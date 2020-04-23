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В Ярославле могут построить модульный корпус для больных коронавирусом

В Ярославле могут построить модульный корпус для больных коронавирусом

В Ярославле рядом с инфекционной больницей могут развернуть дополнительный модульный корпус. Информация об этом прозвучала на заседании Ярославской областной думы 23 апреля.

— Вопрос об этом сейчас рассматривается, — сообщил руководитель департамента финансов правительства Ярославской области Алексей Долгов.

Напомним, до этого ходили разговоры, что такой корпус может появиться в Переславле-Залесском. Но Догов сказал, что это не так.

Напомним, на заседании 23 апреля председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов пригрозил депутатам штрафами, если они не будут носить маски.

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