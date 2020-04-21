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Больше половины жителей Углича посчитали, что салют на День Победы им не нужен

Больше половины жителей Углича посчитали, что салют на День Победы им не нужен

Администрация Угличского района провела в соцсетях опрос жителей, устраивать ли на День Победы салют, если все остальные традиционные мероприятия придется отменить из-за коронавируса. В опросе приняло участие 1766 человек. В итоге мнения угличан разделились почти поровну. На сайте информационного портала Угличского района приведены следующие цифры:

  • за отмену салюта – 50,45 %
  • за проведение салюта – 43,15 %
  • затрудняюсь ответить – 6,4 %.

Окончательное решение администрация пообещала принять чуть позже с учетом итогов голосования.

Напомним, в Кремле уже приняли решение о переносе московского Парада Победы на более позднюю дату, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется. В Ярославской области пока официально не объявлено, в каком виде и когда будет отмечаться праздник. В правительстве только отметили, что парада на Советской площади 9 Мая не будет.

А вы как считаете, как в этом году лучше отпраздновать 9 Мая?

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    9 МаяДень Победысалютпарадкоронавирус
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