Ну нравится, так не позорьтесь, с вами и поговорить не о чем. Выпучите глаза при упоминании Памуккале, Афин, Стамбула. Конечно, у вас интересней — шашлык и море с медузой.

Гость:

— Турцию открыли, если что, зачем в отстое деньги оставлять?

Гость:

— Вот и натащат заразы в город. Они отдохнули — а остальные страдай.

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Ярославльморерусский юг
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