12 августа среда
СЕЙЧАС +18°С
usd 73.15
eur 85.92
Тема дняКак дети будут учиться с 20 сентября

Все новости

Все новости

«Мы не хотим форсировать»: в Ярославской области продлили ограничительные меры по коронавирусу

В каком режиме будем дальше жить

548
Обсудить

Поделиться

Не забываем соблюдать меры предосторожности

Не забываем соблюдать меры предосторожности

В Ярославской области продлили ограничительные меры по коронавирусу

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области продлил ограничительные меры до 18 августа.

— Мы не хотим форсировать ситуацию с переходом к третьему этапу снятия ограничений, — сообщил официальный представитель регионального оперштаба. — Уже возобновлена деятельность объектов торговли, учреждений дополнительного образования, культуры, досуга, и сейчас важно отследить в динамике распространение инфекции. Необходимо не допустить отката назад, поэтому в области пока сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Снимать его будем, только когда убедимся, что это полностью безопасно для жителей региона.

Как и прежде, деятельность организаций и предприятий возможна только при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно.

Напомним, в Ярославской области также сохраняется до особого распоряжения масочный режим. Это значит, что жители обязаны использовать маски поездках на общественном транспорте и при нахождении в любых общественных местах, в том числе магазинах, аптеках и банках. За нарушение предусмотрен штраф.

По данным на 12 августа, в Ярославской области от коронавируса умер ещё один человек. Подробные цифры статистики.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирусМасочный режим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!