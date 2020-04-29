Майские демонстрации и «монстрация» в этом году попали под удар коронавируса так же, как и многие массовые мероприятия. Но праздники не отменяются. Всё перенесут в онлайн-формат. Мы поговорили с организаторами о том, какие планы они строят на Первомай-2020.



— Мы ещё обсуждаем стратегию, — поделился организатор ярославской «монстрации» Андрей Алексеев. — Скорее всего, будет сочетание онлайн и офлайн-форм. Другими словами, будет «кто во что горазд»!

Лидер регионального отделения КПРФ Александр Воробьев рассказал, что демонстрация в этом году будет полностью перенесена на онлайн-платформу Zoom.