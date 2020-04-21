Администрация Угличского района провела в соцсетях опрос жителей, устраивать ли на День Победы салют, если все остальные традиционные мероприятия придется отменить из-за коронавируса. В опросе приняло участие 1766 человек. В итоге мнения угличан разделились почти поровну. На сайте информационного портала Угличского района приведены следующие цифры:

за отмену салюта – 50,45 %

за проведение салюта – 43,15 %

затрудняюсь ответить – 6,4 %.



Окончательное решение администрация пообещала принять чуть позже с учетом итогов голосования.

