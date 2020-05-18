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Суровый характер Ивана Акимовича не ощущала на себе только его маленькая внучка

Суровый характер Ивана Акимовича не ощущала на себе только его маленькая внучка

Дорогие читатели, мы продолжаем наш проект «Фронтовой инстаграм». В нем мы рассказываем истории снимков, сделанных нашими земляками во время Великой Отечественной войны. Фотографии тех лет, хранящиеся в семейных архивах со всей страны, мы публикуем в инстаграме «Первый фронтовой» — подписывайтесь!

О семейной паре, которую горести войны сплотили на всю жизнь, рассказала их внучка Людмила Антонова. Мы решили опубликовать эту историю.

Близкие, но такие разные

Иван Акимович и Ираида Александровна. У них была значительная разница в возрасте и характере, но после трёх дней знакомства они прожили вместе больше 55 лет.


Он — ярый коммунист. Она — украдкой бегающая в церковь и всегда крестившая его спину перед дорогой. Дома на комоде бюстик Ленина, который я обязательно протирала одеколоном дедушки. А в уголке комнаты бабушки — иконы.

Он на фронте. Она в тылу. Оба прошли войну теряя и превозмогая. Оба никогда не рассказывали мне о ней. Но праздник 9 Мая для всей семьи был самым главным днём в году.

Они не говорили о войне

Он — о том, что был тяжело ранен. Об этом напоминала лишь его бессменная трость.


Она — о том, что похоронила двух новорожденных детей. Об этом напоминали маленькие могилки на кладбище, куда мы обязательно заходили с цветами.

Про картофельные очистки, лебеду и фугаски, которые бабушка вместе с другими женщинами тушили, спасая старый Менделеевский завод, рассказывали родственники.

Суровый нрав деда и любовь к военному порядку приводили в трепет не только близких, но и жителей поселка Константиновский, где после войны он возглавлял милицию.

Жизненный урок

Но почему-то я его характера не ощущала. Однажды решив найти бумагу для рисования, я обнаружила в потайном месте его командирскую кожаную сумку. А в ней — пистолет, бумагу и химический карандаш. Конечно, мне казалось, что отсутствие нескольких листочков и карандаша никто не заметит. Никто и не заметил. Кроме него. Помню, что все в доме приготовились к буре, а он прихрамывая принес мне из кухни конфету и сказал тихо: «Раз в год и лопата стреляет».

И все. Больше нигде и никогда эту секретную сумку я не находила.

Зато на всю жизнь запомнила отношение деда к оружию и вообще ко всему, что может навредить человеку.


Сильные. Добрые. Широкие. Мудрые.
Горжусь.

Друзья, если вы хотите, чтобы мы написали и о вашем славном родственнике, воевавшем на фронтах Великой Отечественной войны, присылайте нам свои рассказы и фото. Главное условие — фото должно быть не просто портретным снимком. На нем должен быть запечатлен кусочек жизни со своей историей. Если у вас есть такие фотографии, напишите нам на редакционную почту 76.RU 76@rugion.ru или в мессенджеры по номеру +7 905 645–92–32 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна увидеть историю и людей, благодаря которым случилась Победа.

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"Фронтовой инстаграмм"ВОВЯрославльветеран войны
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