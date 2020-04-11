Я вышел погулять. Что мне грозит за нарушение самоизоляции?

1
Какой режим действует в России сейчас?
В большинстве регионов (в Ярославской области в частности) действует режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, который вводится местными властями. Это понятие есть в федеральном законе о чрезвычайных ситуациях 68-ФЗ.
С начала апреля действует указ президента РФ, который разрешает губернаторам «установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств».
Есть также обширное постановление главного санитарного врача, которое определяет меры по борьбе с распространением вируса.
Кроме того, не забудем про закон о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 52-ФЗ, который, например, определяет термин «карантин».
2
Законны ли ограничения?
Здесь мнения экспертов разошлись. Некоторые юристы считают эти ограничения неочевидными:
— Проблема в том, что власти не объявили ни режим чрезвычайной ситуации, ни карантин, а термина «самоизоляция» в правовом поле нет, — объясняет адвокат Николай Шиманович. — Мы имеем много пожеланий и рекомендаций, но как такового запрета перемещаться с точки зрения закона нет.
Однако, по мнению юриста, это не должно расслаблять граждан, потому что штрафы уже применяются.
Юрист Лев Воропаев считает, что «формальные приличия» как раз-таки соблюдены:
— Поскольку введён режим готовности к чрезвычайной ситуации, федеральный закон даёт региональным властям право устанавливать ограничения для граждан, которые они оформляют в виде региональных постановлений, указов и так далее, — поясняет он. — И есть статьи КоАП и Уголовного кодекса, которые наказывают за нарушение, допущенные во время режима повышенной готовности, например, новая статья 20.6.1 КоАП.
Эксперт по праву Юрий Панченко считает, что власти просто перекладывают ответственность на исполнителей:
— Понятным вариантом было бы введение режима чрезвычайной ситуации: это бы наделило власти большими полномочиями, но вынудило бы взять ответственность за все последствия, включая экономические, — объясняет он. — Сейчас власти выпустили несколько указов и распоряжений, но конкретики в них мало, поэтому ответственность ложится на тех, кто вынужден применять меры на практике. И это порождает огромное количество вопросов.
3
Так что запрещено?
Владимир Путин делегировал большую часть ограничительных полномочий губернаторам. После этого власти каждого субъекта РФ выпустили отдельные указы, в которых определили «уважительные причины» для выхода из дома.
В целом требования по регионам более-менее совпадают, и если кратко, то нельзя выходить из дома без острой необходимости. К ней относят три типа событий: поездки на работу (кому разрешено), выход за продуктами в ближайший магазин или выгул собаки, экстренные ситуации. Что касается разрешения на работу, его должен иметь и сам работодатель (список утверждают региональные власти), и сотрудник в виде письма от работодателя.
Проблема в том, что чётких трактовок пока нет, а ситуаций много.
— Например, вы везёте родственника в больницу, — рассуждает эксперт по праву Юрий Панченко. — Как доказать полицейскому, что необходимость действительно острая? Мы имеем некоторые санкции, но нигде не прописан порядок их применения. На практике это делается так: инспектор ГИБДД или полицейский просто оформляет вас и говорит: «А если не согласны — оспаривайте».
Эксперт также подчёркивает, что сейчас ношение паспорта является обязательным.
4
Кого точно оштрафуют?
Юристы сходятся во мнении, что полностью оправданы требования «сидеть дома» для трёх категорий граждан:
— Это люди, прилетевшие из-за границы, пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19, а также контактные с ними лица, — объясняет Николай Шиманович.
Им необходимо соблюдать изоляцию. В крайнем случае против таких граждан могут возбудить и уголовное дело.
— Им выдаётся требование Роспотребнадзора под роспись, но даже без него есть нормативные требования, так что оставаться в изоляции нужно в любом случае, — поясняет Лев Воропаев.
5
Могут ли оштрафовать «неконтактного»?
Как мы писали выше, мнения экспертов расходятся, но практика такова, что в столице и регионах уже начали штрафовать праздношатающихся по статьям 6.3 КоАП и новой 20.6.1 КоАП. Дело уже поставлено на поток.
Кстати, в документах термин «самоизоляция» и не используется: де-юре штрафуют за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов в период угрозы распространения заболевания.
Юрий Панченко добавляет, что власти идут на разного рода хитрости:
— Например, в Москве собираются ввести пропуска и специальные коды, а штрафовать не за нарушение правил самоизоляции, а за перемещение без этих пропусков или кодов.
6
Какой штраф грозит за нарушение самоизоляции?
В зависимости от статьи — до 40–50 тысяч рублей.
Пока наиболее популярной является часть 2 статьи 6.3 КоАП, которая предусматривает штрафы для физических лиц от 15 до 40 тысяч рублей. Первым нарушителям выписывают минимальный штраф в 15 тысяч.
Оформлять протоколы по этой статье имеют право сотрудники полиции, после чего они доставляют нарушителя в районный суд для вынесения постановления. По словам юристов, система работает в конвейерном режиме.
— В Татарстане, который активно применял эти санкции в последние дни, началась волна обжалования постановлений по части 2 статьи 6.3 КоАП, потому что она подразумевает опасность деяния для окружающих, — говорит Лев Воропаев.
7
Зачем нужна новая статья 20.6.1 КоАП?
Но есть и другой путь. С началом пандемии в КоАП РФ появилась статья 20.6.1 КоАП, наказывающая за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Первый её пункт наказывает за нарушения штрафом 1–30 тысяч рублей, второй — 15–50 тысяч (в случае причинения вреда здоровью). По мнению Льва Воропаева, применение этой статьи к нарушителям вполне оправданно:
— В целом понять разницу между статьёй 6.3 КоАП и 20.6.1 КоАП без разъяснений сложно, потому что составы правонарушений очень похожи, — объясняет он. — Тем не менее, статья 20.6.1 КоАП подразумевает нарушения в период режима повышенной готовности, то есть её применение в данных условиях законно.
Проблема в том, что полиция не может выявлять подобные правонарушения (в отличие от нарушений по 6.3 КоАП), поэтому на первых порах статью 20.6.1 КоАП использовали редко.
— Правительство Москвы согласовало с федеральным правительством передачу полномочий по составлению протоколов полиции, что позволит применять статью 20.6.1 КоАП массово, — добавляет Лев Воропаев. — Власти Москвы пригрозили, что так оно и будет, но в регионах работать с этой статьёй могут в основном должностные лица региональных властей, определённые руководством субъектов РФ. Понятно, что массовости пока нет, но всё может измениться, если круг лиц, которые могут применять эту статью, будет расширен.
Окончательное решение принимает районный суд.
8
Кому грозит уголовка?
С началом пандемии ужесточилась статья 236 УК РФ: она распространяется на тех, кто знал о своей болезни, но продолжил заражать людей. Наказание — до 2 лет лишения свободы. В случае смерти человека от таких действий грозит до 5 лет лишения свободы, при гибели нескольких человек — до 7 лет.
Ранее мы разъясняли, чем отличается чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение и карантин.
Ещё одно следствие пандемии — риск получить штрафы за распространение фейков: это касается и соцсетевых постов.
В КоАП города Москвы внесли отдельную статью за нарушение самоизоляции: штраф составляет 4–5 тысяч рублей.