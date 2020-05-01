Ярославцам пригрозили наказанием за нарушение особого противопожарного режима, который был введен в регионе с 30 апреля на 21 день указом губернатора. В этот период наложен запрет на всё то, чем привыкли радовать себя жители области на майские праздники: походы в лес, разведение костров, жаренье шашлыков. Также нельзя сжигать мусор в лесу, жечь траву на участках, примыкающих к зеленой зоне.
— Особый противопожарный режим вводится в связи с повышением температур и из-за большого количества палов травы, — пояснил заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.
Как сообщил директор областного департамента лесного хозяйства Николай Савельев, инспекторы усилят работу по патрулированию территории региона. Особое внимание будет уделено местам массового отдыха, дачным и садоводческим кооперативам, прилегающим к лесным массивам. Нарушителей будут наказывать. За невыполнение правил пожарной безопасности для граждан предусмотрен штраф — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
Если вы заметите лесной пожар или горящую траву, сообщите об этом по телефону прямой линии: 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный.
Напомним, в Ярославле противопожарный режим ввели еще раньше — с 15 апреля.