Администрация Угличского района провела в соцсетях опрос жителей, устраивать ли на День Победы салют, если все остальные традиционные мероприятия придется отменить из-за коронавируса. В опросе приняло участие
- за отмену салюта – 50,45 %
- за проведение салюта – 43,15 %
- затрудняюсь ответить – 6,4 %.
Окончательное решение администрация пообещала принять чуть позже с учетом итогов голосования.
Напомним, в Кремле уже приняли решение о переносе московского Парада Победы на более позднюю дату, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется. В Ярославской области пока официально не объявлено, в каком виде и когда будет отмечаться праздник. В правительстве только отметили, что парада на Советской площади 9 Мая не будет.