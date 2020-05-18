

Он — ярый коммунист. Она — украдкой бегающая в церковь и всегда крестившая его спину перед дорогой. Дома на комоде бюстик Ленина, который я обязательно протирала одеколоном дедушки. А в уголке комнаты бабушки — иконы.



Он на фронте. Она в тылу. Оба прошли войну теряя и превозмогая. Оба никогда не рассказывали мне о ней. Но праздник 9 Мая для всей семьи был самым главным днём в году.



Они не говорили о войне

Он — о том, что был тяжело ранен. Об этом напоминала лишь его бессменная трость.





Она — о том, что похоронила двух новорожденных детей. Об этом напоминали маленькие могилки на кладбище, куда мы обязательно заходили с цветами.



Про картофельные очистки, лебеду и фугаски, которые бабушка вместе с другими женщинами тушили, спасая старый Менделеевский завод, рассказывали родственники.



Суровый нрав деда и любовь к военному порядку приводили в трепет не только близких, но и жителей поселка Константиновский, где после войны он возглавлял милицию.

Жизненный урок

Но почему-то я его характера не ощущала. Однажды решив найти бумагу для рисования, я обнаружила в потайном месте его командирскую кожаную сумку. А в ней — пистолет, бумагу и химический карандаш. Конечно, мне казалось, что отсутствие нескольких листочков и карандаша никто не заметит. Никто и не заметил. Кроме него. Помню, что все в доме приготовились к буре, а он прихрамывая принес мне из кухни конфету и сказал тихо: «Раз в год и лопата стреляет».

