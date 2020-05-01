Ярославцам пригрозили наказанием за нарушение особого противопожарного режима, который был введен в регионе с 30 апреля на 21 день указом губернатора. В этот период наложен запрет на всё то, чем привыкли радовать себя жители области на майские праздники: походы в лес, разведение костров, жаренье шашлыков. Также нельзя сжигать мусор в лесу, жечь траву на участках, примыкающих к зеленой зоне.



— Особый противопожарный режим вводится в связи с повышением температур и из-за большого количества палов травы, — пояснил заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

