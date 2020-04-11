Я вышел погулять. Что мне грозит за нарушение самоизоляции?

В большинстве регионов (в Ярославской области в частности) действует режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, который вводится местными властями. Это понятие есть в федеральном законе о чрезвычайных ситуациях 68-ФЗ.



С начала апреля действует указ президента РФ, который разрешает губернаторам «установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств».



Есть также обширное постановление главного санитарного врача, которое определяет меры по борьбе с распространением вируса.



Кроме того, не забудем про закон о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 52-ФЗ, который, например, определяет термин «карантин».