Дорогие читатели, мы продолжаем наш проект «Фронтовой инстаграм». В нем мы рассказываем истории снимков, сделанных нашими земляками во время Великой Отечественной войны. Фотографии тех лет, хранящиеся в семейных архивах со всей страны, мы публикуем в инстаграме «Первый фронтовой» — подписывайтесь!
О семейной паре, которую горести войны сплотили на всю жизнь, рассказала их внучка Людмила Антонова. Мы решили опубликовать эту историю.
Близкие, но такие разные
Иван Акимович и Ираида Александровна. У них была значительная разница в возрасте и характере, но после трёх дней знакомства они прожили вместе больше 55 лет.
Он — ярый коммунист. Она — украдкой бегающая в церковь и всегда крестившая его спину перед дорогой. Дома на комоде бюстик Ленина, который я обязательно протирала одеколоном дедушки. А в уголке комнаты бабушки — иконы.
Он на фронте. Она в тылу. Оба прошли войну теряя и превозмогая. Оба никогда не рассказывали мне о ней. Но праздник 9 Мая для всей семьи был самым главным днём в году.
Они не говорили о войне
Он — о том, что был тяжело ранен. Об этом напоминала лишь его бессменная трость.
Она — о том, что похоронила двух новорожденных детей. Об этом напоминали маленькие могилки на кладбище, куда мы обязательно заходили с цветами.
Про картофельные очистки, лебеду и фугаски, которые бабушка вместе с другими женщинами тушили, спасая старый Менделеевский завод, рассказывали родственники.
Суровый нрав деда и любовь к военному порядку приводили в трепет не только близких, но и жителей поселка Константиновский, где после войны он возглавлял милицию.
Жизненный урок
Но почему-то я его характера не ощущала. Однажды решив найти бумагу для рисования, я обнаружила в потайном месте его командирскую кожаную сумку. А в ней — пистолет, бумагу и химический карандаш. Конечно, мне казалось, что отсутствие нескольких листочков и карандаша никто не заметит. Никто и не заметил. Кроме него. Помню, что все в доме приготовились к буре, а он прихрамывая принес мне из кухни конфету и сказал тихо: «Раз в год и лопата стреляет».
И все. Больше нигде и никогда эту секретную сумку я не находила.
Зато на всю жизнь запомнила отношение деда к оружию и вообще ко всему, что может навредить человеку.
Сильные. Добрые. Широкие. Мудрые.
Горжусь.
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