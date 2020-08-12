«Мы не хотим форсировать»: в Ярославской области продлили ограничительные меры по коронавирусу

В Ярославской области продлили ограничительные меры по коронавирусу
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области продлил ограничительные меры до
— Мы не хотим форсировать ситуацию с переходом к третьему этапу снятия ограничений, — сообщил официальный представитель регионального оперштаба. — Уже возобновлена деятельность объектов торговли, учреждений дополнительного образования, культуры, досуга, и сейчас важно отследить в динамике распространение инфекции. Необходимо не допустить отката назад, поэтому в области пока сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Снимать его будем, только когда убедимся, что это полностью безопасно для жителей региона.
Как и прежде, деятельность организаций и предприятий возможна только при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более
Напомним, в Ярославской области также сохраняется до особого распоряжения масочный режим. Это значит, что жители обязаны использовать маски поездках на общественном транспорте и при нахождении в любых общественных местах, в том числе магазинах, аптеках и банках. За нарушение предусмотрен штраф.
По данным на 12 августа, в Ярославской области от коронавируса умер ещё один человек. Подробные цифры статистики.