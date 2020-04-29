Майские демонстрации и «монстрация» в этом году попали под удар коронавируса так же, как и многие массовые мероприятия. Но праздники не отменяются. Всё перенесут в онлайн-формат. Мы поговорили с организаторами о том, какие планы они строят на Первомай-2020.
— Мы ещё обсуждаем стратегию, — поделился организатор ярославской «монстрации» Андрей Алексеев. — Скорее всего, будет сочетание онлайн и офлайн-форм. Другими словами, будет «кто во что горазд»!
Лидер регионального отделения КПРФ Александр Воробьев рассказал, что демонстрация в этом году будет полностью перенесена на онлайн-платформу Zoom.
— Мы будем транслировать фото с празднований прошлых лет и общаться в режиме реального времени, — рассказал депутат. — Планируем устроить подобный фотофлешмоб в социальных сетях. Пока думаем над общим хештегом, с которым нужно будет выкладывать снимки.
В мэрии подтвердили, что массовых гуляний на майские праздники не будет.
— Официально заявок на проведение каких-либо мероприятий от политических партий и общественных объединений не поступало, — уточнили в пресс-службе администрации Ярославля.
Отказаться от майских уличных гуляний пришлось из-за распространения в Ярославской области коронавируса. Число людей с подтвержденным COVID-19 на сегодняшний день уже достигло отметки в 456.